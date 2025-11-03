ETV Bharat / state

ममता कुलकर्णी वाले किन्नर अखाड़े में दो फाड़; महामंडलेश्वर टीना मां ने दिया इस्तीफा, नए अखाड़े का किया ऐलान

प्रयागराजः ममता कुलकर्णी वाले किन्नर अखाड़े में चल रहा अंदरूनी विवाद आखिरकार सोमवार को खुलकर सामने आ गया. किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर और उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य कौशल्या नंद गिरी उर्फ टीना मां ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. इसके साथ ही टीनां मां ने एक नए अखाड़े की घोषणा कर दी है. टीना मां ने कहा कि वर्तमान समय में किन्नर अखाड़े की गतिविधियां सहीं नहीं चल रही थी, इसलिए ऐसे फैसले पर मजबूर होना पड़ा.

टीना मां ने कहा कि किन्नर अखाड़ा अपने संकल्प और विचारधारा से रास्ता भटक गया है. इसलिए मजबूरन ऐसा फैसला लेना पड़ा. अब वह सनातनी अखाड़े का गठन करेंगी. मंगलवार को पट्टाभिषेक के साथ इसकी प्रक्रिया पूरी की जाएगी. उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाएंगे. अगर इसके लिए जान भी देनी पड़े तो उसके लिए हम तैयार रहेंगे. टीना मां ने कहा कि अखाड़े में हर वर्ग के लोग आते हैं. अखाड़े के सभी सदस्यों पदाधिकारी को लोग सम्मान देते हैं. ऐसे में अगर विचारधाराएं लोगों के विपरीत होगी तो इसका असर अखाड़े में पड़ता है.

महाकुंभ में शुरू हुआ था विवादः बता दें कि महाकुंभ 2025 में इस अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के नेतृत्व में यह अखाड़ा महाकुंभ में चर्चा में रहा था. कुंभ के दौरान टीना मां और आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी के बीच विचारधाराओं को लेकर बात बिगड़ने लगी थी. कुंभ के दौरान एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर की पदवी दी गई थी. जिससे किन्नर खड़े के कई सदस्य इससे सहमत नहीं थे और अंदर ही अंदर फूट चल रही थी.



कौन हैं कौशल्या नंद गिरी उर्फ टीना मां?

गौरतलब है कि कौशल्या नंद गिरी उर्फ टीना मां का जन्म देहरादून में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था. इनके पिता टेकना नारायण नेवी में कार्यरत थे. लोक लज्जा के कारण इनके मां-बाप का प्यार नहीं मिल सका. तब से यह किन्नर के बीच में रही है. कौशल्या नंद गिरी का पालन पोषण उस्ताद सलमा देखरेख में हुआ. जब 2019 का कुंभ लगा तो किन्नर अखाड़े में टीना मां को पीठाधीश्वर का पद मिला था. इसके बाद 2021 में इस अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी. इसके बाद योगी सरकार ने उन्हें किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य भी बनाया था. कौशल्या गिरी का दावा है कि वह 40 किन्नर बच्चों की गार्जियन हैं. उनके आधार कार्ड पर उनका नाम लिखा है. मैं ही उनकी मां और उनका पिता भी हूं.