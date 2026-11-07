कानपुर के महालक्ष्मी मंदिर में 52 लाख के नए नोटों से श्रृंगार; सुरक्षा में 5 बाउंसर तैनात, 5100 से हुई थी शुरुआत
साल 2004 में मंदिर की देखरेख करने वाले श्याम वाजपेयी द्वारा की गई थी स्थापना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 6:36 PM IST
कानपुर : परमट के बाबा आनंदेश्वर मंदिर परिसर में स्थित महालक्ष्मी और कुबेर जी मंदिर में इस साल 52 लाख के नए नोटों से शानदार सजावट की गई है. दीपावली के मौके पर इस अनोखी सजावट को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट रही है. नोटों से सजी दीवारों और छत की रखवाली के लिए मंदिर में महिला और पुरुष मिलाकर कुल 5 बाउंसर तैनात किए गए हैं. यह खास सजावट भाई दूज तक ऐसे ही बनी रहेगी.
पुजारी जितेंद्र मोहन वाजपेयी ने बताया कि इस साल दिवाली पर भक्तों के सहयोग से महालक्ष्मी और कुबेर जी का दरबार 52 लाख रुपये के नए नोटों से सजाया गया है. 2007 में हमने 5100 रुपये से इसकी शुरुआत की थी जो, आज भक्तों की श्रद्धा से इस मुकाम पर है. भाई दूज के बाद ये सभी नोट निकाल कर श्रद्धालुओं को वापस लौटा दिए जाएंगे.
दीवारों से लेकर छत तक को सजाने के लिए 500, 200, 100, 50, 20 और 10 के नए और नोटों का इस्तेमाल किया गया है. मंदिर समिति के मुताबिक, पिछले साल 2025 में यहां 51 लाख के नोटों से सजावट हुई थी. जिसमें इस बार 1 लाख की बढ़ोतरी हुई है. यह अनोखी सजावट लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है.
मंदिर के पुजारी जितेंद्र मोहन वाजपेयी ने बताया कि नोटों से सजावट की यह शुरुआत साल 2007 में धनतेरस के दिन सिर्फ 5100 से हुई थी. उन्होंने बताया कि हर साल श्रद्धालुओं के बढ़ते सहयोग से यह आयोजन बड़ा होता चला गया. उन्होंने बताया कि इस सजावट की तैयारी दीपावली से करीब छह महीने पहले ही शुरू हो जाती है. भक्त अपनी खुशी से नए नोट की गड्डियां जमा कराते हैं.
आपको बता दें कि इस मंदिर की स्थापना साल 2004 में मंदिर की देखरेख करने वाले श्याम वाजपेयी द्वारा को गई थी. उनकी देखरेख में बने इस मंदिर में तभी से धार्मिक कार्यक्रमों और त्यौहारों को पारंपरिक और बड़े धूमधाम से मनाने का रिवाज चला आ रहा है.
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