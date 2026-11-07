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कानपुर के महालक्ष्मी मंदिर में 52 लाख के नए नोटों से श्रृंगार; सुरक्षा में 5 बाउंसर तैनात, 5100 से हुई थी शुरुआत

महालक्ष्मी मंदिर में श्रृंगार ( Photo credit: ETV Bharat )

कानपुर : परमट के बाबा आनंदेश्वर मंदिर परिसर में स्थित महालक्ष्मी और कुबेर जी मंदिर में इस साल 52 लाख के नए नोटों से शानदार सजावट की गई है. दीपावली के मौके पर इस अनोखी सजावट को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट रही है. नोटों से सजी दीवारों और छत की रखवाली के लिए मंदिर में महिला और पुरुष मिलाकर कुल 5 बाउंसर तैनात किए गए हैं. यह खास सजावट भाई दूज तक ऐसे ही बनी रहेगी.

महालक्ष्मी मंदिर में श्रृंगार (Video credit: ETV Bharat) पुजारी जितेंद्र मोहन वाजपेयी ने बताया कि इस साल दिवाली पर भक्तों के सहयोग से महालक्ष्मी और कुबेर जी का दरबार 52 लाख रुपये के नए नोटों से सजाया गया है. 2007 में हमने 5100 रुपये से इसकी शुरुआत की थी जो, आज भक्तों की श्रद्धा से इस मुकाम पर है. भाई दूज के बाद ये सभी नोट निकाल कर श्रद्धालुओं को वापस लौटा दिए जाएंगे.