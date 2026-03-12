ETV Bharat / state

महाकुंभ की मोनालिसा ने मुस्लिम बॉयफ्रेंड से की शादी, तिरुवनंतपुरम में किया प्रेम विवाह

वायरल गर्ल मोनालिसा और फरमान खान बंधे शादी के बंधन में, पुलिस सुरक्षा के बीच हुई शादी, केरल के नेता शामिल

MONALISA MARRIED MUSLIM BOYFRIEND
बॉयफ्रेंड फरमान के साथ मोनालिसा ने की शादी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 12, 2026 at 7:19 AM IST

Updated : March 12, 2026 at 9:28 AM IST

इंदौर: प्रयागराज महाकुंभ मेले में अपनी खूबसूरत आंखों और सादगी से रातों-रात मशहूर हुईं मोनालिसा भोसले ने शादी कर ली है. 11 मार्च 2026 को केरल के तिरुवनंतपुरम में उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड फरमान खान से शादी कर ली है. मोनालिसा के पिता जय भोंसले, इस अंतरधार्मिक रिश्ते के खिलाफ थे लेकिन मोनालिसा अपने बॉयफ्रेंड से ही शादी करना चाहती थीं. मध्य प्रदेश में शादी के विरोध की आशंका के चलते इस जोड़े ने तिरुवनंतपुरम के तम्पानूर पुलिस स्टेशन में शरण ली और शादी में सुरक्षा की गुहार लगाई.

Monalisa Instagram Account wedding photos
एक फिल्म के शूट के दौरान मोनालिसा (Monalisa Instagram Account)

इस वजह से केरल में जाकर की शादी

मोनालिसा और बॉयफ्रेंड फरमान को डर था कि देश के अन्य हिस्सों में उनके रिश्ते का कड़ा विरोध होगा, इसलिए उन्होंने केरल को अपने लिए एक सुरक्षित स्थान के रूप में चुना. इस दौरान उन्होंने मंदिर में एक दूसरे को वरमाला पहनाकर शादी की रस्में पूरी की. यहां भी शादी में विरोध की स्थिति ना बने इसलिए पुलिस भी तैनात की गई थी. उनकी शादी के दौरान केरल के कई प्रमुख नेता भी मौजूद रहे, जिनमें CPM राज्य सचिव एम.वी. गोविंदन और मंत्री वी. शिवनकुट्टी शामिल थे.

फिल्म पर पड़ सकता है असर

मोनालिसा इंदौर के नजदीक मंडलेश्वर की रहने वाली हैं. प्रयागराज में हुए महाकुंभ के दौरान व मालाएं और अन्य धार्मिक वस्तुएं घूमघूमकर बेचती थीं. इसी दौरान उनकी एक फोटो ने उन्हें देशभर में फेमस कर दिया था. उन्हें अपनी आंखों की वजह से काफी तारीफें मिलीं और फिल्मों में तक मौका मिल गया. मोनालिसा को जिस फिल्म में काम मिला था, उसकी शूटिंग भी चल रही थी, बाकायदा फिल्म सेट से डायरेक्टर के साथ मोनालिसा के कई फोटो सामने आए थे.

monalisa with director sanoj mishra
डायरेक्टर सनोज मिश्रा के साथ मोनालिसा (Etv Bharat)

मोनालिसा की इस फिल्म की चल रही थी शूटिंग

फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने मोनालिसा को फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' के लिए साइन किया था. इसके बाद में खुद उसे पढ़ना लिखना सिखा रहे थे, इसके अलावा मोनालिसा को साइनिंग अमाउंट भी दिया गया था. वही विगत दोनों मोनालिसा का एक वीडियो सॉन्ग भी रिलीज हुआ था. अब अचानक मोनालिसा द्वारा अपने बॉयफ्रेंड फरमान खान से शादी करने के बाद इस फिल्म की शूटिंग पर क्या असर होता यह देखना होगा.

6 महीने पहले हुआ प्यार

मोनालिसा ने इस दौरान तिरुवनंतपुरम में मीडिया के सवाल पर जवाब दिया कि वे दोनों 6 महीने से एक दूसरे के प्यार में हैं. वहीं, फरमान खान ने कहा, '' बहुत से मीडिया चैनल में मोनालिसा को नाबालिग बता रहे हैं पर मोनालिसा 18 साल से ज्यादा की हैं.''

Mahakumbh Viral Girl Monalisa
पति फरमान खान के साथ वायरल गर्ल मोनालिसा (Etv Bharat)

इस बीच मोनालिसा को फिल्मों में मौके देने वाले पहले डायरेक्टर सनोज ने इसे लव जिहाद का मामला बताया. उन्होंने कहा, '' ये मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है. महाकुंभ में वायरल हुई मोनालिसा मुझे गंगा जैसी पवित्र दिखाई दी थी, उसका प्रकृति जैसा रूप था, जिसके बाद मैंने उसे ट्रेनिंग देकर फिल्म में मौक दिया पर ये बात कुछ विरोधियों को पसंद नहीं आई. मोनालिसा साजिश का शिकार हो गई है, ये प्यार नहीं लव जिहाद है.''

केरल सांसद ने किया शादी का समर्थन

मोनालिसा भोंसले और फरमान खान की शादी पर केरल के सांसद एए. रहीम भी शामिल हुए थे. उन्होंने इस शादी का समर्थन करते हुए कहा, '' ये शादी केरल के सांप्रदायिक सौहार्द को दर्शाती है. शादियां स्वर्ग में तय होती हैं और वो स्वर्ग केरल ही है.''

