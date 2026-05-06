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इनोवेशन महाकुंभ में विचारों का मेला, नैचुरल पैड से लेकर बेलमेटल कला की सराहना,पुनर्वासित माओवादियों ने भी सीखा बिजनेस मंत्र

बस्तर के इनोवेशन महाकुंभ में नए आइडिया ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा.इस आयोजन ने बस्तर के युवाओं की सोच सामने लाई है.

Anjali Nag expert in bellmetal art
इनोवेशन महाकुंभ में विचारों का मेला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 6, 2026 at 6:47 PM IST

4 Min Read
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बस्तर : छत्तीसगढ़ के बस्तर में आयोजित 2 दिवसीय इन्नोवेशन महाकुंभ में 1032 छात्रों ने अपने आइडिया से विशेषज्ञों की टीम को प्रभावित किया. इस इन्नोवेशन की शुरुआत राज्यपाल रामेन डेका ने 4 मई को की थी,जबकि समापन कार्यक्रम 5 मई को सीएम विष्णुदेव साय की उपस्थिति में हुआ. छात्रों ने इस इन्नोवेशन प्रोग्राम में अपने अलग-अलग आइडिया से ये साबित किया कि बस्तर की धरती में अब नवाचारों का संचार होगा.

स्टार्टअप प्रतियोगिता में विजेताओं को सम्मान

सीएम विष्णुदेव साय भी छात्रों की प्रदर्शनी देखकर हैरान हुए और बेहतरीन आइडिया वाले प्रतिभागियों को इनाम देकर सम्मानित किया. आइडिया को समझने और चयन करने के लिए देश से 50 विशेषज्ञों की टीम बस्तर पहुंची थी. स्टार्टअप को लेकर आयोजित की गई प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विशाल हलदार, द्वितीय पुरस्कार गुंजन पटेल और तृतीय पुरस्कार हर्षवर्धन वाजपेयी को मिला. वहीं बस्तर के बेलमेटल कलाकार को 51 हजार का पुरस्कार दिया गया.

पुनर्वासित माओवादियों ने गाया देशभक्ति गीत

इस इनोवेशन की खास बात रही पुनर्वासित माओवादियों की उपस्थिति. इस आयोजन में हथियार छोड़ चुके माओवादी भी बिजनेस का गुर सीखने के लिए मौजूद थे.इस दौरान विशेषज्ञों ने पुनर्वासित माओवादियों को बिजनेस करने के तौर तरीके सिखाएं.साथ ही साथ पुनर्वासित माओवादियों ने देशभक्ति गीत गाकर अतिथियों का ध्यान अपनी ओर खींचा.

इन्नवोशन महाकुंभ में विचारों का मेला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आज मुख्यमंत्री के सामने देशभक्ति गीत गाये हैं. इसके बोल "देश हमारा धरती अपनी हम देश के लाल" थे. हम एक नाटक का मंचन करने के लिए कार्यक्रम में आए थे.लेकिन समय के अभाव के कारण सिर्फ गीत ही गा सके.सभी पुनर्वासित माओवादियों ने अच्छा गीत गाया है.कई लोगों ने अच्छा सुर लगाकर प्रस्तुति दी है- पुनर्वासित माओवादी

छिंद की कॉफी की लोकप्रिय

छात्रों ने प्रदर्शनी के जरिए बताया कि बस्तर में पाए जाने वाले वनोपज और मिनरल से किस तरह से बस्तर में छोटे-छोटे उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं. इसी कड़ी में दंतेवाड़ा जिले के बचेली में रहने वाले छात्र विशाल हलदर ने छिंद फल के बीज से कॉफी तैयार किया है. इस कॉफी के स्वाद की जमकर तारीफ भी की जा रही है.

Chhind Coffee Maker Vishal Kumar
छिंद कॉफी निर्माता विशाल कुमार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पिछले 2 सालों के रिसर्च के बाद यह सफल हो पाया. बस्तर में मिलने वाली छिंद फल से गुड़ के साथ-साथ उसके बीज से कॉफी भी तैयार की जा सकती है. अगर प्रशासन का सहयोग मिले तो निश्चित तौर पर छिंद के बीज की कॉफी पूरे देश में धूम मचा सकती है. इस स्टार्टअप के लिए बकायदा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के हाथों छात्र को 21 हजार रुपए का प्रथम पुरस्कार भी मिला - विशाल,छात्र

नैचुरल सैनेटरी पैड का आइडिया

छात्रा गुंजन पटेल ने बताया कि नैचुरल मटेरियल से सेनेटरी पैड बनाने का आइडिया आया था.इसके लिए उन्हें द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है. यह पैड पर्यावरण और महिलाओं के लिए सुरक्षित है. यह पैड काफी कम दर में आसानी से बस्तर की महिलाओं को मिलेगा. यह पैड इको फ्रेंडली रहेगा. मार्केट में मिलने वाले पैड प्लास्टिक से बनते हैं. जबकि बस्तर में बनने वाला पैड नेचर से जुड़ा है.

Gunjan made natural sanitary pads
गुंजन ने बनाया है नैचुरल सैनटरी पैड (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्लास्टिक के पैड को नष्ट होने में काफी समय लगता है. जबकि नैचुरल पैड करीब 6 महीने में ही नष्ट हो जाता है. नेचुरल पैड भारतदेश में बनाया जाता है. लेकिन बस्तर में इसे नहीं बनाया जाता है. जबकि बस्तर में बांस और केले के फाइबर मिलते हैं. इस लिहाज से बस्तर में बनाने का आइडिया इस टीम को आया- गुंजन पटेल, छात्रा

Anjali Nag expert in bellmetal art
अंजलि नाग बेलमेटल कला में हैं माहिर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
बेलमेटल निर्माता अंजलि नाग ने बताया कि इन्नोवेशन में उन्होंने डोकरा आर्ट के कला का प्रदर्शन किया था. डोकरा आर्ट के कारीगर इन दिनों इस कार्य को छोड़ रहे हैं. क्योंकि उन्हें सही तरीके से मार्केटिंग नहीं मिल रही है. अंजली ने बताया कि डोकरा आर्ट न केवल आर्ट है बल्कि यह बस्तर की संस्कृति भी है. जिसे आगे बढ़ाना चाहिए. इसीलिए सरकार से निवेदन है कि कारीगरों पर ध्यान देने की आवश्यकता है. इसके साथ ही कच्ची सामग्री भी समय पर सही जगह उपलब्ध हो सके. और काम का सही दाम मिले. इसके लिए डिजिटल मार्केटिंग और सीधे कलाकार एवं खरीददार के बीच संबंध के लिए कार्यक्रम में बात हुई.

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