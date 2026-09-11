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महाकवि सुब्रमण्यम भारती का काशी कनेक्शन; रचनाओं से अंग्रेज बौखलाए, उठी बदलाव की लहर, PM मोदी करते हैं नमन

महाकवि सुब्रमण्यम भारती का काशी कनेक्शन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मैं अपने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और डांस प्रोडक्शन हाउस के जरिए उनकी कविताओं को जीवित रखने का काम कर रही हूं. उनकी कविताएं, लेख और नाटकों पर मंचन और प्रस्तुतीकरण के जरिए आज की युवा पीढ़ी को उनकी सोच से जोड़ा जा रहा है.

इस बारे में उनके परिवार की सदस्य डॉ. स्वाति का कहना है कि महाकवि सुब्रमण्यम जी के परिवार का सदस्य होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. वह मेरे दादा-नाना थे और आज की पीढ़ी उनकी चीजों को संभाल रही है.

काशी में कविताओं को मिली धार: पीएम मोदी ने कहा था कि काशी में हीं उनका राष्ट्रवाद और प्रबल हुआ. साथ ही उनकी कविताओं को एक नई धार मिली. यहीं पर स्वतंत्र और अखंड भारत की उनकी संकल्पना को एक स्पष्ट दिशा मिली. ऐसे उदाहरण हैं, जो काशी औैर तमिलनाडु के बीच संबंध को दर्शाते हैं.

यही वजह है कि पीएम मोदी ने 2022 में काशी में शुरू हुए तमिल संगमम के बाद कहा था कि तमिलनाडु के महान सपूत महाकवि सुब्रमण्यम भारती जी को भी काशी में बौद्धिक विकास और आध्यात्मिक जागरण का अद्भुत अवसर दिखा था.

उन्होंने तमिलनाडु से काशी आकर न सिर्फ काशी को जीया बल्कि काशी से वापस जाकर काशी के बारे में ही लोगों को अपने तरीके से बताया. महाकवि सुब्रमण्यम भारती करीब 4 वर्ष तक काशी में रहे. यहां से जो ज्ञान और ऊर्जा अर्जति की, उसे देश और संस्कृति को मजबूत करने में लगाया.

काशी में संरक्षित है धरोहर: सुब्रमण्यम भारती अपनी बुआ के घर हनुमान घाट पर रहते थे. काशी स्थित उनके आवास को तमिलनाडु सरकार और केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक इमारत मानते हुए संरक्षित किया है. उस जगह महाकवि सुब्रमण्यम भारती के काशी में रहकर तमिल विरासत को सींचने की दास्तां दिखाई देती है. वाराणसी के हनुमान घाट पर गंगा किनारे सैकड़ों साल पुराने मकान की दीवारें, खिड़कियां और दरवाजे आज भी उस महापुरुष की मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं.

वाराणसी से गोपाल मिश्रा की विशेष रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat)

सुब्रमण्यम भारती ने काशी में रहकर तमिल संस्कृति को दो राज्यों के बीच जीवित रखा. उनके इसी योगदान के लिए उन्हें महाकवि की उपाधि दी. काशी से उनका सीधा जुड़ाव रहा है. वाराणसी के हनुमान घाट पर रहते हुए अपना पठन-पाठन आगे बढ़ाया. साथ हीं सरस्वती वंदना सहित काशी से प्रभावित होकर कविताओं और नाटकों की रचन की. उन्होंने ऐसी-ऐसी रचनाएं कीं, जिसने उस वक्त न सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत को परेशान किया, बल्कि आजादी के आंदोलन को भी समृद्ध किया.

वाराणसी: चिन्नस्वामी सुब्रमण्यम अय्यर जिन्हें महाकवि भरतियार के नाम से भी जाना जाता है. इनका जन्म तमिलनाडु के तमिल परिवार में जरूर हुआ था, लेकिन शिक्षा-दीक्षा और महाकवि बनने का आधार काशी की मिट्टी बनी थी. स्वतंत्रता के बाद वह पहले ऐसे कवि रहे जिनकी रचनाओं का राष्ट्रीयकरण किया गया था. काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इनके नाम पर चेयर है. पीएम नरेंद्र मोदी भी इनको नमन करते हैं. हर वर्ष होने वाले काशी-तमिल संगमम् का पहला सत्र भी सुब्रमण्यम भारती पर आयोजित होता है. आइए जानते हैं महाकवि भरतियार और काशी का क्या जुड़ाव रहा.

हनुमान घाट स्थित मंदिर. (Photo Credit: ETV Bharat)

15 साल में शुरू की रचना: उन्होंने बताया कि जिस वक्त लोग आवाज उठाने से डरते थे. उस वक्त उन्होंने महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को पढ़ाने की बातें कहीं. आज उन्हीं की बातों को हम लोग आगे बढ़कर महिलाओं को प्रेरित कर रहे हैं.

यह आज की युवा पीढ़ी और खासतौर पर जेन जी और जेन अल्फा को समझना होगा. काशी के हनुमान घाट स्थित मकान में 1898 से 1902 तक रहे. घर के आंगन वेल्लई तामरई पुविल यानी (सरस्वती वंदना) की रचना की. मात्र 15 साल की उम्र में वह काशी और जब यहां से वापस गए तो महाकवि बन चुके थे.

काशी से महाकवि सुब्रमण्यम भारती का जुड़ाव. (Photo Credit: ETV Bharat)

महाकवि की ग्रैंड डॉटर और बीएचयू से रिटायर्ड डॉ. हेमा कृष्णन कहती हैं कि काशी में रहते हुए सुब्रमण्यम भारती जी ने न सिर्फ रचनाओं से बौद्धिक संपदा को बढ़ाया, बल्कि उस वक्त उन्होंने महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, बच्चों के साथ हो रहे गलत व्यवहार जैसे मुद्दों को भी गंभीरता से उठाया.

सुब्रमण्य भारती की लेखनी. (Photo Credit: ETV Bharat)

काशी से मिला ज्ञान और ऊर्जा: काशी के गंगा घाटों पर विधवा महिलाओं के साथ बच्चों के मुंडन संस्कार व अन्य चीजों पर उन्होंने विरोध जताया. बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ जैसे मुद्दे को उस वक्त उन्होंने हीं उठाया. इसे बाद में नरेंद्र मोदी जी ने और प्रमुखता से आगे बढ़ाया.

उनका कहना है कि आज यह बहुत जरूरी होता है कि काशी-तमिल संगमम् उनके ही घर से शुरू किया गया. उसका मूल उद्देश्य भी तमिल संस्कृति, सभ्यता, साहित्य, नाटकों और कविताओं के स्वरूप को एकजुट करना है.

महाकवि सुब्रमण्यम भारती की मूर्ति. (Photo Credit: ETV Bharat)

यही वजह है कि उनकी रचनाओं ने विश्व पटेल पर अलग पहचान बनाई. उन्हें यह सम्मान मिला कि आज प्रधानमंत्री ने उनके नाम पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में महाकवि सुब्रमण्यम भारती चेयर की स्थापना की है. यहां तमिल से जुड़े तमाम चीजों के रिसर्च व अन्य चीजों पर काम हो रहा है.

भारती का जन्म 11 दिसंबर 1882 को तमिलनाडु के एट्टयापुरम में हुआ था. 11 साल की उम्र में तमिल पंडितों ने उन्हें भारती की उपाधि दी थी. पिता की मौत के बाद गरीबी में वह बुआ के साथ काशी में रहने लगे. 1898 से काशी में बुआ संग हनुमान घाट पर रहते हुए यही से अपनी लेखनी के शौक को आगे बढ़ाया.

जहां महाकवि रहते थे, वहां बोर्ड लगा है. (Photo Credit: ETV Bharat)

काशी में किया अनुवाद: उन्होंने बताया कि जब वह काशी आए तब उन्हें सिर्फ तमिल आती थी. काशी के पंडितों से उन्होंने संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी सीखी. यहीं से उन्होंने जय नारायण इंटर कॉलेज की एंट्रेंस परीक्षा पास की और हाईस्कूल यहीं से किया. बाद में उन्होंने गीता और पतंजलि के योगसूत्र का तमिल में अनुवाद किया. उसकी नींव काशी में ही पड़ी थी.

सिस्टर निवेदिता से मिले: काशी हिंदू विश्वविद्यालय के तमिल विभाग के प्रोफेसर और चेयर को हेड करने वाले प्रो. जगदीशन का कहना है कि काशी में ही उनकी मुलाकात स्वामी विवेकानंद की शिष्या सिस्टर निवेदिता से हुई थी. उन्हें वह अपना गुरु मानती थीं.

महाकवि सुब्रमण्यम की कृतियां. (Photo Credit: ETV Bharat)

घाट पर बैठकर उन्होंने बाल विवाह, जात-पात और महिला अशिक्षा के खिलाफ लिखना शुरू किया. उनकी सबसे प्रसिद्ध कविता अच्चमिल्लई अच्चमिल्लई डरो मत, का भाव काशी के श्मशान घाटों को देखकर ही आया.

रचनाओं का राष्ट्रीयकरण: 1902 में सुब्रमण्यम भारती काशी छोड़कर चले गए. पत्रकार और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बने. उस वक्त अंग्रेजों ने उनके खिलाफ वारंट निकाला तो वह 10 साल पांडिचेरी में निर्वासन में रहे. 11 सितंबर 1921 को एक उनका निधन हो गया. 1949 में आजाद भारत में सबसे पहले जिनकी रचनाओं का राष्ट्रीयकरण हुआ, वह भारती जी की रचनाएं थीं.

काशी का मकान और पुरानी चीजें. (Photo Credit: ETV Bharat)

मालवीय जी के बेहद करीबी: डॉ. जगदीशन का कहना है कि महाकवि सुब्रमण्यम स्वामी के रहते वक्त काशी हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण की शुरुआत नहीं हुई थी, लेकिन वह उस वक्त एनी बेसेंट और भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय के काफी करीबी थे.

जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण की परिकल्पना साकार होने वाली थी. उस वक्त महाकवि सुब्रमण्यम ने ही महामना को विश्वविद्यालय परिसर की इमारत को मंदिर स्वरूप में तैयार करने के लिए कहा था, जो उन्हें बहुत पसंद आया.

सुब्रमण्यम भारती की तस्वीर. (Photo Credit: ETV Bharat)

उस वक्त दक्षिण भारत से आए कलाकारों और मिस्रियों ने ही यहां की हर इमारत को मंदिर स्वरूप में ही तैयार किया है, जो अपने आप में देश का अनूठा और अलौकिक स्वरूप है. सबसे बड़ी बात यह है कि काशी में आज भी वह मकान सुरक्षित है, जहां पर वह रहा करते थे.

मकान को रिनोवेट कराया गया है. यहां पर एक कमरे को भी तत्कालीन तमिलनाडु सरकार ने उनकी स्थिति में तैयार किया है. 2022 में तमिलनाडु सरकार ने इसका जीर्णोद्धार कराया था. अंदर उनकी मूर्ति, फोटो गैलरी और छोटी लाइब्रेरी है.

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