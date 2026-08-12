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फरीदाबाद में महाकाल की भव्य प्रतिमा वाली कांवड़ ने खींचा सबका ध्यान, 10वीं बार गंगाजल लेकर लौटे मोहब्ताबाद के शिवभक्त

महाकाल की भव्य प्रतिमा वाली कांवड़ ने खींचा सबका ध्यान ( ETV Bharat )

फरीदाबाद : जिले के गांव मोहब्ताबाद के शिवभक्त लगातार 10 वर्षों से हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने गांव लौट रहे हैं. 26 सदस्यों की यह टीम हर साल अपनी कांवड़ को अलग और अनोखी थीम देती है. इस बार कांवड़ रथ पर भगवान महाकाल की विशाल और आकर्षक प्रतिमा सजाई गई है, जो यात्रा के दौरान लोगों के बीच खास आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. महाकाल की प्रतिमा ने खींचा ध्यान: कांवड़ रथ पर बनाई गई भगवान महाकाल की भव्य प्रतिमा और आकर्षक सजावट लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है. रास्ते में कई स्थानों पर लोग रथ को देखने के लिए रुकते नजर आए. शिवभक्तों के अनुसार, उनकी कोशिश रहती है कि हर साल कांवड़ को नया स्वरूप दिया जाए, ताकि धार्मिक आस्था के साथ-साथ लोगों को अपनी परंपराओं से भी जोड़ा जा सके. 10वीं बार गंगाजल लेकर लौटे मोहब्ताबाद के शिवभक्त (ETV Bharat) पिछले साल थी केदारनाथ मंदिर की थीम: मोहब्ताबाद के शिवभक्त पिछले साल कांवड़ रथ को केदारनाथ मंदिर का स्वरूप दे चुके हैं. इस बार भगवान महाकाल को थीम बनाया गया है. विशाल प्रतिमा, विशेष सजावट और कांवड़ रथ की भव्यता ने यात्रा को और खास बना दिया है. कई जगह स्थानीय लोगों ने शिवभक्तों का उत्साह बढ़ाया और उनकी कांवड़ की सराहना की.