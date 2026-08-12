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फरीदाबाद में महाकाल की भव्य प्रतिमा वाली कांवड़ ने खींचा सबका ध्यान, 10वीं बार गंगाजल लेकर लौटे मोहब्ताबाद के शिवभक्त

फरीदाबाद के मोहब्ताबाद के 26 शिवभक्त 10वीं बार हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौटे. इस दौरान महाकाल प्रतिमा वाली भव्य कांवड़ ने सबका ध्यान खींचा.

MOHABBATABAD KANWAR RATH
महाकाल की भव्य प्रतिमा वाली कांवड़ ने खींचा सबका ध्यान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 12, 2026 at 11:41 AM IST

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फरीदाबाद : जिले के गांव मोहब्ताबाद के शिवभक्त लगातार 10 वर्षों से हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने गांव लौट रहे हैं. 26 सदस्यों की यह टीम हर साल अपनी कांवड़ को अलग और अनोखी थीम देती है. इस बार कांवड़ रथ पर भगवान महाकाल की विशाल और आकर्षक प्रतिमा सजाई गई है, जो यात्रा के दौरान लोगों के बीच खास आकर्षण का केंद्र बनी हुई है.

महाकाल की प्रतिमा ने खींचा ध्यान: कांवड़ रथ पर बनाई गई भगवान महाकाल की भव्य प्रतिमा और आकर्षक सजावट लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है. रास्ते में कई स्थानों पर लोग रथ को देखने के लिए रुकते नजर आए. शिवभक्तों के अनुसार, उनकी कोशिश रहती है कि हर साल कांवड़ को नया स्वरूप दिया जाए, ताकि धार्मिक आस्था के साथ-साथ लोगों को अपनी परंपराओं से भी जोड़ा जा सके.

MOHABBATABAD KANWAR RATH
10वीं बार गंगाजल लेकर लौटे मोहब्ताबाद के शिवभक्त (ETV Bharat)

पिछले साल थी केदारनाथ मंदिर की थीम: मोहब्ताबाद के शिवभक्त पिछले साल कांवड़ रथ को केदारनाथ मंदिर का स्वरूप दे चुके हैं. इस बार भगवान महाकाल को थीम बनाया गया है. विशाल प्रतिमा, विशेष सजावट और कांवड़ रथ की भव्यता ने यात्रा को और खास बना दिया है. कई जगह स्थानीय लोगों ने शिवभक्तों का उत्साह बढ़ाया और उनकी कांवड़ की सराहना की.

फरीदाबाद में महाकाल की भव्य प्रतिमा वाली कांवड़ (ETV Bharat)

5 अगस्त को उठाया गंगाजल: शिवभक्त विक्रम भड़ाना ने बताया कि, "26 लोगों की टीम पांच अगस्त को हरिद्वार से गंगाजल लेकर चली थी. हमारी टीम पिछले 10 वर्षों से लगातार हरिद्वार से गंगाजल लेकर मोहब्बताबाद आती है. इस बार 11 अगस्त को गांव के प्राचीन झरना मंदिर में जलाभिषेक किया जाएगा."

रास्ते में हुआ शिवभक्तों का सम्मान: विक्रम भड़ाना ने आगे कहा कि, "कांवड़ यात्रा के दौरान कई जगह लोगों ने उनकी कांवड़ की सराहना की और मेडल व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया. हर साल कांवड़ रथ को अलग और अनोखा स्वरूप देने की कोशिश करते हैं. हमारा उद्देश्य अपनी आस्था के साथ गांव की ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत को भी लोगों तक पहुंचाना है."

व्यवस्थाओं से शिवभक्त संतुष्ट: शिवभक्तों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार और प्रशासन की व्यवस्थाएं अच्छी हैं. फरीदाबाद में भी यात्रा के दौरान व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने संतोष जताया. उनका कहना है कि कांवड़ यात्रा केवल धार्मिक आस्था का पर्व नहीं, बल्कि परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम भी है.

विरासत को बचाने का संदेश: शिवभक्तों का कहना है कि हर साल नई थीम के जरिए वे युवाओं और नई पीढ़ी को धार्मिक एवं ऐतिहासिक परंपराओं से जोड़ने का प्रयास करते हैं. इस बार महाकाल की भव्य प्रतिमा वाले कांवड़ रथ ने हरिद्वार से फरीदाबाद तक लोगों का ध्यान आकर्षित किया और यात्रा को यादगार बना दिया.

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