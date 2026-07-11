चीन में भारत का प्रतिनिधित्व कर कुरुक्षेत्र की बेटी महक ने रचा इतिहास, 36 देशों के बीच भारतीय टीम ने बनाई टॉप-8 में जगह
चीन में भारत का प्रतिनिधित्व कर कुरुक्षेत्र की बेटी महक का रेलवे स्टेशन पहुंचने पर फूल-मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया.
Published : July 11, 2026 at 7:20 PM IST
कुरुक्षेत्र: स्थानीय अमीन गांव की बेटी महक ने चीन में आयोजित अंडर-18 आईएसएसएफ वर्ल्ड स्कूल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत का प्रतिनिधित्व किया. वह सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, अमीन की 11वीं कक्षा की छात्रा है. 36 टीमों के बीच भारतीय टीम ने टॉप-8 में जगह बनाई, जिसमें महक ने अहम भूमिका निभाई. रेलवे स्टेशन पहुंचने पर कोच, माता-पिता और गांव के लोगों ने फूल-मालाएं पहनाकर महक का जोरदार स्वागत किया. इसके बाद रेलवे स्टेशन से गांव अमीन तक काफिले के साथ उन्हें खुले वाहन में ले जाया गया.
सफलता का श्रेय माता-पिता और कोच कोः महक ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, कोच और सभी शुभचिंतकों को दिया. महक ने कहा कि "आज उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है. परिवार और कोच के सहयोग से ही वह इस मुकाम तक पहुंची हैं और उन्हें गर्व है कि उन्हें ऐसे माता-पिता मिले जिन्होंने हर कदम पर उनका साथ दिया."
कोच की मेहनत रंग लाईः अमीन सेंटर की कोच रजनी ने बताया कि "महक सबसे मेहनती खिलाड़ियों में से एक हैं. उनकी मेहनत और लगन का ही नतीजा है कि आज वह भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं. चीन में 36 टीमों के बीच टॉप-8 में स्थान हासिल करना बड़ी उपलब्धि है. महक की सफलता से अन्य खिलाड़ियों का भी हौसला बढ़ेगा. एक कोच के रूप में मेरा सपना था कि उनकी खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करे और आज महक ने मेरा यह सपना पूरा कर दिया.
'पूरे परिवार के लिए गर्व की बात है': महक की माता निर्मला ने बताया कि "उनकी बेटी दूसरे देश में भारत के लिए खेलकर लौटी है. यह पूरे परिवार के लिए गर्व की बात है." महक के घर पहुंचने पर पूरे गांव में खुशी का माहौल है. चाची, ताई और ग्रामीणों ने उसका गर्म जोशी से स्वागत किया. उन्होंने कहा कि "एक मां के लिए इससे बड़ी खुशी और गर्व की बात नहीं हो सकती."
'महक बचपन से बहुत मेहनती है': महक की दादी ने बताया कि "महक ने बचपन से ही बहुत मेहनत की है. वह अपने सभी काम खुद करती थी और हमेशा खेल के प्रति समर्पित रही." आज उसी मेहनत का परिणाम है कि उसने परिवार, गांव और पूरे देश का नाम रोशन किया है. महक की यह सफलता हर बेटी और हर खिलाड़ी के लिए प्रेरणा है.