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छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का मौका, राजनांदगांव की महक अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम की बनी उपकप्तान, CM ने किया सम्मानित

महक नरवासे को श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान बनाया गया

Mahak narwase Vice Captain
छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का मौका, राजनांदगांव की महक अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम की बनी उपकप्ता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 13, 2026 at 5:19 PM IST

2 Min Read
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रायपुर: छत्तीसगढ़ की बेटी महक नरवासे को भारतीय अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान चुना गया है. वह श्रीलंका दौरे पर जाने वाली वनडे और टी-20 दोनों टीमों में यह बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगी. इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायपुर में महक को सम्मानित कर पूरे राज्य की ओर से बधाई दी. महक मूल रूप से राजनांदगांव जिले की रहने वाली हैं.

मुख्यमंत्री ने किया विशेष सम्मान

रायपुर में आयोजित एक विशेष मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महक नरवासे का हौसला बढ़ाया. उन्होंने महक को पारंपरिक शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया. इस गौरवशाली पल के दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, सांसद बृजमोहन अग्रवाल और महक के परिवार और कोच भी वहां मौजूद रहे.

पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का पल

मुख्यमंत्री ने महक की इस सफलता को पूरे प्रदेश के लिए एक बड़ी मिसाल बताया. उन्होंने कहा कि महक ने अपनी कड़ी मेहनत, अनुशासन और खेल के प्रति समर्पण से यह मुकाम हासिल किया है. राजनांदगांव जिले से निकलकर भारतीय टीम की उपकप्तान बनना राज्य के हजारों युवा खिलाड़ियों और बेटियों के सपनों को नई उड़ान देगा.

श्रीलंका दौरे पर संभालेंगी बड़ी जिम्मेदारी

महक नरवासे आगामी अंतरराष्ट्रीय श्रीलंका दौरे पर भारतीय अंडर-19 महिला टीम की कमान मजबूत करेंगी. उन्हें टी-20 और वनडे दोनों ही सीरीज के लिए उपकप्तान (वाइस-कैप्टन) की महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है. मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि महक अपनी शानदार खेल तकनीक से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगी.

खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देगी सरकार

इस मौके पर मुख्यमंत्री साय ने राज्य में खेल संस्कृति को मजबूत करने का संकल्प भी दोहराया. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें बेहतर सुविधाएं देने के लिए लगातार काम कर रही है. महक का भारतीय टीम में चयन इस बात का सबूत है कि राज्य के खिलाड़ियों को अब आगे बढ़ने के सही अवसर मिल रहे हैं.

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CM साय महक नरवासे का सम्मान
महक नरवासे राजनांदगांव
MAHAK NARWASE VICE CAPTAIN

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