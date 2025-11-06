'बिहार में 160 सीट जीतेगा महागठबंधन', कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला का दावा
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला ने दावा किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में महागठबंधन को बहुमत मिला है.
Published : November 6, 2025 at 7:24 PM IST
गया: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला ने गुरुवार को गयाजी में चुनाव प्रचार किया. इस दौरान उन्होंने एनडीए पर जोरदार हमला बोला. राजीव शुक्ला ने कहा कि बिहार में पहले चरण के चुनाव में महागठबंधन लीड में है. अगर पूरे चुनाव में देखा जाए तो महागठबंधन 160 से अधिक सीट जीतेगा. कांग्रेस नेता ने कहा कि पहले चरण में जनता ने विपक्षी महागठबंधन को आशीर्वाद दिया है.
राजीव शुक्ला गुरुवार को गयाजी में कांग्रेस प्रत्याशी अखौरी ओंकारनाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव के पक्ष में चुनावी प्रचार के लिए पहुंचे थे, यहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और गयाजी के स्थानीय विधायक पर निशाना साधा. उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा. राजीव शुक्ला ने कहा कि बिहार के अंगने में उनका क्या काम है?
चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठाए सवाल: राजीव शुक्ला ने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर चुनाव कराए तो हमारा गठबंधन 160 से अधिक सीट ले आएगा. चुनाव आयोग पर तेजस्वी यादव के बयान का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने जो कहा है वो सही है, चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है लेकिन जनता जवाब देगी और महागठबंधन की सरकार बनेगी.
दिल्ली की मुख्यमंत्री को गंभीरता से नहीं लें : राजीव शुक्ला ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा राजद के चुनाव चिन्ह लालटेन पर दिए गए बयान पर कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री को ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, उन्हें लालटेन के बारे में क्या पता? आज भी गांव-देहात में लालटेन ही सहारा बनता है.
कांग्रेस नेता ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए छठ के अवसर पर एक अलग घाट बनवाया था, उसमें भी कमी के कारण प्रधानमंत्री नाराज हो गए थे, वो बिहार के बारे में क्या जानती हैं, उन्हें बिहार के बारे में क्या पता है.
योगी बताएं नीतीश ने क्यों नहीं चलवाया बुलडोजर: राजीव शुक्ला ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 'बोल्डोजर' पर भी चुटकी लेते हुए कहा कि वो बिहार में चुनावी सभा के दौरान बुलडोजर लेकर चल रहे हैं, उनके बोल्डोजर की जरूरत नहीं है, वो कानून को हाथ में लेते हैं, फिर वो ये बताएं कि 20 वर्षों से बिहार में एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार ने कितनी बार बुलडोजर चलवाया.
दरअसल, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार में जहां भी चुनावी सभा कर रहे हैं, वहां पर कई बुलडोजर भी खड़े किए जा रहे हैं. योगी आदित्यनाथ उन बुलडोजर का अपने भाषण में नाम भी ले रहे हैं. विपक्ष इसे डराने वाला भाषण बता रहा है.
यह भी पढ़ें- बिहार चुनाव: कैमूर में मायावती बोलीं- किसी सरकार ने गरीबों, पिछड़ों का विकास नहीं किया