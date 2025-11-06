ETV Bharat / state

'बिहार में 160 सीट जीतेगा महागठबंधन', कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला का दावा

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला ( ETV Bharat )

गया: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला ने गुरुवार को गयाजी में चुनाव प्रचार किया. इस दौरान उन्होंने एनडीए पर जोरदार हमला बोला. राजीव शुक्ला ने कहा कि बिहार में पहले चरण के चुनाव में महागठबंधन लीड में है. अगर पूरे चुनाव में देखा जाए तो महागठबंधन 160 से अधिक सीट जीतेगा. कांग्रेस नेता ने कहा कि पहले चरण में जनता ने विपक्षी महागठबंधन को आशीर्वाद दिया है. राजीव शुक्ला गुरुवार को गयाजी में कांग्रेस प्रत्याशी अखौरी ओंकारनाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव के पक्ष में चुनावी प्रचार के लिए पहुंचे थे, यहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और गयाजी के स्थानीय विधायक पर निशाना साधा. उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा. राजीव शुक्ला ने कहा कि बिहार के अंगने में उनका क्या काम है? बिहार चुनाव पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला का बयान (ETV Bharat) चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठाए सवाल: राजीव शुक्ला ने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर चुनाव कराए तो हमारा गठबंधन 160 से अधिक सीट ले आएगा. चुनाव आयोग पर तेजस्वी यादव के बयान का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने जो कहा है वो सही है, चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है लेकिन जनता जवाब देगी और महागठबंधन की सरकार बनेगी.