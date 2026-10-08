SDPO की गाड़ी पर सवार तेजस्वी और मुकेश.. लोकभवन पहुंचने के दौरान क्या-क्या हुआ जानें..
महागठबंधन के राजभवन मार्च के दौरान पटना की सड़कों पर खूब हंगामा हुआ. तेजस्वी यादव समेत 6 सदस्यीय डेलिगेशन लोकभवन रवाना हो गया है.
Published : October 8, 2026 at 12:49 PM IST
पटना: चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर महागठबंधन के सातों दलों की ओर से गुरुवार को पटना में निकाला गया राजभवन मार्च अब अपने अगले चरण में पहुंच गया है. सुबह करीब 10 बजे से शुरू हुए इस मार्च में बड़ी संख्या में महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ता आर ब्लॉक स्थित सप्तमूर्ति के पास जुटे और केंद्र सरकार तथा चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.
महागठबंधन का राजभवन मार्च
प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में झंडे, बैनर और पोस्टर लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ अपना विरोध जताया. हजारों की संख्या में कार्यकर्ता अभी भी आर ब्लॉक-सप्तमूर्ति के आसपास डटे हुए हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं.
#WATCH | Patna, Bihar: The INDIA bloc, led by Rashtriya Janata Dal (RJD) leader Tejashwi Yadav, holds a massive protest march in Patna, heading toward the Raj Bhavan. The demonstration is part of a statewide agitation against Chief Election Commissioner (CEC) Gyanesh Kumar over accusations of vote theft.— ANI (@ANI) October 8, 2026
दो बैरिकेडिंग पार, तीसरी पर तेजस्वी को रोका
मार्च के दौरान पुलिस की ओर से सुरक्षा के लिए कई स्तर की बैरिकेडिंग की गई थी. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनके साथ मौजूद नेताओं-कार्यकर्ताओं ने दो बैरिकेडिंग पार कर ली. इसके बाद तीसरी बैरिकेडिंग पर पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया.
तेजस्वी को ले जाया जा रहा लोकभवन
इसके बाद तेजस्वी यादव समेत डेलिगेशन के सदस्यों को पुलिस की गाड़ी में बैठाया गया. उन्हें हिरासत में लेने की बात से पुलिस ने इनकार किया है. पुलिस के मुताबिक छह सदस्यीय डेलिगेशन को लोकभवन जाने की अनुमति दी गई है और उन्हें उसी के तहत राजभवन ले जाया जा रहा है.
एसडीपीओ की स्कॉर्पियो से लोकभवन रवाना
तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, मीसा भारती और डेलिगेशन के अन्य सदस्य एसडीपीओ की स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठकर लोकभवन के लिए रवाना हुए. मौके पर मौजूद डीएसपी हनु कुमारी ने स्पष्ट किया कि नेताओं को डिटेन नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि छह सदस्यीय डेलिगेशन को लोकभवन ले जाया जा रहा है. यानी प्रदर्शन स्थल पर चल रहे विरोध-प्रदर्शन के बाद अब महागठबंधन का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात कर अपनी मांग और ज्ञापन सौंपेगा.
कार्यकर्ता अभी भी आर ब्लॉक पर डटे
दूसरी तरफ, मार्च का मुख्य हिस्सा आगे बढ़ने के बावजूद बड़ी संख्या में महागठबंधन के कार्यकर्ता अभी भी आर ब्लॉक के सप्तमूर्ति के पास मौजूद हैं. कार्यकर्ता हाथों में झंडे और पोस्टर लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं. प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांग मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की है. महागठबंधन चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों को लेकर लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है.
आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती डिटेन
प्रदर्शन के दौरान आरजेडी की तेजतर्रार महिला प्रवक्ता प्रियंका भारती को भी पुलिस ने डिटेन कर लिया. उन्हें प्रदर्शन स्थल से पुलिस अपने साथ ले गई. इसके बाद भी मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है.
अब राज्यपाल के सामने रखे जाएंगे मुद्दे
महागठबंधन के छह सदस्यीय डेलिगेशन के लोकभवन पहुंचने के बाद राज्यपाल के सामने चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दे और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग रखे जाने की संभावना है. वहीं, आर ब्लॉक पर मौजूद कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन और नारेबाजी के चलते इलाके में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रखी गई है.
फिलहाल राजभवन मार्च का नेतृत्व करने वाले प्रमुख नेता लोकभवन की ओर रवाना हो चुके हैं, लेकिन आर ब्लॉक-सप्तमूर्ति के पास महागठबंधन के कार्यकर्ताओं का विरोध-प्रदर्शन अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है.
हम लोग लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे- तेजस्वी
INDIA ब्लॉक के विरोध प्रदर्शन पर RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा, जिस हिसाब से ज्ञानेश कुमार ने लोकतंत्र का मजाक बनाया है जिस हिसाब से लोकतंत्र को ये लोग खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, ये बिहार की धरती है और लोकतंत्र की जननी से ये लोग ने SIR की शुरुआत की.
#WATCH पटना (बिहार): INDIA ब्लॉक के विरोध प्रदर्शन पर RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा, " जिस हिसाब से ज्ञानेश कुमार ने लोकतंत्र का मजाक बनाया है जिस हिसाब से लोकतंत्र को ये लोग खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं ये बिहार की धरती है और लोकतंत्र की जननी से ये लोग ने sir की शुरुआत की। हम लोग लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे। हम लोग संविधान मानने वाले लोग हैं लेकिन जिस हिसाब पूरा फर्जीवाड़ा चुनाव आयोग में चल रहा है ये ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। इनके जाने की शुरुआत हो चुकी है।"<="" p>— ani_hindinews (@ahindinews) October 8, 2026
"हम लोग लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे. हम लोग संविधान मानने वाले लोग हैं लेकिन जिस हिसाब पूरा फर्जीवाड़ा चुनाव आयोग में चल रहा है ये ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं है. इनके जाने की शुरुआत हो चुकी है."- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष
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