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SDPO की गाड़ी पर सवार तेजस्वी और मुकेश.. लोकभवन पहुंचने के दौरान क्या-क्या हुआ जानें..

महागठबंधन के राजभवन मार्च के दौरान तेजस्वी यादव ( ETV Bharat )

पटना: चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर महागठबंधन के सातों दलों की ओर से गुरुवार को पटना में निकाला गया राजभवन मार्च अब अपने अगले चरण में पहुंच गया है. सुबह करीब 10 बजे से शुरू हुए इस मार्च में बड़ी संख्या में महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ता आर ब्लॉक स्थित सप्तमूर्ति के पास जुटे और केंद्र सरकार तथा चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

महागठबंधन का राजभवन मार्च