महागठबंधन दलों के बीच कम होती दिख रही है खटास! कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बोले- चैप्टर क्लोज! राजद ने कहा- रात गई बात गई
राज्यसभा चुनाव में बाद महागठबंधन दलों के बीच आई खटास अब धीरे-धीरे कम होती दिख रही है. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट
Published : June 26, 2026 at 9:01 PM IST
रांची: राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा की अप्रत्याशित हार के बाद झारखंड महागठबंधन में शामिल दलों के बीच रिश्तों में खटास अब समाप्त होने लगी है. झारखंड कांग्रेस के कई नेता और उसके प्रभारी, जो पहले कांग्रेस की हार का ठीकरा राष्ट्रीय जनता दल और सीपीआई माले के सिर पर फोड़कर उनके विधायकों को 'धोखेबाज' बता रहे थे, उसी कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी केशव महतो कमलेश यह कहकर चुप्पी साध लेते हैं कि राज्यसभा चुनाव समाप्त हो गया है. निर्वाचित सांसदों ने शपथ भी ले ली है, अब ये चैप्टर क्लोज हो गया है.
'रात गई...बात गई': राजद
वहीं राजद की प्रदेश उपाध्यक्ष अनिता यादव भी यह कहकर कांग्रेस के साथ राजद की रिश्तों में आई खटास को कम करने की कोशिश करती हुई दिखी रात गयी...बात बात गयी! कांग्रेस नेताओं को गलती का अहसास हुआ और हमें भाजपा के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़नी है, ऐसे में अब पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ने की जरूरत है.
झामुमो के बयानों में कांग्रेस, राजद और माले को खुश करने का प्रयास
राज्यसभा चुनाव के बाद सबसे आश्चर्यजनक बदलाव तो झामुमो के बयानों में दिखा है. उनके केंद्रीय प्रवक्ता अपने बयानों से कांग्रेस, राजद और सीपीआई माले तीनों को एक साथ खुश करने की कोशिश करते दिखते हैं. मनोज पांडेय कहते हैं कि कांग्रेस, देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पार्टी है. वह भाजपा की तरह मिस कॉल वाली पार्टी नहीं है, जिस तरह से जन सरोकार के मुद्दे पर वह राष्ट्रीय स्तर पर जनता को साथ लेकर संघर्ष कर रही है, उससे साफ है कि आने वाला दिन कांग्रेस का है.
छोटे दलों का भी होता है अपना वजूद: झामुमो
वहीं राज्य में महागठबंधन की छोटी पार्टियां सीपीआई माले और राजद के ऊपर कांग्रेस प्रभारी के. राजू द्वारा लगाए गए आरोप से उभरे जख्म पर मरहम लगाते हुए झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता में कहा कि छोटे से छोटे दल की भी अस्मिता होती है, उसका वजूद और मान सम्मान होता है, इसका ख्याल सबको रखना होगा.
महागठबंधन के सहयोगी दलों के बीच आपसी मतभेद दूर करना रणनीति या मजबूरी
दरअसल, 18 जून को राज्यसभा चुनाव के नतीजे आने के ठीक बाद कांग्रेस प्रभारी के. राजू की ओर से राजद और सीपीआई माले की धोखेबाजी से मिली हार वाले बयान के बाद सहयोगी दल खासकर कांग्रेस और राजद-माले के बीच तलवार खींच गई थी, उसके बाद झामुमो ने भी राज्यसभा चुनाव की समीक्षा की बात करके साफ संकेत दे दिया था कि महागठबंधन के दलों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है लेकिन एक सप्ताह में ही महागठबंधन के दलों के बीच खटास की जगह रिश्तों में मिठास लाने की कोशिश को वरिष्ठ पत्रकार मधुकर जी उनकी राजनीतिक मजबूरी मानते हैं.
राज्यसभा के बाद का सारा घटनाक्रम क्षणिक: वरिष्ठ पत्रकार
वरिष्ठ पत्रकार और राज्य की राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले मधुकर जी कहते हैं कि वह शुरू से कहते रहे हैं कि चाहे बिहार विधानसभा चुनाव में झामुमो को गठबंधन में जगह नहीं देने की वजह से जेएमएम का गुस्सा हो, असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से अलग रहकर झामुमो के चुनाव लड़ने की वजह से कांग्रेस नेताओं की नाराजगी हो या फिर राज्यसभा चुनाव के समय कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा की अप्रत्याशित हार के बाद के. राजू के बयान से राजद-सीपीआई माले की नाराजगी हो, यह सब क्षणिक ही होगा.
बीजेपी के खिलाफ एकजुटता इंडिया ब्लॉक के दलों की मजबूरी
मधुकर जी कहते हैं कि झारखंड की राजनीति का समीकरण ही ऐसा है कि अगर भाजपा को सत्ता से दूर रखना है तो महागठबंधन के दलों को एकजुट रहना ही होगा. ऐसे में यह तय है कि चाहे इन दलों के बीच लाख मतभेद क्यों ना हो लेकिन बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए ये सभी एकजुट रहेंगे.
नाराजगी दूर करने के लिए आलाकमान की ओर से दिशा-निर्देश
वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि वर्तमान में राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद महागठबंधन दलों के बीच आई खटास को दूर करने में निश्चित रूप से इनके आलाकमान की ओर से निर्देशित होगा कि अब इस मुद्दे पर कोई ऐसा बयान नहीं देना है, जिससे आपसी रिश्तों में खटास में इजाफा हो, इसकी वजह यह है कि 'इंडिया' ब्लॉक के दल राष्ट्रीय स्तर पर यह मैसेज नहीं जाए कि इंडिया ब्लॉक के अंदर ही खटपट है.
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