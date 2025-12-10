ETV Bharat / state

बगैर को-ऑर्डिनेशन कमेटी झारखंड में चल रही महागठबंधन की सरकार, नवंबर में ही समाप्त हो चुका है कार्यकाल

रांची: झारखंड में जेएमएम के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार चल रही है. इस सरकार में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस शामिल है और सीपीआई माले सरकार को बाहर से समर्थन कर रहा है. चार दलों के सहयोग से चल रही सरकार में समन्वय स्थापित करने के लिए वर्तमान में कोई समन्वय समिति (को-ऑर्डिनेशन कमेटी) नहीं है. हेमंत सोरेन सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान बनी समन्वय समिति का कार्यकाल नवंबर महीने में समाप्त हो चुका है और वर्तमान में बिना को-ऑर्डिनेशन कमेटी के महागठबंधन की सरकार चल रही है.

इस बीच राज्य की सत्ता में शामिल झामुमो, राजद और कांग्रेस ने सरकार में शामिल दलों की समन्वय समिति को जरूरी बताते हुए उम्मीद जताई है कि मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन जल्द सभी सहयोगी दलों के साथ बैठक कर को-ऑर्डिनेशन कमेटी गठित करेंगे.

बयान देते राजद, कांग्रेस और झामुमो नेता. (वीडियो-ईटीवी भारत)

जल्द समन्वय समिति पुनर्गठित होने की उम्मीद-केशव महतो कमलेश

राज्य में चल रही महागठबंधन की सरकार में शामिल दलों के बीच समन्वय और सभी दलों की चुनावी घोषणापत्रों के अनुरूप सरकार चलें इसके लिए समन्वय समिति (को-ऑर्डिनेशन कमेटी) को बेहद जरूरी बताते हुए झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और खुद समन्वय समिति के सदस्य रहे केशव महतो कमलेश ने कहा कि को-ऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के.राजू की महागठबंधन के नेता हेमंत सोरेन से बात हुई है और उम्मीद है कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बाद को-ऑर्डिनेशन कमेटी गठित कर ली जाएगी.

बेहद कारगर हो जाती है को-ऑर्डिनेशन कमेटी की भूमिका-राजद

राज्य में चल रही महागठबंधन की सरकार को जन आकांक्षाओं पर खरी उतरने वाली सरकार बताते हुए राजद के प्रदेश सचिव रामकुमार यादव ने कहा कि को-ऑर्डिनेशन कमेटी की भूमिका तब बड़ी हो जाती है, जब अलग-अलग दलों के बीच किसी मुद्दे पर समन्वय बनाने की जरूरत होती है. रामकुमार यादव ने कहा कि पूर्व की कमेटी में क्यों बैठकें नहीं हुईं यह अलग मामला है, लेकिन यह बेहद जरूरी है.

को-ऑर्डिनेशन कमेटी पर फैसला हेमंत सोरेन लेंगे-मनोज पांडेय