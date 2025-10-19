ETV Bharat / state

हेलीकॉप्टर से नामांकन करने पहुंचे महागठबंधन के उम्मीदवार, गंगाजल-दूध और बेलपत्र से करवाया गया स्नान

सहरसा: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में एक अनोखी घटना ने राजनीतिक हलचल मचा दी. महागठबंधन के प्रत्याशी आईपी सिंह गुप्ता हेलीकॉप्टर से नामांकन दाखिल करने पहुंचे. इसके बाद कार्यकर्ताओं नें उन्हें दूध और गंगाजल से स्नान करवाया. इसके बाद बेलपत्र और फूल चढ़ाने का भी आयोजन किया गया. ने घटना स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है, जहां कुछ लोग इसे शुभ प्रथा बता रहे हैं, तो कुछ ने परंपरा के उल्लंघन पर सवाल उठाए हैं.

हेलीकॉपर से पहुंचे आईपी सिंह गुप्ता: नामांकन प्रक्रिया के दौरान आईपी सिंह गुप्ता हेलीकॉप्टर से पहुंचे. नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद कार्यकर्ताओं ने उन्हें एक विशेष समारोह का आयोजन किया. जिसमें आईपी सिंह गुप्ता पर एक गैलन से गंगाजल और दूसरे से दूध उनके शरीर पर उंडेला गया. इसके साथ ही, बेलपत्र और फूल चढ़ाए गए. कार्यकर्ताओं का दावा है कि यह 'विजयी स्वागत' की परंपरा है, जो प्रत्याशी की जीत की कामना के लिए की जाती है. हालांकि कई लोगों ने इसे धार्मिक संवेदनशीलता का उल्लंघन बताते हुए सवाल उठाए, खासकर बेलपत्र चढ़ाने पर.

हेलीकॉप्टर से नामांकन करने पहुंचे महागठबंधन के उम्मीदवार (ईटीवी भारत)

NDA महागठबंधन में कांटे की टक्कर: सहरसा विधानसभा सीट, जो कोसी क्षेत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इस बार यहां NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर माना जा रहा है. 2020 में RJD के डॉ. रामचंद्र प्रसाद सिंह ने JDU के सुमित कुमार को 8,000 से अधिक वोटों से हराया था, लेकिन NDA की एकजुटता और विकास के एजेंडे से इस बार पलड़ा भारी हो सकता है. मुस्लिम-यादव (MY) समीकरण पर टिका महागठबंधन और EBC-ऊपरी जाति पर निर्भर NDA के बीच वोटों का ध्रुवीकरण अपेक्षित है.

सहरसा सीट पर उम्मीदवार: सहरसा विधानसभा सीट पर कुल 12 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला तीनों प्रमुख दलों के बीच है. महागठबंधन की ओर से आईपी सिंह गुप्ता (RJD) मैदान में हैं, जो वैश्य समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और स्थानीय व्यापारियों के बीच लोकप्रिय हैं. उनका दावा है कि वे बेरोजगारी और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के विकास पर फोकस करेंगे. NDA की ओर से BJP ने अलोक रंजन झा को टिकट दिया है, जो ब्राह्मण समुदाय से हैं और 2020 में उपविजेता रहे.