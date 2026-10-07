ETV Bharat / state

SIR के खिलाफ बिहार में महागठबंधन का हल्ला बोल, पीएम से लेकर चुनाव आयुक्त तक को निशाने पर लिया

पटना में विपक्ष का प्रदर्शन ( ETV Bharat )

पटना: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के खिलाफ पटना में महागठबंधन से जुड़े दलों के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पुतले का दहन किया.