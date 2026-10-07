SIR के खिलाफ बिहार में महागठबंधन का हल्ला बोल, पीएम से लेकर चुनाव आयुक्त तक को निशाने पर लिया
मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ महागठबंधन ने पटना में प्रदर्शन किया. पीएम मोदी, शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला फूंका. रिपोर्ट-धर्मेंद्र सिन्हा
Published : October 7, 2026 at 2:55 PM IST
पटना: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के खिलाफ पटना में महागठबंधन से जुड़े दलों के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पुतले का दहन किया.
पटना में महागठबंधन का प्रदर्शन
पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में आरजेडी, सीपीआईएमएल और सीपीआई समेत महागठबंधन से जुड़े कार्यकर्ता शामिल हुए. प्रदर्शनकारियों ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और SIR को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं.
प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को प्रमुखता से उठाया. उनका आरोप है कि SIR की प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की आशंका पैदा हुई है और इससे गरीब, दलित तथा वंचित वर्ग के मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं.
"मतदाता सूची में किसी भी तरह की गड़बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर विषय है. इसी मुद्दे को लेकर पटना समेत देश के अलग-अलग हिस्सों में विपक्षी दल प्रदर्शन कर रहे हैं."-रंजीत कुमार, राजद नेता
'वोट चोरी' के आरोपों पर तीखी राजनीति
प्रदर्शन के दौरान विपक्षी नेताओं ने बिहार की राजनीतिक स्थिति को लेकर भी सरकार पर तीखा हमला बोला. नेताओं ने आरोप लगाया कि जहां-जहां कथित तौर पर 'वोट चोरी' हुई, वहां बीजेपी की सरकारें बनीं. प्रदर्शनकारियों ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि बिहार में चुनावी प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब सरकार को देना चाहिए.
कुछ नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने और जेल भेजने की मांग तक की. हालांकि, चुनाव में 'वोट चोरी', धांधली या सरकार के अवैध होने जैसे आरोप विपक्षी नेताओं के राजनीतिक दावे हैं. इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि इन बयानों से नहीं होती.
'ये रिश्ता क्या कहलाता है?'
प्रदर्शन के दौरान विपक्षी नेताओं ने बीजेपी पर भी हमला बोला. नेताओं ने सवाल उठाया कि जब SIR और चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल मुख्य चुनाव आयुक्त और सरकार से किए जा रहे हैं तो बीजेपी के नेता लगातार पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बचाव में क्यों उतर रहे हैं. विपक्षी नेताओं ने तंज कसते हुए बीजेपी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजनीतिक रिश्ते पर सवाल खड़े किए और पूछा 'आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है?'
चुनाव रद्द होने तक जारी रहेगा आंदोलन
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि SIR और मतदाता सूची से जुड़े सवालों का संतोषजनक समाधान होने तक आंदोलन जारी रहेगा. विपक्ष का आरोप है कि मतदाता सूची में नाम हटने से बड़ी संख्या में लोगों के मतदान के अधिकार पर असर पड़ सकता है. महागठबंधन से जुड़े नेताओं ने कहा कि गरीब, दलित और वंचित तबके के लोगों को मतदान के अधिकार से वंचित करने की किसी भी कोशिश का विरोध किया जाएगा. विपक्षी दलों ने कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच की मांग भी दोहराई.
सीपीआई नेता ने साधा निशाना
प्रदर्शन के दौरान सीपीआई नेता मनोज कुमार चंद्रवंशी ने भी केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जनता के वोट के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है. उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए आंदोलन को आगे भी जारी रखा जाएगा.
"गरीबों और दलितों के वोट काटकर उन्हें मतदान के अधिकार से वंचित करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि SIR के मुद्दे पर देशभर में विपक्षी दल आवाज उठा रहे हैं और आने वाले दिनों में आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा." -मनोज कुमार चंद्रवंशी, सीपीआई नेता
मोदी-शाह और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश के इस्तीफे की मांग
प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग भी उठाई. विपक्षी नेताओं का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची को लेकर उठ रहे सवाल सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा विषय है.
देशभर में बढ़ रहा SIR को लेकर विरोध
SIR को लेकर विपक्षी दलों का विरोध अब बिहार तक सीमित नहीं है. हाल के दिनों में दिल्ली समेत कई जगहों पर INDIA ब्लॉक और अन्य विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है. पटना में भी इससे पहले कांग्रेस और वाम संगठनों की ओर से प्रदर्शन किए जा चुके हैं.
वहीं, चुनाव आयोग और केंद्र सरकार की ओर से विपक्ष के आरोपों को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. चुनाव आयोग ने SIR से संबंधित कई आरोपों को भ्रामक बताया है और प्रक्रिया को लेकर अपना पक्ष रखा है.
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