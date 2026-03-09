ETV Bharat / state

कानपुर में मंदिर के पुजारी को भक्तों ने पीटा, नॉन वेज खाने का कथित वीडियो वायरल होने पर मचा है बवाल

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला, पुलिस ने पुजारी को सुरक्षित पहुंचाया थाना.

पुजारी के साथ मारपीट
पुजारी के साथ मारपीट (Social media)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 9, 2026 at 7:44 PM IST

कानपुर: रावतपुर थाना क्षेत्र में रविवार देर रात एक मंदिर के पुजारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. जहां लोगों की भारी भीड़ मंदिर परिसर में उमड़ पड़ी. लोगों ने पुजारी को मंदिर से घसीटकर बाहर निकाला और दौड़ा-दौड़ा कर पीटा. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद स्थिति को संभाला और पुजारी को भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर सुरक्षित थाने पहुंचाया.

जानकारी के अनुसार, मामला रावतपुर के केशवपुरम स्थित भूतेश्वर मंदिर का है. जहां पुजारी का एक कथित फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें वह कथित तौर पर मांसाहारी भोजन करते दिख रहे है. इस तस्वीर के सामने आते ही लोगों में भारी आक्रोश फैल गया. लोगों ने इसे धार्मिक आस्था का अपमान और मंदिर की मर्यादा के खिलाफ बताते हुए रविवार रात मंदिर परिसर में हंगामा कर दिया. घटना के दौरान करीब 50 से 60 लोग मंदिर परिसर पहुंचे.

पुजारी के साथ मारपीट (Social media)

आरोप है कि जब पुजारी प्रशांत गिरी उर्फ गोलू पंडित ने मंदिर से बाहर आने से मना किया, तो गुस्साई भीड़ ने जबरन मंदिर के भीतर से पुजारी को बाहर घसीट लिया. उनके साथ मारपीट शुरू कर दी. जान बचाने के लिए भाग रहे पुजारी को भीड़ ने घेरकर पीटा. इस दौरान बीच-बचाव करने आईं कुछ स्थानीय महिलाओं के साथ भी बदसलूकी की गई.

वहीं पुजारी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताया है. उन्होंने पुलिस को दी गई शिकायत में कहा है कि उन्हें मंदिर से बेदखल करने की एक सोची-समझी साजिश है. उनकी एक पुरानी तस्वीर को तकनीकी रूप से एडिट करके जानबूझकर वायरल किया गया है, जिससे उनकी धार्मिक छवि खराब की जा सके और उन्हें मंदिर से हटाया जा सके.

एसीपी कल्याणपुर आशुतोष कुमार ने बताया कि विवाद उस समय हुआ जब रामलला मंदिर से निकली शोभायात्रा भूतेश्वर मंदिर परिसर पहुंची. वहां महंत के बेटे गोलू ने भगवान के चरण स्पर्श करने का प्रयास किया, जिसका शोभायात्रा में शामिल लोगों ने उनके वायरल वीडियो का हवाला देते हुए विरोध किया. इसी को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी और धक्का-मुक्की हुई. मौके पर मौजूद पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस ने मामले में कार्रवाई की है.

