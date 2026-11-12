महादेव सट्टा एप प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की कोर्ट में पेशी, सीबीआई रिमांड खत्म, ईडी कर सकती है अरेस्ट
सौरभ चंद्राकर को सीबीआई ने 8 दिनों के रिमांड पर लिया था. सीबीआई आज रिमांड पर नहीं लेती है तो ईडी अरेस्ट कर सकती है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 12, 2026 at 10:08 AM IST
रायपुर: महादेव सट्टा एप घोटाला के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को सीबीआई आज रायपुर कोर्ट में पेश करेगी. सट्टा एप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर पर 6000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है. पूछताछ के लिए सीबीआई यदि रिमांड पर नहीं लेती है तो ईडी सौरभ चंद्राकर को अरेस्ट अरेस्ट कर सकती है. महादेव सट्टा एप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर के खिलाफ ईडी का एक मामला है और सीबीआई के दो मामले हैं.
सट्टा एप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को सीबीआई की टीम ओमान से गिरफ्तार करके 1 नवंबर को भारत लेकर आई थी. 2 नवंबर को सौरभ चंद्राकर को दिल्ली के कोर्ट में पेश किया गया, जहां से सीबीआई को दो दिनों की ट्रांजिट रिमांड मिली. इसके बाद 4 नवंबर को रायपुर के सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया. सीबीआई को चंद्राकर की 8 दिनों की रिमांड मिली और उसे दिल्ली के सीबीआई हेड क्वॉर्टर में पूछताछ के लिए ले जाया गया.
|8 दिनों की रिमांड गुरुवार को खत्म हो रही है. आज कोर्ट में पेश करने के बाद अगर सीबीआई रिमांड की मांग कोर्ट से नहीं करती है, तो ईडी उसे अरेस्ट कर सकती है-सौरभ कुमार पाण्डेय, ईडी के वकील
सीबीआई के मुताबिक महादेव सट्टा एप नेटवर्क की जांच शुरू होने के बाद से ही सौरभ चंद्राकर फरार था. साल 2023 में दुबई में रह रहा था. उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ था. करीब 116 दिन के बाद सीबीआई को सफलता मिली है. आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कथित तौर पर फर्जी पहचान दस्तावेज का इस्तेमाल करके UAE से ओमान पहुंच गया था.
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