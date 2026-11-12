ETV Bharat / state

महादेव सट्टा एप प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की कोर्ट में पेशी, सीबीआई रिमांड खत्म, ईडी कर सकती है अरेस्ट

सौरभ चंद्राकर पेशी ( ETV Bharat Chhattisgarh )

रायपुर: महादेव सट्टा एप घोटाला के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को सीबीआई आज रायपुर कोर्ट में पेश करेगी. सट्टा एप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर पर 6000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है. पूछताछ के लिए सीबीआई यदि रिमांड पर नहीं लेती है तो ईडी सौरभ चंद्राकर को अरेस्ट अरेस्ट कर सकती है. महादेव सट्टा एप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर के खिलाफ ईडी का एक मामला है और सीबीआई के दो मामले हैं.

सट्टा एप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को सीबीआई की टीम ओमान से गिरफ्तार करके 1 नवंबर को भारत लेकर आई थी. 2 नवंबर को सौरभ चंद्राकर को दिल्ली के कोर्ट में पेश किया गया, जहां से सीबीआई को दो दिनों की ट्रांजिट रिमांड मिली. इसके बाद 4 नवंबर को रायपुर के सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया. सीबीआई को चंद्राकर की 8 दिनों की रिमांड मिली और उसे दिल्ली के सीबीआई हेड क्वॉर्टर में पूछताछ के लिए ले जाया गया.