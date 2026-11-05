महादेव सट्टा ऐप के दोषी जाएंगे जेल, दुर्ग पहुंचे सीएम विष्णु देव साय का बयान, डोमन लाल कोर्सेवाड़ा को दी श्रद्धांजलि
सीएम ने केंद्रीय जांच एजेंसी की तारीफ करते हुए कहा अब होगा दूध का दूध, पानी का पानी. कोमेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 5, 2026 at 10:03 PM IST
दुर्ग: सीएम विष्णु देव साय आज दुर्ग दौरे पर भिलाई सेक्टर तीन के स्वामी आत्मानंद शासकीय स्कूल पहुंचे. स्कूल में अहिवारा से बीजेपी विधायक रहे डोमन लाल कोर्सेवाड़ा की श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी. सीएम ने विधायक डोमन लाल कोर्सेवाड़ा को नमन करते हुए कहा कि वो एक वरिष्ठ बीजेपी नेता और विधायक थे. विधानसभा में वो जनता की आवाज उठाते थे. जनता के कामों के लिए वो अक्सर मंत्रियों से बातचीत करते रहते थे. मुख्यमंत्री ने इस दौरान अहिवारा स्थित शासकीय महाविद्यालय का नामकरण स्वर्गीय डोमन लाल कोर्सेवाड़ा के नाम पर किए जाने की घोषणा की. सीएम ने कहा कि विधायक निधन पार्टी और जनता दोनों के लिए दुखद है.
सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी बड़ी सफलता: सीएम
सीएम विष्णु देव साय ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जो भी लोग महादेव सट्टा ऐप केस में दोषी हैं, उनको सख्त से सख्त सजा जांच के बाद मिलेगी. सीएम ने कहा कि जांच में ये खुलासा होगा कि कौन-कौन लोग इस काले कारोबार में शामिल रहे हैं. इसके साथ ही सीएम ने कहा कि किस-किस को काले कारोबार से लाभ हुआ है या मिला है उसका भी पता जांच में चलेगा. सीएम साय ने केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की तारीफ करते हुए कहा कि एजेंसी ने आरोपी को ओमान से पकड़ा है. आरोपी को पकड़कर पहले दिल्ली फिर रायपुर लाया गया.
सीबीआई को मिली है 8 दिन की सौरभ चंद्राकर की रिमांड
1 नवंबर को आरोपी सौरभ चंद्राकर को ओमान में रॉयल पुलिस ऑफ ओमान ने गिरफ्तार किया. प्रत्यर्ण की प्रक्रिया को पूरी करने के बाद आरोपी को दिल्ली को लाया गया. उसके बाद तीन तारीख को उसे रायपुर लेकर जांच टीम पहुंची. 4 तारीख को स्पेशल कोर्ट में सौरभ चंद्राकर की पेशी हुई. पेशी के बाद कोर्ट ने 8 दिनों की सीबीआई रिमांड सौंपी. जिसके बाद सीबीआई की टीम सौरभ चंद्राकर को लेकर दिल्ली चली गई. बताया गया कि सौरभ चंद्राकर से अब दिल्ली सीबीआई हेडक्वार्टर में पूछताछ की जाएगी.
महादेव ऑनलाइन बेटिंग एप केस: CBI को मिली सौरभ चंद्राकर की 8 दिनों की रिमांड, दिल्ली हेडक्वार्टर में होगी पूछताछ
महादेव सट्टा ऐप केस: प्रमोटर और किंगपिन सौरभ चंद्राकर रायपुर CBI कोर्ट में पेश, 6000 करोड़ की हेराफेरी का आरोप
महादेव सट्टा ऐप: सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी पर कांग्रेस का बीजेपी से सवाल, पीएमओ तक कनेक्शन के जांच की मांग
महादेव सट्टा ऐप प्रमोटर सौरभ चंद्राकर पहुंचा रायपुर, बुधवार को सीबीआई कोर्ट में पेशी, रॉयल पुलिस ऑफ ओमान ने किया था गिरफ्तार