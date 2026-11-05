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महादेव सट्टा ऐप के दोषी जाएंगे जेल, दुर्ग पहुंचे सीएम विष्णु देव साय का बयान, डोमन लाल कोर्सेवाड़ा को दी श्रद्धांजलि

डोमन लाल कोर्सेवाड़ा को दी श्रद्धांजलि ( ETV Bharat )

दुर्ग: सीएम विष्णु देव साय आज दुर्ग दौरे पर भिलाई सेक्टर तीन के स्वामी आत्मानंद शासकीय स्कूल पहुंचे. स्कूल में अहिवारा से बीजेपी विधायक रहे डोमन लाल कोर्सेवाड़ा की श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी. सीएम ने विधायक डोमन लाल कोर्सेवाड़ा को नमन करते हुए कहा कि वो एक वरिष्ठ बीजेपी नेता और विधायक थे. विधानसभा में वो जनता की आवाज उठाते थे. जनता के कामों के लिए वो अक्सर मंत्रियों से बातचीत करते रहते थे. मुख्यमंत्री ने इस दौरान अहिवारा स्थित शासकीय महाविद्यालय का नामकरण स्वर्गीय डोमन लाल कोर्सेवाड़ा के नाम पर किए जाने की घोषणा की. सीएम ने कहा कि विधायक निधन पार्टी और जनता दोनों के लिए दुखद है.