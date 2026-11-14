महादेव सट्टा ऐप केस: 6 राज्यों के 33 ठिकानों पर CBI की छापेमारी, सौरभ चंद्राकर के खुलासे के बाद कार्रवाई
महादेव सट्टा ऐप केस में पूछताछ में मिले इनपुट के आधार पर टीम ने रेड की कार्रवाई की. रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 14, 2026 at 3:34 PM IST
रायपुर: महादेव सट्टा ऐप केस में गिरफ्तार प्रमोटर सौरभ चंद्राकर से पूछताछ जारी है. पूछताछ से मिले इनपुट के आधार पर बीते कुछ दिनों में सीबीआई की टीम ने 6 राज्यों में रेड डाला. छह राज्यों के 33 ठिकानों पर रेड के दौरान जांच पड़ताल की गई. CBI ने छापे महादेव ऑनलाइन बुक ऐप एक अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के पैनल ऑपरेटरों के ठिकानों पर मारे हैं. ये छापेमारी मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर जो इस प्लेटफॉर्म के प्रमुख प्रमोटरों में से एक है, उसके द्वारा किए गए खुलासों के आधार पर की गई.
6 राज्यों के 33 ठिकानों पर रेड
1 नवंबर 2026 को ओमान रॉयल पुलिस ने सौरभ चंद्राकर को गिरफ्तार किया था. रॉयल ओमान पुलिस ने रेड कॉर्नर नोटिस मिलने के बाद महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को अरेस्ट किया. गिरफ्तारी के बाद सौरभ चंद्राकर को सीबीआई की टीम भारत लेकर आई. 2 नवंबर को सौरभ चंद्राकर को दिल्ली की अदालत में पेश किया गया. उसके बाद 3 नवंबर को चंद्राकर को रायपुर लाया गया. 4 तारीख को सौरभ चंद्राकर को सीबीआई की टीम ने स्पेशल कोर्ट में पेश किया. पेशी के बाद सीबीआई की टीम को सौरभ चंद्राकर की 8 दिनों की रिमांड मिली. जिसके बाद सीबीआई की टीम उसे लेकर दिल्ली चली गई. रिमांड अवधि में सौरभ चंद्राकर से टीम ने दिल्ली हेडक्वार्टर में पूछताछ की. पूछताछ में मिले इनपुट के आधार पर टीम ने रेड की कार्रवाई की.
'महादेव ऑनलाइन बुक' मामले में 2 FIR दर्ज
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से मामला मिलने के बाद, CBI ने 'महादेव ऑनलाइन बुक' मामले में 2 FIR दर्ज की है. अब तक की जांच से पता चला है कि यह प्लेटफॉर्म विदेश से एक मुख्य कार्यालय के जरिए चलाया जाता है. भारत में पैनल ऑपरेटरों के एक बड़े नेटवर्क के माध्यम से काम करता है. ये ऑपरेटर ग्राहकों की ID संभालते हैं. सट्टेबाजी का पैसा उन बैंक खातों में जमा करते हैं, जो विशेष रूप से अन्य लोगों के नाम पर खोले गए या किराए पर लिए गए हैं. फिर हवाला के जरिए मुनाफा विदेश भेज देते हैं.
19 तक न्यायिक हिरासत में है सौरभ चंद्राकर
पुलिस हिरासत खत्म होने पर 12 नवंबर 2026 को सौरभ चंद्राकर को रायपुर में CBI मामलों के विशेष न्यायाधीश के सामने पेश किया गया था. जहां से उसे 19 नवंबर 2026 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच जारी है. जिनमें विदेश में मौजूद लोग इस काम में मदद करने वाले व्यक्ति और संबंधित सरकारी कर्मचारी शामिल हैं. फरार चल रहे अन्य आरोपियों को प्रत्यर्पित (वापस) लाने की प्रक्रिया चल रही है.
केस से जुड़ी बड़ी बातें
- 6 राज्यों के 33 ठिकानों पर छापा
- 1 नवंबर 2026 को ओमान रॉयल पुलिस ने किया था चंद्राकर को गिरफ्तार
- रेड कॉर्नर नोटिस मिलने के बाद कार्रवाई
- महादेव सट्टा ऐप प्रमोटर सौरभ चंद्राकर
- CBI टीम सौरभ को भारत लेकर आई
- 2 नवंबर दिल्ली की अदालत में पेश किया गया
- 3 नवंबर चंद्राकर को रायपुर लाया गया
- 4 नवंबर रायपुर स्पेशल कोर्ट में पेशी
- CBI को 8 दिन की रिमांड मिली
- दिल्ली हेडक्वार्टर में पूछताछ हुई
- पूछताछ में मिले इनपुट पर रेड की कार्रवाई