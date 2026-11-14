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महादेव सट्टा ऐप केस: 6 राज्यों के 33 ठिकानों पर CBI की छापेमारी, सौरभ चंद्राकर के खुलासे के बाद कार्रवाई

महादेव सट्टा ऐप केस ( ETV Bharat )

रायपुर: महादेव सट्टा ऐप केस में गिरफ्तार प्रमोटर सौरभ चंद्राकर से पूछताछ जारी है. पूछताछ से मिले इनपुट के आधार पर बीते कुछ दिनों में सीबीआई की टीम ने 6 राज्यों में रेड डाला. छह राज्यों के 33 ठिकानों पर रेड के दौरान जांच पड़ताल की गई. CBI ने छापे महादेव ऑनलाइन बुक ऐप एक अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के पैनल ऑपरेटरों के ठिकानों पर मारे हैं. ये छापेमारी मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर जो इस प्लेटफॉर्म के प्रमुख प्रमोटरों में से एक है, उसके द्वारा किए गए खुलासों के आधार पर की गई.

6 राज्यों के 33 ठिकानों पर रेड 1 नवंबर 2026 को ओमान रॉयल पुलिस ने सौरभ चंद्राकर को गिरफ्तार किया था. रॉयल ओमान पुलिस ने रेड कॉर्नर नोटिस मिलने के बाद महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को अरेस्ट किया. गिरफ्तारी के बाद सौरभ चंद्राकर को सीबीआई की टीम भारत लेकर आई. 2 नवंबर को सौरभ चंद्राकर को दिल्ली की अदालत में पेश किया गया. उसके बाद 3 नवंबर को चंद्राकर को रायपुर लाया गया. 4 तारीख को सौरभ चंद्राकर को सीबीआई की टीम ने स्पेशल कोर्ट में पेश किया. पेशी के बाद सीबीआई की टीम को सौरभ चंद्राकर की 8 दिनों की रिमांड मिली. जिसके बाद सीबीआई की टीम उसे लेकर दिल्ली चली गई. रिमांड अवधि में सौरभ चंद्राकर से टीम ने दिल्ली हेडक्वार्टर में पूछताछ की. पूछताछ में मिले इनपुट के आधार पर टीम ने रेड की कार्रवाई की.