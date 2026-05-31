100 करोड़ की लगात से काशी में तैयार हो रहा महादेव पार्क; 130 फीट का शिवलिंग होगा स्थापित

100 करोड़ की लगात से काशी में तैयार हो रहा महादेव पार्क; 130 फीट का शिवलिंग होगा स्थापित
नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि नगर निगम वाराणसी के द्वारा नई परियोजना तैयार की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 31, 2026 at 2:49 PM IST
वाराणसी: काशी में हाईटेक पार्क विकसित होने जा रहा है. इसको लेकर प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है. यह पार्क वाराणसी का ‘ऑक्सीजन सेंटर’ बनने जा रहा है. जी हां! नगर निगम वाराणसी ने 104 करोड़ की लागत के बड़े और हाईटेक पार्क का प्लान तैयार किया है, जिसमें बड़े स्तर पर हरियाली विकसित की जाएगी.
इसके साथ ही पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए भी कई आधुनिक सुविधाएं यहां पर विकसित की जाएंगी. यह पार्क न सिर्फ हरियाली और शोभा बढ़ाएगा, बल्कि हैंडीक्राफ्ट और अन्य कलाओं से जुड़े लोगों की आय बढ़ाने का भी काम करेगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी इन दिनों लगातार नए-नए प्रयोगों के साथ आगे बढ़ रहा है. इस काम में सबसे आगे दिखाई दे रहा है. नगर निगम वाराणसी ने अलग-अलग क्षेत्रों में नवाचारों का प्रयोग करते हुए कई सराहनीय पहल की हैं.
इसी क्रम में अब विभाग ने वाराणसी में अत्याधुनिक पार्क विकसित करने की योजना बनाई है. इसका विस्तार 20 एकड़ में होगा और इसे तैयार करने की लागत लगभग 104-105 करोड़ आंकी गई है.
20 एकड़ में बनेगा पार्क: नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि नगर निगम वाराणसी के द्वारा नई परियोजना तैयार की जा रही है. वाराणसी शहर को पर्यावरण की दृष्टि से और एक सांस्कृतिक दृष्टि से आने वाले दिनों में एक धरोहर के रूप में देखने के लिए मिलेगा.
यहां शहरवासियों के साथ ही साथ पर्यटकों और श्रद्धालुओं को भी इसका अद्भुत अनुभव मिलेगा. इसके लिए एक भव्य पार्क का निर्माण भेलूपुर में नगर निगम के जलकल परिसर में खाली 20 एकड़ के क्षेत्र में किया जाएगा. पहले चरण में लगभग 45 करोड़ की लागत से इसकी शुरुआत की जानी है.
यह सुविधाएं भी मिलेंगी: उन्होंने बताया कि वाराणसी में बनने वाला यह पार्क सबसे आधुनिक पार्क होगा. इस पार्क में वाराणसी के कल्चर को समाहित करते हुए चीजों को प्रस्तुत किया जाएगा. इसमें 1000 मीटर का पाथवे होगा, 300 मीटर का वॉकवे होगा.
इसके साथ ही साथ, वाराणसी के जितने भी पद्मविभूषण, पद्मभूषण और पद्मश्री पुरस्कार विजेता हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी और उनकी जीवनी का भी चित्रण यहां पर किया जाएगा. ओपन म्यूजियम के माध्यम से वाराणसी की जितनी भी कलाएं हैं, ऐतिहासिक धरोहर हैं, सभी यहां प्रदर्शित की जाएंगी.
पार्क में स्थापित होगा 130 फीट का शिवलिंग: जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि पार्क में एक बड़ा शिवलिंग भी स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है, जो कि भव्य रूप में देखने को मिलेगा. पार्क को तैयार करने में लगभग 104-105 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया गया है.
यह बहुत ही शानदार तरीके से तैयार किया जाएगा. आपको पूर्वांचल का सबसे अच्छा पार्क देखने के लिए मिलेगा. वहीं, पार्क में स्थापित होने वाले शिवलिंग की बात करें तो लगभग 130 फीट का होगा, जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा होगा. इसके चारो ओर पाथवे और हरियाली का निर्माण किया जाएगा.
पर्यटकों के लिए व्यवस्थाएं: नगर निगम के अधिकारी ने बताया कि पार्क में स्थापित होने वाले शिवलिंग पर लेजर शो का आयोजन किया जाएगा. यह जनपदवासियों के साथ ही साथ पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ा केंद्र बनेगा.
यहां आर्ट गैलरी तैयार की जाएगी, जहां बनारसी घरानों के साथ ही अन्य संगीत के बारे में जानने का मौका मिलेगा. हैंडीक्राफ्ट और बनारसी उत्पादों के लिए भी अलग स्टॉल लगेंगे. ताकि यहां के उत्पादों और कारीगरों को मौका मिल सके. हाईटेक झूले, फूड कोर्ट और ओपन आर्ट के साथ कई व्यवस्थाएं यहां रहेंगी.
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