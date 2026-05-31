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100 करोड़ की लगात से काशी में तैयार हो रहा महादेव पार्क; 130 फीट का शिवलिंग होगा स्थापित

100 करोड़ की लगात से काशी में तैयार हो रहा महादेव पार्क. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: काशी में हाईटेक पार्क विकसित होने जा रहा है. इसको लेकर प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है. यह पार्क वाराणसी का ‘ऑक्सीजन सेंटर’ बनने जा रहा है. जी हां! नगर निगम वाराणसी ने 104 करोड़ की लागत के बड़े और हाईटेक पार्क का प्लान तैयार किया है, जिसमें बड़े स्तर पर हरियाली विकसित की जाएगी. इसके साथ ही पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए भी कई आधुनिक सुविधाएं यहां पर विकसित की जाएंगी. यह पार्क न सिर्फ हरियाली और शोभा बढ़ाएगा, बल्कि हैंडीक्राफ्ट और अन्य कलाओं से जुड़े लोगों की आय बढ़ाने का भी काम करेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी इन दिनों लगातार नए-नए प्रयोगों के साथ आगे बढ़ रहा है. इस काम में सबसे आगे दिखाई दे रहा है. नगर निगम वाराणसी ने अलग-अलग क्षेत्रों में नवाचारों का प्रयोग करते हुए कई सराहनीय पहल की हैं. इसी क्रम में अब विभाग ने वाराणसी में अत्याधुनिक पार्क विकसित करने की योजना बनाई है. इसका विस्तार 20 एकड़ में होगा और इसे तैयार करने की लागत लगभग 104-105 करोड़ आंकी गई है. कुछ ऐसा दिखेगा पार्क का नजारा. (Photo Credit: ETV Bharat) 20 एकड़ में बनेगा पार्क: नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि नगर निगम वाराणसी के द्वारा नई परियोजना तैयार की जा रही है. वाराणसी शहर को पर्यावरण की दृष्टि से और एक सांस्कृतिक दृष्टि से आने वाले दिनों में एक धरोहर के रूप में देखने के लिए मिलेगा. यहां शहरवासियों के साथ ही साथ पर्यटकों और श्रद्धालुओं को भी इसका अद्भुत अनुभव मिलेगा. इसके लिए एक भव्य पार्क का निर्माण भेलूपुर में नगर निगम के जलकल परिसर में खाली 20 एकड़ के क्षेत्र में किया जाएगा. पहले चरण में लगभग 45 करोड़ की लागत से इसकी शुरुआत की जानी है.