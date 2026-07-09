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ऑनलाइन बेटिंग ऐप केस: CBI ने 6 आरोपियों के खिलाफ नई चार्जशीट दाखिल की, कई और जांच के दायरे में

ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़ी अवैध कमाई, मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोपों में CBI की बड़ी कार्रवाई, जांच अभी जारी है

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ऑनलाइन बेटिंग ऐप केस: CBI ने 6 आरोपियों के खिलाफ नई चार्जशीट दाखिल की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 9, 2026 at 7:31 PM IST

3 Min Read
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रायपुर: देश के चर्चित ऑनलाइन बेटिंग ऐप मामले में CBI ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों के खिलाफ नई चार्जशीट दाखिल की है. एजेंसी ने असीम दास, रोहित गुलाटी, विकास छपरिया, अनिल धम्मानी, विशाल आहूजा और धीरज आहूजा को आरोपी बनाया है. इन पर भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश जैसी गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है.

मुख्य आरोपियों के खिलाफ नए सबूत

CBI ने इस मामले के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के खिलाफ भी नए सबूत कोर्ट में पेश किए हैं. दोनों के खिलाफ पहले ही चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है. जांच एजेंसी का कहना है कि आगे भी जरूरत पड़ने पर सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जाएगी.

66 लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई

CBI ने इस मामले में 66 अन्य लोगों के खिलाफ पांच अलग-अलग चार्जशीट भी दाखिल की हैं. इनमें ऑनलाइन बेटिंग ऐप नेटवर्क से जुड़े कई प्रमुख सदस्य शामिल हैं. आरोप है कि ये लोग अवैध कमाई को अलग-अलग बैंक खातों के जरिए छिपाने और उसे वैध दिखाने का काम करते थे.

कैसे काम करता था नेटवर्क?

जांच में सामने आया है कि इस नेटवर्क ने कई राज्यों में ऑनलाइन बेटिंग पैनल बनाए थे. सोशल मीडिया और डिजिटल प्रचार के जरिए बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ा गया. बेटिंग से होने वाली कमाई को दूसरे लोगों के नाम पर खोले गए बैंक खातों (म्यूल अकाउंट) के जरिए इधर-उधर भेजा जाता था और बाद में विदेशों तक पहुंचाया जाता था.

रिश्वत देने के भी आरोप

CBI का आरोप है कि अवैध कमाई का एक हिस्सा कुछ भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों को रिश्वत और संरक्षण के लिए दिया जाता था. इसी वजह से इस मामले में भ्रष्टाचार से जुड़े कानूनों के तहत भी कार्रवाई की गई है.

विदेश से चला रहे थे नेटवर्क

जांच एजेंसी के मुताबिक, ऑनलाइन बेटिंग ऐप के प्रमोटर और उनके करीबी सहयोगी कई साल पहले भारत छोड़कर पश्चिम एशियाई देशों में चले गए थे. वहीं से वे पूरे नेटवर्क का संचालन कर रहे थे.

इंटरपोल की मदद से तलाश जारी

मुख्य भगोड़े आरोपियों के खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस पहले से जारी है. भारतीय एजेंसियां उन्हें वापस लाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई कर रही हैं. साथ ही उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, जिससे उनकी भारत में मौजूद संपत्तियां जब्त की जा सकें.

जांच अभी जारी

CBI का कहना है कि जांच अभी खत्म नहीं हुई है. एजेंसी पूरे नेटवर्क, उससे जुड़े लोगों, राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण तथा मनी लॉन्ड्रिंग के पूरे तंत्र की जांच कर रही है. जैसे-जैसे नए तथ्य सामने आएंगे, आगे भी अतिरिक्त चार्जशीट दाखिल की जाएंगी.

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