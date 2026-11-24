ETV Bharat / state

महादेव बेटिंग ऐप केस: HC से राहत मिलने पर ईडी को दिल्ली स्थित वकील की गिरफ्तारी का रास्ता खुला

रायपुर: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली के एक वकील को गिरफ्तार किया है. एजेंसी के वकील ने मंगलवार को बताया कि इस वकील पर आरोप है कि उसने 'महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप' घोटाले के कथित सरगना सौरभ चंद्राकर से जजों और अधिकारियों को 'संभालने' (मैनेज करने) के वादे के बदले 15 करोड़ रुपये से ज्यादा लिए थे. एजेंसी के वकील सौरभ कुमार पांडे ने पीटीआई को बताया कि सोमवार देर रात यहां एक विशेष PMLA अदालत ने आरोपी हिमांशु शेखर को 28 नवंबर तक ED की हिरासत में भेज दिया. इससे कुछ समय पहले ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई की एक अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें शेखर की 'ट्रांजिट रिमांड' देने से इनकार कर दिया गया था.

एजेंसी के वकील सौरभ कुमार पांडे ने बताया कि ED की हिरासत में पूछताछ के दौरान, चंद्राकर ने शेखर का नाम लिया और आरोप लगाया कि इस वकील ने मामले के सिलसिले में सरकारी अधिकारियों और न्यायिक प्रणाली से जुड़े लोगों (जिसमें जज और वकील शामिल हैं) को 'संभालने' का वादा किया था. पांडे के अनुसार, चंद्राकर ने जांचकर्ताओं को बताया कि उसने शेखर को 15 करोड़ रुपये दिए थे, जिसके बाद कुछ और छोटी किस्तों में भी भुगतान किया गया. इसके बाद जांच एजेंसी ने वकील के खिलाफ एक 'लुकआउट सर्कुलर' (LOC) जारी किया था.

दुबई जाने से इमिग्रेशन आधिकारियों ने रोका

एजेंसी के वकील सौरभ कुमार पांडे ने बताया कि 20 नवंबर को दोपहर करीब 3 बजे, जब शेखर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से दुबई जाने वाली फ्लाइट में सवार होने वाला था, तब आव्रजन (इमिग्रेशन) अधिकारियों ने उसे रोक लिया. इसके बाद उसे सीमा शुल्क विभाग (कस्टम विभाग) को सौंप दिया गया, जिसने ED को LOC के बारे में जानकारी दी. रायपुर से ED के अधिकारी मुंबई पहुंचे और 21 नवंबर को तड़के करीब 1.10 बजे शेखर को हिरासत में ले लिया. पांडे ने बताया कि पूछताछ के बाद, एजेंसी ने उसी दिन दोपहर करीब 2.45 बजे उसे मुंबई की एक विशेष अदालत में पेश किया और उसे रायपुर ले जाने के लिए 'ट्रांजिट रिमांड' की मांग की.

मुंबई की अदालत ने ट्रांजिट रिमांड अर्जी खारिज की

एजेंसी के वकील सौरभ कुमार पांडे ने बताया कि हालांकि, मुंबई की अदालत ने ट्रांजिट रिमांड की अर्जी खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि आरोपी को 24 घंटे की समय-सीमा खत्म होने के करीब पेश करने के बजाय, कामकाज के शुरुआती घंटों (वर्किंग आवर्स के पहले सत्र) में ही पेश किया जाना चाहिए था.एजेंसी के वकील सौरभ कुमार पांडे कहा कि जहां ED का तर्क था कि शेखर की हिरासत की अवधि 21 नवंबर को सुबह 1:10 बजे से गिनी जानी चाहिए, जब उनके अधिकारियों ने उसे औपचारिक रूप से हिरासत में लिया था; वहीं मुंबई की अदालत ने माना कि यह अवधि 20 नवंबर को दोपहर 3:03 बजे से शुरू हुई, जब आव्रजन (इमिग्रेशन) अधिकारियों ने उसे LOC (लुकआउट सर्कुलर) के तहत हिरासत में लिया था. उन्होंने बताया कि इसके बाद अदालत ने शेखर को 23 नवंबर को ED के रायपुर कार्यालय में पेश होने का निर्देश दिया।

आदेश को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी

एजेंसी के वकील सौरभ कुमार पांडे ने कहा कि ED ने मुंबई की अदालत के इस आदेश को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी, जिसने सोमवार को इसे रद्द कर दिया. इससे ED के लिए रायपुर में शेखर को गिरफ्तार करने का रास्ता साफ हो गया. उन्होंने बताया कि इसके बाद अदालत ने शेखर को 23 नवंबर को ED के रायपुर कार्यालय में पेश होने का निर्देश दिया. वकील सौरभ कुमार पांडे ने कहा कि ED ने मुंबई की विशेष अदालत के आदेश को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी, जिसने सोमवार को इसे रद्द कर दिया. इससे ED के लिए रायपुर में शेखर को गिरफ्तार करने का रास्ता साफ हो गया है.

शेखर के वकील फैसल रिज़वी ने दावा

इस बीच, शेखर के वकील फैसल रिज़वी ने दावा किया कि जहां ED ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया था कि उनका मुवक्किल रायपुर कार्यालय में पेश नहीं हुआ, वहीं असल में वह सोमवार शाम 4:25 बजे कार्यालय पहुंच गया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. फैसल रिज़वी ने आगे बताया कि बचाव पक्ष ने रायपुर की विशेष अदालत से अनुरोध किया है कि ED कार्यालय के CCTV फुटेज और एंट्री रजिस्टर को सुरक्षित रखा जाए, ताकि भविष्य में कानूनी कार्यवाही के दौरान इन्हें सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया जा सके.

ओमान से पकड़कर लाया गया भारत