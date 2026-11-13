महादेव सट्टा ऐप केस, सौरभ चंद्राकर को ईडी की कस्टोडियल रिमांड, 19 नवंबर को होगी अगली पेशी
महादेव सट्टा एप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को ईडी की सात दिनों की कस्टोडियल रिमांड मिली है. रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 13, 2026 at 10:52 PM IST
रायपुर: शुक्रवार को महादेव सट्टा एप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को PMLA के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया. जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने पहले तो कोर्ट में गिरफ्तार किया. उसके बाद ईडी के स्पेशल कोर्ट से कस्टोडियल रिमांड की मांग की. PMLA के स्पेशल कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को 7 दिनों की कस्टोडियनल रिमांड दे दी है. सौरभ चंद्राकर पर 6000 करोड रुपये के घोटाले का आरोप है. 19 नवंबर तक ईडी के द्वारा महादेव सट्टा एप से संबंधित घोटाले को लेकर पूछताछ करेगी. 19 नवंबर को रिमांड की अवधि खत्म होने पर दोबारा कोर्ट में सौरभ चंद्राकर को पेश किया जाएगा.
1 नवंबर को ओमान से हुई थी सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी
महादेव सट्टा एप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को सीबीआई ने ओमान से गिरफ्तार कर 1 नवंबर को भारत लेकर आई थी. 2 नवंबर को सीबीआई ने दिल्ली के कोर्ट में सौरभ चंद्राकर को पेश किया था. जहां से दो दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर सौरभ चंद्राकर को 3 नवंबर को रायपुर लाया गया. 4 नवंबर को रायपुर के सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया था. जिसके बाद सीबीआई कोर्ट ने 8 दिनों की सीबीआई को कस्टोडियल रिमांड दी थी. जो 12 नवंबर को समाप्त हो चुकी थी. 12 नवंबर को सौरभ चंद्राकर को कोर्ट में पेश किया गया. सीबीआई कोर्ट ने सौरभ चंद्राकर को 19 नवंबर तक के लिए ज्यूडिशयल कस्टडी में जेल भेज दिया था.
महादेव सट्टा एप के केस में प्रत्यर्पण के बाद ओमान से गिरफ्तार करके सीबीआई ने भारत लाया था. गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय ने रायपुर के PMLA के स्पेशल कोर्ट में एक आवेदन प्रोडक्शन वारंट इशू करने के लिए लगाया था. जिसको स्पेशल कोर्ट ने स्वीकार किया था. आज शुक्रवार को उसकी पेशी तय की गई थी. आज सुबह 11:00 बजे प्रोडक्शन करने के लिए बोला गया था. इसके बाद आज सुबह लगभग 11:30 बजे सौरभ चंद्राकर को जेल से प्रोड्यूस किया गया- सौरभ कुमार पांडेय, ईडी के वकील
सौरभ चंद्राकर को ईडी की कस्टोडियल रिमांड
ईडी के वकील सौरभ कुमार पांडेय ने बताया कि सौरभ चंद्राकर को कोर्ट में पेश करने के बाद सबसे पहले हमने अरेस्ट करने की अनुमति स्पेशल कोर्ट से मांगी. जिस पर एक लंबी बहस चली. हमारे ऑपोजिट जो पार्टी थी उनका कहना था कि एक पर्सनल बांड पर इनको रिलीज किया जाए. ईडी की अरेस्टिंग को इन लीगल बताया. उस पर दोनों पक्षों के बीच कोर्ट में काफी बहस हुई.
दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने यह तय किया कि ईडी के द्वारा गिरफ्तारी के लिए जो एप्लीकेशन लगाया गया था वह मेंटेनेबल है. उसके बाद हमें गिरफ्तार करने की अनुमति प्रदान की. इसके बाद ईडी में दोपहर 3:10 पर सौरभ चंद्राकर को अरेस्ट किया. सौरभ चंद्राकर को अरेस्ट करने के बाद गिरफ्तारी के नियम और शर्तों को पूरा किया गया. उसके बाद ईडी ने स्पेशल कोर्ट से कस्टोडियल रिमांड की मांग की. 7 दिनों की रिमांड मंजूर की है. सौरभ चंद्राकर की अगली पेशी 19 नवंबर 2026 को होगी.