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महादेव सट्टा ऐप केस, सौरभ चंद्राकर को ईडी की कस्टोडियल रिमांड, 19 नवंबर को होगी अगली पेशी

महादेव सट्टा ऐप केस की जांच ( ETV BHARAT )

रायपुर: शुक्रवार को महादेव सट्टा एप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को PMLA के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया. जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने पहले तो कोर्ट में गिरफ्तार किया. उसके बाद ईडी के स्पेशल कोर्ट से कस्टोडियल रिमांड की मांग की. PMLA के स्पेशल कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को 7 दिनों की कस्टोडियनल रिमांड दे दी है. सौरभ चंद्राकर पर 6000 करोड रुपये के घोटाले का आरोप है. 19 नवंबर तक ईडी के द्वारा महादेव सट्टा एप से संबंधित घोटाले को लेकर पूछताछ करेगी. 19 नवंबर को रिमांड की अवधि खत्म होने पर दोबारा कोर्ट में सौरभ चंद्राकर को पेश किया जाएगा.

1 नवंबर को ओमान से हुई थी सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी महादेव सट्टा एप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को सीबीआई ने ओमान से गिरफ्तार कर 1 नवंबर को भारत लेकर आई थी. 2 नवंबर को सीबीआई ने दिल्ली के कोर्ट में सौरभ चंद्राकर को पेश किया था. जहां से दो दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर सौरभ चंद्राकर को 3 नवंबर को रायपुर लाया गया. 4 नवंबर को रायपुर के सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया था. जिसके बाद सीबीआई कोर्ट ने 8 दिनों की सीबीआई को कस्टोडियल रिमांड दी थी. जो 12 नवंबर को समाप्त हो चुकी थी. 12 नवंबर को सौरभ चंद्राकर को कोर्ट में पेश किया गया. सीबीआई कोर्ट ने सौरभ चंद्राकर को 19 नवंबर तक के लिए ज्यूडिशयल कस्टडी में जेल भेज दिया था.