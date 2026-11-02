महादेव सट्टा ऐप: सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी पर कांग्रेस का बीजेपी से सवाल, पीएमओ तक कनेक्शन के जांच की मांग
महादेव सट्टा ऐप केस में सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी के बाद छत्तीसगढ़ का सियासी पारा हाई हो गया है. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 2, 2026 at 6:57 PM IST
रायपुर: महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के कथित सरगना सौरभ चंद्राकर को ओमान से भारत लाए जाने के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत गरमा गई है. कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने सवाल किया है कि जब देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार थी, तब महादेव सट्टा ऐप का अवैध कारोबार इतनी बेखौफी से कैसे चलता रहा. आखिर बीजेपी के किन बड़े नेताओं का सौरभ चंद्राकर को संरक्षण प्राप्त था. शुक्ला ने पीएमओ तक कनेक्शन की चर्चाओं का जिक्र करते हुए उम्मीद जताई कि सौरभ की पूछताछ में इन सभी सवालों का जवाब सामने आएगा.
डबल इंजन सरकार में कैसे चलता रहा महादेव सट्टा ऐप
सौरभ चंद्राकर की भारत वापसी पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं. कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि इस पूरे मामले में निश्चित तौर पर बहुत सारे सवाल हैं.उन्होंने कहा कि देश में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद भी महादेव सट्टा ऐप कैसे धड़ल्ले से चलता रहा, इसका खुलासा होना चाहिए. शुक्ला का सवाल है कि जब केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार थी, तब इस अवैध कारोबार पर प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई. आखिर इतने बड़े नेटवर्क को संचालित करने के पीछे कौन लोग थे और उसे किसका संरक्षण प्राप्त था.
बीजेपी के बड़े नेताओं का किसे मिला था संरक्षण
सुशील आनंद शुक्ला ने इस मामले में बीजेपी के बड़े नेताओं की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए हैं.उन्होंने कहा कि किन-किन भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का सौरभ चंद्राकर को संरक्षण मिला हुआ था, इसका खुलासा होना चाहिए. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान के बाद महादेव सट्टा ऐप मामले में राजनीतिक संरक्षण का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है. कांग्रेस की मांग है कि जांच केवल सट्टा कारोबार चलाने वालों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि यह भी सामने आना चाहिए कि इस नेटवर्क को राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर किसका सहयोग मिल रहा था.
पीएमओ तक जुड़े तारों की चर्चा
सुशील आनंद शुक्ला ने अपने बयान में प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ तक इस मामले के तार जुड़े होने की चर्चाओं का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि पीएमओ तक के साथ तार जुड़े होने की बातें भी चर्चा में रही हैं. उम्मीद है कि इन सारी चीजों का खुलासा होगा.कांग्रेस का मानना है कि सौरभ चंद्राकर की भारत वापसी इस पूरे मामले की परतें खोलने का मौका है. अब जांच एजेंसियों को यह स्पष्ट करना चाहिए कि सट्टा सिंडिकेट को किन लोगों का संरक्षण प्राप्त था और इस नेटवर्क में कौन-कौन प्रभावशाली लोग शामिल थे.
अब पूछताछ में खुलेंगे राजनीतिक संरक्षण के राज
सौरभ चंद्राकर को ओमान से प्रत्यर्पित कर भारत लाए जाने के बाद अब जांच एजेंसियों की पूछताछ पर सबकी नजरें टिकी है. कांग्रेस ने उम्मीद जताई है कि इस पूछताछ में सट्टा कारोबार के साथ-साथ उसे संरक्षण देने वाले लोगों की भूमिका भी सामने आएगी. सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी के बाद महादेव सट्टा ऐप के राजनीतिक कनेक्शन का भी खुलासा होगा. क्या उन प्रभावशाली लोगों के नाम सामने आएंगे, जिनके संरक्षण में यह नेटवर्क फलता-फूलता रहा?
क्या है महादेव सट्टा ऐप और कौन है सौरभ चंद्राकर ?
महादेव ऑनलाइन बुक एक ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क था, जिसके प्रमुख प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल बताए जाते हैं. छत्तीसगढ़ के भिलाई का रहने वाला सौरभ चंद्राकर पहले जूस की दुकान चलाता था. बाद में वह ऑनलाइन सट्टेबाजी के कारोबार से जुड़ा और रवि उप्पल के साथ मिलकर महादेव ऑनलाइन बुक का नेटवर्क खड़ा किया.
जांच एजेंसियों के मुताबिक, इस नेटवर्क के जरिए क्रिकेट, फुटबॉल और अन्य खेलों पर ऑनलाइन सट्टा लगवाया जाता था. देश के अलग-अलग हिस्सों में फ्रेंचाइजी पैनल और ब्रांच के माध्यम से इसका संचालन किया जाता था. सट्टे से हासिल रकम को कथित तौर पर फर्जी बैंक खातों, कई स्तर के लेन-देन और हवाला के जरिए विदेश भेजा जाता था. इस मामले में ईडी और सीबीआई जांच कर रही हैं. जांच एजेंसियों ने सरकारी अधिकारियों को कथित प्रोटेक्शन मनी दिए जाने के पहलू की भी जांच की है.
सौरभ चंद्राकर के खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी था. 1 नवंबर 2026 को सीबीआई की टीम उसे ओमान से प्रत्यर्पित कर भारत लेकर आई. 2 नवंबर को उसे दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां से ट्रांजिट रिमांड की प्रक्रिया के बाद रायपुर ले जाने की तैयारी है.