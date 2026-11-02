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महादेव सट्टा ऐप: सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी पर कांग्रेस का बीजेपी से सवाल, पीएमओ तक कनेक्शन के जांच की मांग

कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ( ETV BHARAT )

रायपुर: महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के कथित सरगना सौरभ चंद्राकर को ओमान से भारत लाए जाने के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत गरमा गई है. कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने सवाल किया है कि जब देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार थी, तब महादेव सट्टा ऐप का अवैध कारोबार इतनी बेखौफी से कैसे चलता रहा. आखिर बीजेपी के किन बड़े नेताओं का सौरभ चंद्राकर को संरक्षण प्राप्त था. शुक्ला ने पीएमओ तक कनेक्शन की चर्चाओं का जिक्र करते हुए उम्मीद जताई कि सौरभ की पूछताछ में इन सभी सवालों का जवाब सामने आएगा.

डबल इंजन सरकार में कैसे चलता रहा महादेव सट्टा ऐप