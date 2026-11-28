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बुद्ध के शिष्यों के अस्थि कलश के दर्शन को उमड़े अनुयायी, सांची में महाबोधि महोत्सव का आगाज

सांची में महाबोधि महोत्सव का आगाज ( ETV Bharat )

रायसेन: रायसेन के विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सांची में आज शनिवार से दो दिवसीय महाबोधि महोत्सव की शुरुआत हुई. कार्यक्रम में सबसे पहले महाबोधि सोसाइटी परिसर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई जो कि नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए स्तूप परिसर तक पहुंची. शोभायात्रा में महाबोधि सोसाइटी ऑफ श्रीलंका के प्रमुख बानगल उपत्तिस नायक थेरो विशेष रूप से मौजूद रहे.