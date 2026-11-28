बुद्ध के शिष्यों के अस्थि कलश के दर्शन को उमड़े अनुयायी, सांची में महाबोधि महोत्सव का आगाज
सांची में भगवान बुद्ध के दोनों प्रिय शिष्यों सारीपुत्र और महामोदग्यान के अस्थि कलशो को गर्भगृह से बाहर निकाला गया और पूजा अर्चना के बाद आमजनता के लिए दर्शनों के लिए रखा गया. अमित दुबे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 4:00 PM IST|
Updated : November 28, 2026 at 4:29 PM IST
रायसेन: रायसेन के विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सांची में आज शनिवार से दो दिवसीय महाबोधि महोत्सव की शुरुआत हुई. कार्यक्रम में सबसे पहले महाबोधि सोसाइटी परिसर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई जो कि नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए स्तूप परिसर तक पहुंची. शोभायात्रा में महाबोधि सोसाइटी ऑफ श्रीलंका के प्रमुख बानगल उपत्तिस नायक थेरो विशेष रूप से मौजूद रहे.
श्रीलंका, जापान, मंगोलिया, थाईलैंड आदि देशों से भी महोत्सव में शामिल हुए भगवान बुद्ध के अनुयाई
श्रीलंका, जापान, मंगोलिया, थाईलैंड आदि देशों से भगवान बुद्ध के अनुयाई भी इस सांची महोत्सव में शामिल हुए. प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए. वहीं भगवान बुद्ध के दोनों प्रिय शिष्यों सारीपुत्र और महामोग्गलायन के अस्थि कलशो को गर्भगृह से बाहर निकाला गया और पूजा अर्चना के बाद आमजनता के लिए दर्शनों के लिए रखा गया.
बता दें इस सांची महोत्सव में शामिल होने के लिए श्रीलंका, जापान, थाईलैंड, मंगोलिया सहित और भी कई देशों से विदेशी मेहमान पहुंचे. वहीं दो दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में कवि सम्मेलन सहित कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे.
बुद्ध के दो प्रिय शिष्यों सारीपुत्र और महामोदग्यान के अस्थि कलशों को गर्भग्रह से बाहर निकाला गया
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद ने कहा "यह हमारे लिए गौरव की बात है कि भगवान बुद्ध के दो प्रिय शिष्यों के अस्थि कलश भारत में है और भड़ैत के रायसेन जिले के सांची में है." महाबोधि सोसाइटी के प्रमुख बानगल उपत्तीश नायक थेरो ने कहा कि दोनों प्रिय शिष्यों के अस्थि कलशों को आमजनता के लिए रखा गया है.
महोत्सव में आम लोगों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजार किए गए हैं. मौके पर 275 से अधिक पुलिस जवानों की तैनाती की गई है. जिससे आम लोगों को किसी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े.