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मथुरा में 81 कलश के साथ रंगनाथ मंदिर में हुआ महाभिषेक

वृंदावन में स्थित दक्षिण भारत के प्रमुख मंदिर रंगनाथ मंदिर में 81 कलश जल के साथ महाभिषेक भगवान रंगनाथ और माता गोदा का किया गया.

Ranganath Temple
मथुरा में 81 कलश के साथ रंगनाथ मंदिर में हुआ महाभिषेक. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 8, 2026 at 4:48 PM IST

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मथुरा: वृन्दावन मैं स्थित दक्षिण भारत शैली के प्रमुख मंदिर रंगनाथ मंदिर में बुधवार को ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष नवमी को वार्षिक महा अभिषेक उत्सव मंदिर में आयोजित किया गया.

भगवान रंगनाथ और माता गोदा को 81 कलश जल के साथ अभिषेक कराया गया. वहीं मौसम रितु के फल आम के रस का भोग ठाकुर जी को लगाया गया.

मथुरा में 81 कलश के साथ रंगनाथ मंदिर में हुआ महाभिषेक. (ETV Bharat)

रंगनाथ मंदिर में वार्षिक उत्सव

वृंदावन में स्थित दक्षिण भारत के प्रमुख मंदिर रंगनाथ मंदिर में बुधवार को 81 कलश जल के साथ महा अभिषेक भगवान रंगनाथ और माता गोदा का किया गया.

जलाभिषेक के दौरान ठाकुर जी के लिए 17 प्रकार की औषधीय केसर कपूर हल्दी चंदन जड़ी बूटियां से मिश्रित जल से अभिषेक कराया गया जो कि वर्ष में एक दिन होता है.

वैदिक मंत्र उच्चारण के बाद दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और इत्र के साथ भी अभिषेक किया. पूरे मंदिर प्रांगण में गुरु परंपरा श्री वरद बल्लभ स्रोतों का पाठ किया गया.

दक्षिण भारत शैली का मंदिर है रंगनाथ

वृंदावन शहर में दक्षिण भारत शैली का प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर बना हुआ है हर रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन करने के लिए आते हैं और हर रोज रीति-रिवाज वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ पूजा पाठ और वार्षिक उत्सव मनाया जाता है.

मंदिर के सेवायत अनुज शास्त्री ने बताया श्री रंगनाथ मंदिर वृंदावन में वार्षिक महा अभिषेक ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष नवमी के दिन मनाया जाता है, जो कि वर्ष में एक दिन ही मानते हैं. ज्येष्ठ एक नक्षत्र है. ठाकुर जी से कोई पाप हो जाता है, तो इस दिन 81 कलश जल के साथ अभिषेक किया जाता है.

यह कार्यक्रम वर्ष में एक बार ही होता है. अभिषेक में 17 प्रकार के द्रव का प्रयोग किया जाता है. इस समय गर्मी का मौसम भी होता है ऋतु का फल आम के रस के साथ अभिषेक करते हैं और श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है.

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