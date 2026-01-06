दुनिया में युद्ध जैसे हालातों के बीच भोपाल देगा शांति का संदेश, इंडोनेशिया से जापान तक के कलाकारों का जमावड़ा
भोपाल के भारत भवन में महाभारत देगा शांति का संदेश, 16 से 24 जनवरी तक ऐतिहासिक महाभारत समागम, नौ दिवसीय आयोजन में शामिल होंगे सीएम
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 6, 2026 at 8:39 AM IST
भोपाल : राजधानी भोपाल के भारत भवन 16 से 24 जनवरी तक महाभारत समागम आयोजित होने जा रहा है. वीर भारत न्यास द्वारा आयोजित महाभारत’समागम में भारत सहित इंडोनेशिया, श्रीलंका और जापान के प्रतिष्ठित रंग समूह भाग लेंगे. इस नौ दिवसीय आयोजन में नाटक, नृत्य-नाट्य, कठपुतली कार्यशालाएं, लोक एवं शास्त्रीय प्रस्तुतियां, अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और इमर्सिव डोम थिएटर के माध्यम से युद्ध के विरुद्ध शांति और संवाद का सशक्त संदेश दिया जाएगा
महाभारत से शांति का वैश्विक संदेश
वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव श्रीराम तिवारी ने आयोजन की जानकारी देते हुए कहा, '' वैश्विक स्तर पर बढ़ते युद्ध, हिंसा और सभ्यताओं के टकराव के दौर में भोपाल का भारत भवन 16 से 24 जनवरी 2026 तक शांति और संवाद का मंच बनेगा. वीर भारत न्यास द्वारा आयोजित महाभारत समागम देश का पहला और अब तक का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन है. जो महाभारत को केवल युद्ध कथा नहीं. बल्कि मानवता, विवेक और करुणा की महागाथा के रूप में प्रस्तुत करेगा. नौ दिवसीय आयोजन में नाटक. नृत्य-नाट्य. लोक एवं शास्त्रीय प्रस्तुतियों के माध्यम से यह बताया जाएगा कि युद्ध कभी समाधान नहीं होता. श्रीकृष्ण के संवाद आधारित प्रयास आज की वैश्विक परिस्थितियों में भी प्रासंगिक हैं. ''
देश–विदेश के रंग समूह एक मंच पर
महाभारत समागम को अंतरराष्ट्रीय स्वरूप देने के लिए भारत के साथ-साथ इंडोनेशिया. श्रीलंका और जापान के प्रतिष्ठित रंग समूह अपनी प्रस्तुतियां देंगे. विभिन्न सांस्कृतिक दृष्टिकोणों से महाभारत की कथाओं को मंच पर जीवंत किया जाएगा. इन प्रस्तुतियों के माध्यम से यह दिखाया जाएगा कि सभ्यताएं संघर्ष के बावजूद एक-दूसरे से सीखती रही हैं. नाट्य, नृत्य और संगीत के जरिए साझा मानवीय मूल्यों को उजागर किया जाएगा. वीर भारत न्यास का उद्देश्य महाभारत को वैश्विक संवाद का माध्यम बनाना है. जिससे संस्कृतियों के बीच सेतु स्थापित हो सके.
कला, फिल्म और प्रदर्शनी होंगे आकर्षण
इस समागम में इमर्सिव डोम थियेटर, अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह और कठपुतली कार्यशालाएं प्रमुख आकर्षण होंगी. सभ्यताओं के संघर्ष पर केंद्रित फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा. वहीं नेपथ्य कला, अस्त्र-शस्त्र, चक्रव्यूह और पताकाओं की प्रदर्शनी दर्शकों को महाभारत के दृश्य संसार से परिचित कराएगी. महाभारत आधारित चित्र प्रदर्शनी और भारतीय कठपुतली कला भी आयोजन का अहम हिस्सा होंगी. इसके साथ 'सभ्यताओं की सांस' और 'भूली बिसरी सभ्यताएं' पुस्तकों का लोकार्पण भी किया जाएगा.
सीएम करेंगे महाभारत समागम का शुभारंभ
महाभारत समागम का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे. वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव श्रीराम तिवारी के अनुसार, '' यह आयोजन महाभारत के माध्यम से शांति, संवाद और विवेक का संदेश देने का प्रयास है. आने वाले वर्षों में इस समागम को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तारित किया जाएगा. इसके साथ ही उज्जैन में आयोजित होने वाला श्री महाकाल महोत्सव भी प्रतिवर्ष होगा. आयोजन का उद्देश्य कला और संस्कृति के जरिए समाज को आत्ममंथन की दिशा देना है.''