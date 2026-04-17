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यूपी के इस जिले में है महाभारत का लाक्षा गृह और पांडवों की गुफा, दीवारों से लेकर सीढ़ियां भी देख सकते हैं

गर्मी की छुट्टी में पर्यटकों को दिया गया खास मौका, कल हेरिटेज ट्रेल में मिलेगी देखने की सुविधा

mahabharata lac palace lakshagriha in baghpat from pandavas cave walls stairs
यूपी के इस जिले में आज भी है महाभारत का लाक्षा गृह. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 17, 2026 at 11:25 AM IST

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बागपत: आपने महाभारत के लाक्षा गृह के बारे में जरूर सुना होगा. क्या आप जानते हैं कि यह लाक्षा गृह आज भी यूपी में मौजूद है. आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह कहां पर है. चलिए हम आपको आगे बताते हैं इसके बारे में. एक बेहतरीन मौका पर्यटकों को यहां मिलने जा रहा है, उसके बारे में भी बताते हैं.

कहां है लाक्षा गृह: इतिहासकारों के मुताबिक महाभारत का लाक्षागृह बागपत जिले के बरनावा कस्बे में है. यह स्थान पहले वारणावत नाम से जाना जाता था. यह स्थान हिंडन और कृष्णा नदियों के संगम पर स्थित है. यह ऐतिहासिक स्थान मेरठ से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर है.इतिहासकारों की मानें तो यहां पांडवों को जलाने के लिए लाख का महल आज भी टीले के रूप में मौजूद है. इसके अलावा यहां पांडवों की गुफा भी है. यहां की सीढ़ियां और दीवारें भी अति प्राचीन हैं.


क्या मौका आया: दरअसल, योगी सरकार बागपत जनपद से प्रदेश की पहली 'हेरिटेज ट्रेल' का शुभारंभ करने जा रही है. इसके जरिए देश-विदेश के पर्यटकों को चार हजार साल पुरानी सभ्यता और द्वापर युग के जीवंत साक्ष्यों से परिचित कराया जाएगा. 'श्री कृष्ण की लीला और पांडवों के पराक्रम' के प्रमाण यहां देखे जा सकेंगे.

क्यों महत्वपूर्ण है बरनावा: बागपत जनपद की डीएम अस्मिता लाल के अनुसार, यह क्षेत्र पौराणिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान श्रीकृष्ण ने संधि के लिए जो पांच गांव मांगे थे. उनमें से एक बरनावा माना जाता है. इस ट्रेल के माध्यम से लाक्षागृह, सिनौली पुरातात्विक स्थल, और पांडवकालीन गुफाओं को एक साथ दिखाया जाएगा.

रोजगार का माध्यम बनेगी ट्रेल: यह ट्रेल केवल भ्रमण तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजगार का बड़ा माध्यम बनेगी. स्थानीय युवाओं को विशेषज्ञ गाइड के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा. गांवों में होमस्टे विकसित किए जाएंगे ताकि पर्यटक ग्रामीण परिवेश और स्थानीय आतिथ्य का आनंद ले सकें. पॉटरी, ब्लॉक प्रिंटिंग और इत्र निर्माण जैसी पारंपरिक कलाओं की कार्यशालाएं आयोजित कर कारीगरों को प्रोत्साहित किया जाएगा.

mahabharata lac palace lakshagriha in baghpat from pandavas cave walls stairs
यूपी के इस जिले में आज भी है महाभारत का लाक्षा गृह. (etv bharat)
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यूपी के इस जिले में आज भी है महाभारत का लाक्षा गृह. (etv bharat)

ये स्थान भी दिखाए जाएंगे: इस ऐतिहासिक रूट में पुरा महादेव मंदिर, जोहड़ी मंदिर परिसर, त्रिलोक तीर्थ धाम और यमुना तट के प्राचीन अवशेषों को शामिल किया गया है. सिनौली में मिले प्राचीन रथ और ढाल इस ट्रेल के सबसे बड़े आकर्षण होंगे.

बागपत की विरासत से बनेगी नई पहचान: बागपत जनपद की डीएम अस्मिता लाल ने बताया कि हेरिटेज ट्रेल के माध्यम से बागपत को एक ऐतिहासिक-सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सकेगा. हेरिटेज वॉक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और प्रदर्शनियों के जरिए जिले की विरासत को नई पहचान दी जाएगी तथा लोगों में अपनी संस्कृति के प्रति गर्व की भावना और ज्यादा मजबूत होगी.

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