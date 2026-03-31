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फर्रुखाबाद में महाभारत सर्किट में चमकेगा कांपिल्य; 1.40 करोड़ की पहली किस्त जारी हुई

अपर मुख्य सचिव पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य विभाग अमृत अभिजात ने बताया कि यहां के ऐतिहासिक महत्व को संवारा जाएगा.

फर्रुखाबाद में महाभारत सर्किट में चमकेगा कांपिल्य.
फर्रुखाबाद में महाभारत सर्किट में चमकेगा कांपिल्य. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 8:43 AM IST

4 Min Read
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फर्रुखाबाद: ऐतिहासिक कांपिल्य (कंपिल) को महाभारत सर्किट के तौर पर विकसित किया जाएगा. फर्रुखाबाद जिले के इस पौराणिक स्थल के समेकित विकास के लिए 4.70 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी देते हुए पहली किस्त के रूप में 1.40 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं.

उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि द्रौपदी की जन्मस्थली सहित अनेक सांस्कृतिक धरोहरों की धरती काम्पिल्य को संवारने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं. फर्रुखाबाद जैन और बौद्ध धर्मावलंबियों का भी तीर्थस्थल है. वर्ष 2025 में जनपद 21.67 लाख से अधिक पर्यटक यहां पहुंचे. महाभारत सर्किट के प्रमुख केंद्र कांपिल्य का गौरव पुनर्स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है. काम्पिल्य के प्रसिद्ध रामेश्वर नाथ मंदिर के लिए भव्य प्रवेश द्वार बनेगा.

जिला सूचना विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, पर्यटन मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग कांपिल्य में आधुनिक पर्यटक सुविधाएं विकसित कर रहा है. उन्होंने बताया कि महाभारत सर्किट के तहत द्वापर युगीन प्राचीन भूमि को पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है.

आगंतुकों को तकनीक के माध्यम से उस दौर के इतिहास और घटनाओं से रूबरू कराया जाएगा. इसके लिए इंटरैक्टिव इंटरप्रिटेशन इंस्टॉलेशन की व्यवस्था की जाएगी. उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में 21.67 लाख पर्यटक फर्रुखाबाद जनपद पहुंचे. इनमें विदेशी पर्यटक भी बड़ी संख्या में रहे.

कांपिल्य में सजीव होंगे महाभारत के प्रसंग: महाभारत सर्किट के तहत विकसित किए जा रहे कांपिल्य में पर्यटकों के अनुभव को और अधिक आकर्षक, ज्ञानवर्धक बनाने के लिए करीब 2.37 करोड़ रुपए की धनराशि से चार इंटरेक्टिव इंटरप्रिटेशन इंस्टॉलेशन स्थापित किए जाएंगे.

इन इंस्टॉलेशनों के माध्यम से द्रौपदी के जन्म, द्रौपदी और श्रीकृष्ण की मित्रता, द्रौपदी के स्वयंवर और कपिल मुनि के आश्रम में दी जाने वाली शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण पौराणिक प्रसंगों को आधुनिक तकनीक के जरिए जीवंत रूप में प्रस्तुत किया जाएगा. इस माध्यम से आगंतुकों को महाभारत कालीन इतिहास और सांस्कृतिक विरासत को समझने का एक नया और प्रभावी अनुभव प्राप्त होगा.

रामेश्वर नाथ मंदिर को मिलेगा भव्य प्रवेश द्वार: पर्यटन विकास योजना के तहत कांपिल्य के प्राचीन रामेश्वर नाथ मंदिर को भव्य स्वरूप देने की तैयारी तेज हो गई है. इसी कड़ी में यहां लगभग 30 लाख रुपए से अधिक धनराशि से आकर्षक और पारंपरिक स्थापत्य शैली पर आधारित भव्य प्रवेश द्वार का निर्माण किया जाएगा.

मान्यता है कि त्रेता युग में भगवान राम के अनुज शत्रुघ्न ने यहां शिवलिंग की स्थापना की थी. इसके दर्शन के लिए विशेषकर सावन महीने में भक्तों का जनसैलाब उमड़ता है.

वहीं, पर्यटकों को स्थल के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व समझाने के लिए भव्य स्टोन स्टोरी बोर्ड इंटरप्रिटेशन पैनल लगाए जाएंगे. इससे न केवल उनकी इतिहास के प्रति समझ बढ़ेगी, बल्कि उनका पर्यटन अनुभव और समृद्ध होगा.

पर्यटक सुविधाओं पर विशेष जोर: कांपिल्य में पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए करीब 55 लाख रुपए की धनराशि से आधुनिक टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर भी विकसित किया जाएगा.

इसके अंतर्गत साफ-सुथरे शौचालय, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, आराम के लिए विश्राम स्थल, कैफेटेरिया और कार्यालय जैसी सभी जरूरी सुविधाएं एक ही जगह उपलब्ध होंगी, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिल सके.

कांपिल्य का प्राचीन गौरव स्थापित होगा: अपर मुख्य सचिव पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य विभाग अमृत अभिजात ने बताया कि महाभारत कालीन कांपिल्य, जो कभी पांचाल की राजधानी रहा. आज भी अपनी ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत के कारण पर्यटन मानचित्र पर खास पहचान रखता है.

मान्यता है कि यहीं द्रौपदी का जन्म और स्वयंवर हुआ था. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार प्रदेश को 12 विशिष्ट पर्यटन सर्किटों में विभाजित किया गया है. इनमें रामायण और इको सर्किट के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं.

महाभारत सर्किट का विकास भगवान कृष्ण के दुनियाभर में फैले अनुयायियों को आकर्षित करेगा. काम्पिल्य, जैन धर्म के 13वें तीर्थंकर भगवान विमलनाथ की जन्मस्थली और निकट स्थित संकिसा भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र स्थलों में भी शामिल है. प्रदेश सरकार कांपिल्य के सर्वांगीण विकास के जरिए उसके प्राचीन गौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है.

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