रांची पहुंचे महाभारत के 'अर्जुन' फिरोज खान, बोले- नहीं आती थी हिंदी फिर भी छू ली बुलंदी
रांची पहुंचे महाभारत के 'अर्जुन' फिरोज खान ने किरदार से जुड़े कई अहम किस्सों को ईटीवी भारत के साथ साझा किया. रिपोर्ट- भुवन किशोर झा.
Published : November 24, 2026 at 5:58 PM IST
रांची: बीआर चोपड़ा के चर्चित धारावाहिक महाभारत में 'अर्जुन' का किरदार निभाने वाले फिरोज खान को यूंही खास भूमिका नहीं मिली थी, बल्कि 23 हजार धुरंधर कलाकारों के बीच उनका चयन हुआ था. उन्होंने बताया कि ना घर में फिल्मी माहौल था और ना ही हिन्दी में पकड़ थी, बाबजूद इसके उन्होंने महाभारत जैसे चर्चित धारावाहिक में 'अर्जुन' का किरदार निभाकर, जो सोहरत हासिल की है, वह उनके जीवन में महान बन गई. अभिनेता फिरोज खान ने ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में अपने किरदार से जुड़े अनुभव साझा किए.
रांची के मुरीद हुए महाभारत के 'अर्जुन'
दरअसल, अपने मित्र की शादी समारोह में शामिल होने रांची पहुंचे महाभारत के 'अर्जुन' फिरोज खान को रांची इतना भा रहा है कि ईटीवी भारत के समक्ष अपनी शेष जिंदगी यहीं बिताने तक की इच्छा उन्होंने जता डाली. उन्होंने रांची के लोगों का मित्रवत व्यवहार के लिए सलाम करते हुए, यहां के क्लाइमेट की जमकर सराहना की. उन्होंने कहा कि यहां की आब ओ हवा बहुत ही सुंदर है.
माही की जमकर तारीफ
यहां के लोगों का मित्रवत संबंध, सभ्यता और संस्कृति बहुत ही अच्छी है. मैं बहुत जगह जाता हूं, ऐसा नहीं मिलता. महेंद्र सिंह धोनी के फैन फिरोज खान ने इस दौरान माही की जमकर तारीफ की. 'माही' से मिलने उनके घर गए महाभारत के अर्जुन को तकलीफ इस बात की है कि महेंद्र सिंह धोनी के चेन्नई में होने के कारण उनकी मुलाकात नहीं हो पाई.
उन्होंने 'माही' के आईपीएल से संन्यास लेने पर दुख जताते हुए पुर्नविचार करने की अपील की. उन्होंने कहा कि रांची की सबसे बड़ी पूंजी मित्रता है और यहां लगातार विकास हो रहा है. मैं कल रात रांची शहर के लालपुर इलाके में गया था, जहां बड़े-बड़े मॉल बने हैं और यह व्यवसाय का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है. उन्होंने कहा कि इसकी तुलना मुंबई और कोलकाता से नहीं कर सकते हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि यहां के लोगों का जो व्यवहार है, वह बहुत मजा आता है.
ईश्वर में अटूट विश्वास
घर में कोई फिल्मी माहौल नहीं होने के बाबजूद बीआर चोपड़ा का चर्चित धारावाहिक महाभारत में अर्जुन का सफल किरदार निभाने वाले फिरोज खान ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई की और उन्हें बचपन से बॉक्सिंग का शौक था. फिरोज खान के पिता मुंबई के एडिशनल कमिश्नर पुलिस क्राइम ब्रांच थे और इनके खानदान में कोई उस समय फिल्मों में नहीं था.
अपनी आपबीती बताते हुए फिरोज खान बताते हैं कि वह बचपन से रोबस्ट स्वभाव के थे और डर नाम की कोई चीज नहीं थी, इसलिए स्कूल कॉलेज में भी जब स्टेज पर मैं जाता था तो मैं बढ़िया से से कर लेता था, लेकिन इसे मैं कभी भी करियर के रूप में बनाने की इच्छा नहीं रखी.
ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास रखने वाले फिरोज खान कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, यह हमें दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है, वह इसे प्रमाणित है.
ऊपर वाला ही सब कुछ रचता है
ईटीवी भारत के साथ अपनी आपबीती बताते हुए उन्होंने कहा कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते करता है. ऊपर वाले जो पूरा रचता है. उन्होंने कहा कि उन दिनों मैं जब स्कूल कॉलेज में था, मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि एक्टिंग और सिंगिंग को मैं करियर बनाऊंगा और मैं दुबई चला गया था. एक एनिमेशन ऑफिसर के रूप में काम करने, जब वहां से मैं लौटा तो अनिल कपूर मेरे अच्छे दोस्त थे, उसके लिए एक कलम गिफ्ट के रूप में लाया था. वहां पर नासिर हुसैन साहब ने मुझे देखा और उन्होंने हमें पिक्चर ऑफर की. मंजिल में हीरो के रुप में मीनाक्षी के साथ मैंने काम किया.
स्कूल-कॉलेज में जो मैंने स्टेज पर काम किया, वो बेबाकपन पिक्चर में काम आया, लेकिन तकदीर का देखिए सन्नी देओल और डिंपल कपाड़िया आ गए और मुझे हीरो से विलन का रोल दिया गया. इसके बाद मुझे एक सीरियल मिला 'कहां गए वो लोग' जिसे राही मासूम रजा लिख रहे थे. इस समय महाभारत की तैयारी चल रही थी उन्होंने कहा कि फिरोज खान जो एक लंबा, गोरा और तगड़ा है को क्यों नहीं ट्राई करते हैं.
मुझे नहीं थी आती हिंदी: फिरोज खान
मैं वहां गया वहां पहुंचते ही एक हिंदी में लिखा लंबा सा डायलॉग दे दिया गया. मुझे हिंदी आती नहीं थी. मैं बोल लेता हूं लेकिन पढ़ने में मुझे कठिनाई होती है लेकिन मैंने सुनकर कोशिश की यहां पर भी तकदीर ने काम किया और मुझे अर्जुन का रोल मिल गया.
अर्जुन बनने के बाद डायलॉग सुनकर मैं बोलता था इस तरह से भगवान ने जो क्षमता दी थी, उसे मैं इस्तेमाल करता रहा और आगे बढ़ता चला गया. ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास रखने वाले फिरोज खान कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता है. ईश्वर करते रहे और मैं करता रहा और आगे बढ़ता रहा.
फिरोज खान बताते हैं कि अर्जुन का किरदार निभाने के बाद, जो बदलाव आया है, उसे मैं यह कह सकता हूं कि आदमी को एक निष्ठावान होना चाहिए. आदमी को अपना कार्य हमेशा करते रहना चाहिए, दुनिया चलती है निजाम चलता है लेकिन आप जिस मकसद से हैं, उसे हटना नहीं चाहिए. इसे मैंने अपनी जिंदगी में भी अपनाया है.
जहां भी रहूं अच्छा बन कर रहूं यही अपनी इच्छा है: फिरोज खान
फिरोज खान कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि जहां भी रहूं अच्छा बन कर रहूं, अच्छा पिता बनकर रहूं. अच्छा दोस्त बनकर रहूं. लोगों के बीच मैं अपनी बात बेबाकी से रखता हूं. उनकी बातों से जल्दी में प्रभावित नहीं होता. ये चीजें आ गई है, मुझमें जो अर्जुन में थी. मेरे घर में फिल्मी माहौल नहीं है लेकिन जिस तरह से मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता है, ठीक उसी तरह से मेरा बेटा भी हीरो है और मेरा बेटा कभी खुशी कभी गम में था फिर उसे नेशनल अवार्ड मिला है. इसके अलावा फिल्म फेयर में उसे नोमिनेट किया गया है. अभी वो 3 फिल्में कर रहा है, ऊपर वाले की कृपा से.
ये भी पढ़ें- बॉलीवुड में हुई 'महाभारत' के 'अर्जुन' के बेटे की एंट्री, हैंडसमनेस में बड़े-बड़े स्टार किड्स फेल - Who is Jibraan khan
टिहरी पहुंचे महाभारत के 'अर्जुन' ने जया बच्चन को लेकर कही ये बात
महाभारत के अर्जुन ने किसे बताया योद्धाओं का योद्धा, किससे मुलाकात की इच्छा जताई