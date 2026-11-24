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रांची पहुंचे महाभारत के 'अर्जुन' फिरोज खान, बोले- नहीं आती थी हिंदी फिर भी छू ली बुलंदी

रांची पहुंचे फिरोज खान ( ETV BHARAT )

रांची: बीआर चोपड़ा के चर्चित धारावाहिक महाभारत में 'अर्जुन' का किरदार निभाने वाले फिरोज खान को यूंही खास भूमिका नहीं मिली थी, बल्कि 23 हजार धुरंधर कलाकारों के बीच उनका चयन हुआ था. उन्होंने बताया कि ना घर में फिल्मी माहौल था और ना ही हिन्दी में पकड़ थी, बाबजूद इसके उन्होंने महाभारत जैसे चर्चित धारावाहिक में 'अर्जुन' का किरदार निभाकर, जो सोहरत हासिल की है, वह उनके जीवन में महान बन गई. अभिनेता फिरोज खान ने ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में अपने किरदार से जुड़े अनुभव साझा किए.

रांची के मुरीद हुए महाभारत के 'अर्जुन'