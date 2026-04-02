खोले के हनुमान मंदिर में 108 द्रव्य औषधियों से महाअभिषेक, 61 किलो चांदी की पोशाक करवाई धारण
उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने हनुमान जन्मोत्सव पर सांगानेरी गेट स्थित पश्चिममुखी हनुमान मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना कर बजरंगबली के दर्शन किए.
Published : April 2, 2026 at 4:46 PM IST
जयपुर: छोटी काशी जयपुर में हनुमान जन्मोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है. शहर के प्रमुख हनुमान मंदिरों में पूजा–पाठ समेत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया जा रहे हैं. मंदिरों में अभिषेक, श्रृंगार, पूजन, महाआरती, सुंदरकांड पाठ, हनुमान चालीसा और भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है. दिल्ली रोड स्थित खोले के हनुमानजी मंदिर में 108 द्रव्य औषधियों और विभिन्न तीर्थों के जल से मंत्रोच्चारण के साथ महाअभिषेक किया गया. षोडशोपचार पूजन के बाद भगवान को चांदी की पोशाक धारण कराकर विशेष श्रृंगार किया गया. दोपहर में उत्सव आरती संत महंतों के सानिध्य में हुई.
61 किलो चांदी की पोशाक: जयपुर में हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर सभी हनुमान मंदिरों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. श्री नरवर आश्रम सेवा समिति के महामंत्री बृजमोहन शर्मा ने बताया कि खोले के हनुमान मंदिर में पांच दिवसीय हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है. गुरुवार को जन्मोत्सव का पांचवा दिन है. सुबह 108 द्रव्य औषधीयुक्त जल, पंचामृत, गंगाजल से हनुमान जी का महाअभिषेक किया गया. हनुमान जी महाराज को नवीनतम चोला चढ़कर 61 किलो चांदी की पोशाक धारण करवाई गई. भक्तजनों को भगवान हनुमान जी ने चांदी की पोशाक में दर्शन दिए. हनुमान जी के दर्शनों के लिए मंदिर में हजारों की संख्या में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है.
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खोले के हनुमान मंदिर में पांच दिवसीय कार्यक्रम: उन्होंने बताया कि पांच दिवसीय हनुमान जन्मोत्सव कार्यक्रम के तहत राम यज्ञ का आयोजन किया गया. राम यज्ञ में सवा लाख आहूतियां अर्पित की गई. इस दौरान भगवान हनुमान जी का विशेष श्रृंगार किया गया और झांकियां सजाई गई. 108 प्रकार की औषधियों से भगवान का अभिषेक किया गया. हनुमान जी को 150 किलो पंचामृत अर्पित किया गया. पदमश्री गुलाबो सपेरा द्वारा नृत्य की प्रस्तुति दी गई. सुपर स्टार सिंगर फेम आकांक्षा राव भजन गायन किया. पंचदिवसीय हनुमान जन्मोत्सव के अन्तिम दिन आज गुरुवार शाम को श्री श्याम ज्योति भजन संध्या परिवार मनोहारी भजनों की प्रस्तुति देगा.
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डिप्टी सीएम ने पश्चिममुखी हनुमान मंदिर में किए दर्शन: उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने हनुमान जन्मोत्सव पर जयपुर के सांगानेरी गेट स्थित प्रसिद्ध पश्चिममुखी हनुमान मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना कर बजरंगबली के दर्शन किए. इस दौरान उन्होंने प्रदेश की खुशहाली और नागरिकों के सुख-समृद्धि की कामना की. उपमुख्यमंत्री ने हनुमान जी से प्रार्थना कि वे सभी के जीवन में शक्ति, साहस और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें. साथ ही उन्होंने लोगों से धर्म, सेवा और समर्पण के मार्ग पर चलने की प्रेरणा लेने का आह्वान किया. मंदिर परिसर में इस अवसर पर विशेष पूजा की गई. इस दौरान भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली.