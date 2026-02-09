महाशिवरात्रि पर 12 घंटे तक भद्रा का साया, कितना होगा असर, कैसे करें जलाभिषेक
महाशिवरात्रि को लेकर मंदिर-शिवालयों में शुरू हुई तैयारियां, ज्योतिषाचार्य ने बताया कब तक और कैसा रहेगा भद्रा का साया, जानिए पूजा-विधि और शुभ मुहूर्त.
Published : February 9, 2026 at 8:30 PM IST
MAHASHIVRATRI 2026 : इस बार महाशिवरात्रि फरवरी महीने के 15 तारीख दिन रविवार को मनाई जा रही है. महाशिवरात्रि में इस बार भगवान भोलेनाथ के भक्तों ने विशेष तैयारी कर रखी है, क्योंकि हर महाशिवरात्रि में बढ़-चढ़कर लोग भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तरह-तरह से पूजा पाठ करते हैं. भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भक्त शुभ मुहूर्त में ही पूजा पाठ करना पसंद करते हैं. इस बार कुछ लोगों का कहना है कि भद्रा का साया है, इसलिए भी श्रृद्धालु परेशान हैं और कंफ्यूज भी हैं, लेकिन क्या महाशिवरात्रि में भद्रा मान्य होता है, भद्रा है भी या नहीं, जानिए क्या कहते हैं ज्योतिष आचार्य.
महाशिवरात्रि में क्या भद्रा का साया ?
सोनू पंडित जी के नाम से फेमस शहडोल के आचार्य श्रीधर द्विवेदी बताते हैं कि " भद्रा 15 फरवरी की शाम करीब 5 बजकर 4 मिनट से शुरू होगी. इसका समापन 16 फरवरी की सुबह 5 बजकर 23 मिनट पर होगा. इसका मतलब है कि भद्रा 12 घंटे 19 मिनट तक रहेगा. हालांकि भद्रा मनुष्यों के लिए होता है, देवी-देवताओं के लिए नहीं होता है. महाशिवरात्रि तो भगवान भोलेनाथ का विशेष दिन है. नवरात्रि हो शिवरात्रि हो, ये ऐसे दिन हैं, जो अपने आप में ही मुहूर्त हैं. इनकी कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती.
महाशिवरात्रि में किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है. उस दिन तो इस बार सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है. जो अपने आप में ही सभी योगों का योग है, इसलिए भद्रा को लेकर किसी भी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है. उस दिन भगवान भोलेनाथ कि किसी भी समय पर पूजा-पाठ कर सकते हैं और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं.
चार प्रहर की पूजा का मुहूर्त
ज्योतिष आचार्य श्रीधर द्विवेदी बताते हैं कि "चार प्रहर की पूजा में जो गृहस्थ जीवन के लोगों के लिए होता है, उसमें सुबह 4:00 बजे से 6:00 के बीच प्रथम प्रहर की पूजा, 6:00 बजे से 9:00 बजे के बीच द्वितीय प्रहर की पूजा, 9:00 बजे से 11:00 बजे के बीच तृतीय की प्रहर पूजा और शाम को 4:00 से 6:00 के बीच में चतुर्थ प्रहर की पूजा की जाती है. रात में विशेष पूजा और अर्चना होती है. ये साधकों, महात्माओं और साधुओं के लिए होता है.
हालांकि गृहस्थ लोग भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जगहों पर गृहस्थ जीवन वाले लोग दिन में ही करते हैं. रात्रि में जो चार प्रहर की पूजा होगी, उसमें 6 से 7 प्रथम प्रहर हो गया. शाम को 7 से 10 बजे के बीच दूसरे प्रहर की पूजा, 10 बजे से 12 बजे के बीच तृतीय प्रहर की पूजा और 12 से 3 बजे रात्रि में चतुर्थ प्रहर की पूजा हो गई. रात्रि कालीन पूजा में भगवान शिव का अभिषेक दूध, दही, सरसों के तेल, शहद और जलाभिषेक कराया जाता है. फिर इसके बाद 1000 बेलपत्र से भगवान का अर्चन किया जाता है, इसे सहस्त्रार्चन बोलते हैं, ये विशेष अर्चन कहलाता है.
रात्रि के दौरान 1000 बेलपत्र का अर्चन किया जाता है. 1000 विजया गोला जिसे भांग का गोला भी बोलते हैं. उससे अर्चन किया जाता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को भांग बहुत पसंद है.
जलाभिषेक के लिए बेस्ट मुहूर्त
आचार्य श्रीधर द्विवेदी बताते हैं कि जलाभिषेक के लिए वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त सबसे अच्छा होता है, लेकिन सुबह 7:00 से 9:00 बजे तक पहला मुहूर्त है, फिर 11-2 दूसरा मुहूर्त है, शाम 3 से 5 बजे के बीच में चौथा मुहूर्त और 6 से 9:00 बजे शाम को भी जलाभिषेक का एक मुहूर्त है. इसमें जलाभिषेक कर सकते हैं, इन विशेष मुहूर्त में जलाभिषेक किया जा सकता है.