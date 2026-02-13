ETV Bharat / state

भरतपुर में शिव भक्ति की साक्षी प्राचीन प्रतिमाएं, संग्रहालय में मौजूद हैं 2000 साल पुरानी धरोहर

कामां की उमा-महेश्वर प्रतिमा: वर्तमान डीग जिले के कामां क्षेत्र से प्राप्त उत्तर गुप्तकालीन उमा-महेश्वर प्रतिमा संग्रहालय की प्रमुख धरोहरों में से एक है. इसमें शिव और पार्वती ललितासन मुद्रा में विराजमान हैं. खास बात यह है कि प्रतिमा में ब्रह्मा और विष्णु द्वारा शिव की आराधना का दृश्य भी अंकित है, जो त्रिदेवों के समन्वय और धार्मिक सामंजस्य की भावना को दर्शाता है. एक अन्य प्रतिमा में शिव-पार्वती को नंदी पर बैठे दिखाया गया है.

नोंह में मिली गुप्तकालीन शिव-पार्वती विवाह प्रतिमा: भरतपुर के राजकीय संग्रहालय में संरक्षित नोंह गांव से प्राप्त गुप्तकालीन यह प्रतिमा शिव और पार्वती के दिव्य विवाह का सुंदर चित्रण करती है. इसमें सूक्ष्म शिल्पकला, भाव-भंगिमाएं और अलंकरण उस युग की उन्नत कला परंपरा को उजागर करते हैं. यह प्रतिमा नोंह के प्राचीन महत्व को भी रेखांकित करती है और गुप्त काल में यहां शिव पूजा की मौजूदगी का प्रमाण देती है.

भरतपुर: ब्रज क्षेत्र को मुख्य रूप से भगवान कृष्ण की लीलाओं और भक्ति के लिए जाना जाता है, लेकिन यहां शिव भक्ति की भी बहुत पुरानी और मजबूत परंपरा है, जो करीब 2000 साल पुरानी है. यहां से मिली कई प्राचीन मूर्तियां इस बात का सबूत देती हैं कि कुषाण काल से लेकर गुप्त काल और उसके बाद तक यहां शिव की पूजा होती रही है. ये मूर्तियां भरतपुर के राजकीय संग्रहालय में रखी गई हैं और ब्रज में शिव और कृष्ण भक्ति के खूबसूरत मेल को दिखाती हैं.

मलाह की चतुर्हस्त शिव प्रतिमा: शहर के निकट मलाह गांव से प्राप्त उत्तर गुप्तकालीन यह प्रतिमा शिव को चार हाथों वाले रूप में प्रस्तुत करती है. गले में नरमुंड की माला और नंदी का चित्रण है. यह प्रतिमा शिव के रौद्र एवं आध्यात्मिक दोनों पक्षों की झलक दिखाती है. संग्रहालय में रखी ये सभी प्रतिमाएं वर्तमान में खंडित अवस्था में हैं. ऐसा माना जाता है कि मुगल आक्रमणकारियों ने इन्हें क्षतिग्रस्त किया था, फिर भी, इनका उत्कृष्ट शिल्प और आध्यात्मिक प्रभाव आज भी स्पष्ट है.

राजकीय संग्रहालय में रखीं प्राचीन प्रतिमाएं (ETV Bharat Bharatpur)

2000 वर्ष पुरानी परंपरा के प्रमाण: इतिहास की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. सुमन शर्मा के अनुसार, भरतपुर क्षेत्र में शैव परंपरा का इतिहास लगभग 2000 वर्ष पुराना है, जो शुंग काल से शुरू होता है. इसका प्रमुख प्रमाण केवलादेव के पास अघापुर गांव से प्राप्त कुषाण कालीन ‘एकमुख शिवलिंग’ है. यह लगभग साढ़े चार फुट ऊंची प्रतिमा बंसी पहाड़पुर के लाल पत्थर से बनी है, जो उस काल की विकसित शिल्पकला का बेहतरीन नमूना है. डॉ. शर्मा बताती हैं कि कुषाण, गुप्त और उत्तर गुप्त काल की प्रतिमाएं भरतपुर से प्राप्त हुई हैं. ये विभिन्न स्थलों जैसे कामां, नोंह और मलाह से मिली हैं, जो क्षेत्र में शैव परंपरा की व्यापकता को प्रमाणित करती हैं.

ब्रज में शिव और कृष्ण का संगम: डॉ. सुमन शर्मा के अनुसार, भरतपुर सहित पूरा ब्रज शिव और कृष्ण भक्ति के अनुपम संगम का उदाहरण है. जनसामान्य में कृष्ण भक्ति, रासलीला और लीलाओं का प्रभाव प्रमुख रहा, जबकि शासक वर्ग, खासकर जाट शासकों ने शिव उपासना को विशेष संरक्षण दिया. जाट शासकों ने कई शिव मंदिर बनवाए और शैव संप्रदाय को प्रोत्साहन दिया. इस तरह शासक वर्ग में शैव परंपरा और जनता में कृष्ण भक्ति का संतुलित समन्वय दिखता है.

भरतपुर का राजकीय संग्रहालय (ETV Bharat Bharatpur)

डॉ. शर्मा कहती हैं कि नोंह, मलाह और कामां जैसे छोटे स्थानों से मिली प्रतिमाएं सिर्फ स्थानीय आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि सदियों पुरानी ऐतिहासिक विरासत का जीवंत दस्तावेज हैं. इनमें मथुरा शैली का प्रभाव भी साफ दिखता है, जो उस समय के राजनीतिक-सांस्कृतिक संबंधों को इंगित करता है. कुषाण कालीन एकमुख शिवलिंग से गुप्तकालीन शिव-पार्वती विवाह और उत्तर गुप्तकालीन उमा-महेश्वर व चतुर्हस्त शिव प्रतिमाओं तक, भरतपुर शिव भक्ति की सतत परंपरा का साक्षी है.