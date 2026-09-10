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चुनाव में जाने से पहले मंत्री मनोज पांडे करा रहे महाशिवपुराण कथा, निकली भव्य कलशयात्रा

प्रसिद्ध कथा वाचक प्रदीप मिश्रा श्रद्धालुओं को शिव कथा सुनाएंगे.

रायबरेली में महाशिवपुराण कथा का आयोजन
रायबरेली में महाशिवपुराण कथा का आयोजन (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 10, 2026 at 8:48 PM IST

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रायबरेली: जनपद के ऊंचाहार में 11 सितंबर से 17 सितंबर तक आयोजित होने जा रही महाशिव पुराण कथा के एक दिन पहले गुरुवार को कलश यात्रा का आयोजन किया गया. कैबिनेट मंत्री डॉ. मनोज कुमार पांडे इस कथा के आयोजक हैं. खास बात ये रही कि कलश यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा भी की गई, जिसने श्रद्धालुओं के उत्साह को और बढ़ा दिया. मंत्री ने बताया कि चढ़रई टोल प्लाजा के पास विशाल पंडाल तैयार किया गया है, जहां प्रसिद्ध कथा वाचक प्रदीप मिश्रा श्रद्धालुओं को शिव कथा सुनाएंगे.

मनोज पांडे ने दावा किया कि 10 हजार महिलाओं के कलश यात्रा में पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन यह संख्या 50 हजार के पार कर गई. कथा स्थल पर उनकी पत्नी नीलम पांडे, पुत्री मणि पांडेय ने गोकना घाट से गंगा जल भरकर हजारों महिलाओं के साथ विधि विधान से महाशिवपुराण स्थल पर पवित्र कलश स्थापित किया. इस कलश यात्रा में हर जाति धर्म के लोगों ने शामिल होकर एकजुटता का परिचय दिया.

उन्होंने कहा कि महाशिवपुराण कथा स्थल पर लाखों लोगों के बैठने के लिए पंडाल की व्यवस्था की गई है. एक सप्ताह तक चलने वाली इस महाशिवपुराण कथा में देश भर से बड़ी हस्तियां, राज्यपाल और कई प्रदेश के मुख्यमंत्री, साहित्यकार सहित अन्य वीवीआईपी पहुंचेंगे.

कैबिनेट मंत्री के बेटे प्रतीक पांडे ने बताया कि यहां पर लगभग तीन लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था है. तीन-तीन पंडाल बैठने के लिए बनाए गए हैं. उन्होंने यह भी बताया कि शुक्रवार को 1:00 बजे से सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा कथा वाचन शुरू कर देंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दौर में भी युवा ऐसी कथा में पहुंचने के लिए आतुर है. जेनजी के अंदर आज भी धार्मिकता को लेकर उत्साह है.

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