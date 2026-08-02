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शिवमय हुई छोटी काशी, 251 पार्थिव शिवलिंग का गंगाजल और 108 जड़ी बूटियों से किया महारुद्राभिषेक

251 पार्थिव शिवलिंग का महारुद्राभिषेक ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: छोटी काशी जयपुर में रविवार को भोलेनाथ के मंत्रों से गुंजायमान हुआ. सीकर रोड स्थित एक गार्डन में श्री शिव महापुराण कथा समिति का 19वां सामूहिक 251 पार्थिव शिवलिंग पूजन एवं महारुद्राभिषेक संपन्न हुआ. 251 यजमान जोड़ों ने महादेव के पार्थिव शिवलिंग का पूजन एवं अभिषेक किया. महामंत्री अरुण खटोड़ ने बताया कि देशवासियों की उन्नति, खुशहाली, अच्छी वर्षा के संकल्प के साथ शुरू हुए इस अनुष्ठान में 251 जोड़ों ने अपनी-अपनी संकल्प सिद्धि के लिए भगवान भोलेनाथ के पार्थिव शिवलिंग स्वरूप का पूजन कर रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों से अभिषेक किया. समिति के अध्यक्ष पंडित सुरेश शास्त्री ने बताया कि कलयुग में भगवान भोलेनाथ का पार्थिव शिवलिंग रूप में पूजन और अभिषेक का विशेष महत्व है. इस कार्यक्रम में विभिन्न उपचार और द्रव्यों से भगवान भोलेनाथ का पूजन अभिषेक हुआ, जिसमें हरिद्वार से लाए गंगाजल के साथ 108 दुर्लभ जड़ी बूटियों के द्रव्य से सभी यजमान जोड़ों ने अभिषेक किया. 2008 से श्री शिव महापुराण कथा समिति की ओर से इसका आयोजन किया जा रहा है. इसमें 251 विद्वान और 251 जोड़े बैठते हैं. सुबह से शाम तक पूजा चलती है, ताकि भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद दें और देश में खुशहाली रहे प्रदेश में अच्छी बारिश हो और सब सुख से रहें. शिवमय हुई छोटी काशी (ETV Bharat Jaipur)