शिवमय हुई छोटी काशी, 251 पार्थिव शिवलिंग का गंगाजल और 108 जड़ी बूटियों से किया महारुद्राभिषेक
251 यजमान जोड़ों ने महादेव के पार्थिव शिवलिंग का पूजन एवं अभिषेक किया.
Published : August 2, 2026 at 5:20 PM IST
जयपुर: छोटी काशी जयपुर में रविवार को भोलेनाथ के मंत्रों से गुंजायमान हुआ. सीकर रोड स्थित एक गार्डन में श्री शिव महापुराण कथा समिति का 19वां सामूहिक 251 पार्थिव शिवलिंग पूजन एवं महारुद्राभिषेक संपन्न हुआ. 251 यजमान जोड़ों ने महादेव के पार्थिव शिवलिंग का पूजन एवं अभिषेक किया. महामंत्री अरुण खटोड़ ने बताया कि देशवासियों की उन्नति, खुशहाली, अच्छी वर्षा के संकल्प के साथ शुरू हुए इस अनुष्ठान में 251 जोड़ों ने अपनी-अपनी संकल्प सिद्धि के लिए भगवान भोलेनाथ के पार्थिव शिवलिंग स्वरूप का पूजन कर रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों से अभिषेक किया.
समिति के अध्यक्ष पंडित सुरेश शास्त्री ने बताया कि कलयुग में भगवान भोलेनाथ का पार्थिव शिवलिंग रूप में पूजन और अभिषेक का विशेष महत्व है. इस कार्यक्रम में विभिन्न उपचार और द्रव्यों से भगवान भोलेनाथ का पूजन अभिषेक हुआ, जिसमें हरिद्वार से लाए गंगाजल के साथ 108 दुर्लभ जड़ी बूटियों के द्रव्य से सभी यजमान जोड़ों ने अभिषेक किया. 2008 से श्री शिव महापुराण कथा समिति की ओर से इसका आयोजन किया जा रहा है. इसमें 251 विद्वान और 251 जोड़े बैठते हैं. सुबह से शाम तक पूजा चलती है, ताकि भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद दें और देश में खुशहाली रहे प्रदेश में अच्छी बारिश हो और सब सुख से रहें.
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संयोजक अर्जुन राठौड़ ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत गाजे-बाजे के साथ सुबह कलश यात्रा से हुई और इसके बाद पूजा हुई. रुद्राभिषेक के बाद आरती हुई. कार्यक्रम के बाद सभी यजमानों को पौधारोपण के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से तुलसी का पौधा भी वितरित किया गया. कोषाध्यक्ष चंद्रप्रकाश खंडेलवाल ने बताया कि सामूहिक अनुष्ठान संपन्न होते ही सभी पार्थिव शिवलिंग को निष्प्राण कर विसर्जन के लिए हरिद्वार भेजा जाएगा, जहां गंगा नदी में उनका विसर्जन किया जाएगा. उपाध्यक्ष श्रीराम कोडिया ने बताया कि कार्यक्रम में जयपुर से विभिन्न संत, गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे. जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा, पूर्व सांसद राम चरण बोहरा, पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल भी कार्यक्रम में मौजूद रहीं.
जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा ने सभी लोगों को श्रावण मास की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि श्री शिवमहापुराण कथा समिति की ओर से यह आयोजन किया जा रहा है. हमारा सनातन आगे वाली पीढ़ी तक जाए, इसके लिए ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता है. पूरे गार्डन में आज शिव भक्ति का वातावरण देखने को मिल रहा है. इससे भक्ति की भावना जागृत होती है. 19 सालों से पंडित सुरेश शास्त्री के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम लगातार आयोजित किया जा रहा है. छोटी काशी के लोगों के लिए यह आशीर्वाद का काम करता है. इस अवसर पर हम सभी देश की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना करते हैं.