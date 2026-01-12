ETV Bharat / state

सरकार के खिलाफ कर्मचारियों का फूटा गुस्सा, 36 घंटे का उपवास के बाद निकाली चेतावनी महारैली

कर्मचारियों का प्रदर्शन ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : राज्य सरकार के खिलाफ प्रदेश कर्मचारियों का आक्रोश फूटने लगा है. 36 घंटे के उपवास के बाद सरकार की ओर से सकारात्मक रुख नहीं मिलने पर राजधानी जयपुर में सोमवार को अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने चेतावनी महारैली निकाली. इस दौरान कुछ कर्मचारी मुर्गा बन गए तो कुछ नाचते हुए रैली में चले. रामनिवास बाग अल्बर्ट हॉल से शुरू हुई रैली सिविल लाइंस होती हुई बाइस गोदाम पर जनसभा के रूप में एकत्रित हुई. कर्मचारी महासंघ की नाराजगी है कि राजस्थान में भाजपा की सरकार बने दो साल पूरे हो गए, लेकिन मुख्यमंत्री कर्मचारी संघ से संवाद नहीं कर रहे हैं. महासंघ ने चेतावनी रैली के माध्यम से सरकार को चेताया है कि अब भी सरकार द्विपक्षीय वार्ता कर मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं करती है तो फिर आगामी पंचायत और निकाय चुनाव में परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे. महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष महावीर शर्मा ने आरोप लगाया है कि सरकार 2 साल से बात नहीं कर रही है. बजट घोषणा को लेकर हर तबके से सुझाव लिए जा रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों को सुनने के लिए सरकार के पास सिर्फ 40 सेकंड है. मजबूरन कर्मचारियों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है. अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की प्रांतीय कार्यकारिणी ने आंदोलन के पहले चरण में मंगलवार को शहीद स्मारक पर 36 घंटे का उपवास प्रारंभ किया. महासंघ के पदाधिकारी एवं प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य दो दिवसीय उपवास पर बैठे और सरकार से महासंघ के सात संकल्पों एवं 11 सूत्री मांग पत्र पर तत्काल सकारात्मक कार्रवाई की मांग की. इतना ही नहीं महासंघ में चेताया था कि सरकार ने संवाद नहीं किया तो राजधानी जयपुर में 12 जनवरी को चेतावनी महारैली निकाली जाएगी और इसके बाद सरकार से आर पार की लड़ाई की रणनीति बनेगी. कर्मचारियों का फूटा गुस्सा (ETV Bharat Jaipur)