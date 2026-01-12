सरकार के खिलाफ कर्मचारियों का फूटा गुस्सा, 36 घंटे का उपवास के बाद निकाली चेतावनी महारैली
राज्य सरकार के विरोध में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ राजधानी जयपुर में चेतावनी रैली निकाल सरकार को आंख दिखा दी है.
जयपुर : राज्य सरकार के खिलाफ प्रदेश कर्मचारियों का आक्रोश फूटने लगा है. 36 घंटे के उपवास के बाद सरकार की ओर से सकारात्मक रुख नहीं मिलने पर राजधानी जयपुर में सोमवार को अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने चेतावनी महारैली निकाली. इस दौरान कुछ कर्मचारी मुर्गा बन गए तो कुछ नाचते हुए रैली में चले. रामनिवास बाग अल्बर्ट हॉल से शुरू हुई रैली सिविल लाइंस होती हुई बाइस गोदाम पर जनसभा के रूप में एकत्रित हुई. कर्मचारी महासंघ की नाराजगी है कि राजस्थान में भाजपा की सरकार बने दो साल पूरे हो गए, लेकिन मुख्यमंत्री कर्मचारी संघ से संवाद नहीं कर रहे हैं. महासंघ ने चेतावनी रैली के माध्यम से सरकार को चेताया है कि अब भी सरकार द्विपक्षीय वार्ता कर मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं करती है तो फिर आगामी पंचायत और निकाय चुनाव में परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे.
महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष महावीर शर्मा ने आरोप लगाया है कि सरकार 2 साल से बात नहीं कर रही है. बजट घोषणा को लेकर हर तबके से सुझाव लिए जा रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों को सुनने के लिए सरकार के पास सिर्फ 40 सेकंड है. मजबूरन कर्मचारियों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है. अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की प्रांतीय कार्यकारिणी ने आंदोलन के पहले चरण में मंगलवार को शहीद स्मारक पर 36 घंटे का उपवास प्रारंभ किया. महासंघ के पदाधिकारी एवं प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य दो दिवसीय उपवास पर बैठे और सरकार से महासंघ के सात संकल्पों एवं 11 सूत्री मांग पत्र पर तत्काल सकारात्मक कार्रवाई की मांग की. इतना ही नहीं महासंघ में चेताया था कि सरकार ने संवाद नहीं किया तो राजधानी जयपुर में 12 जनवरी को चेतावनी महारैली निकाली जाएगी और इसके बाद सरकार से आर पार की लड़ाई की रणनीति बनेगी.
जायज मांगों की अनदेखी : प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार लगातार कर्मचारियों की जायज मांगों की अनदेखी कर रही है. बजट घोषणा के बाद भी अधीनस्थ सेवाओं के कर्मचारियों का कैडर पुनर्गठन नहीं किया गया है. वेतन विसंगतियां जस की तस बनी हुई हैं. संविदा कार्मिकों के नियमितीकरण पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है और पारदर्शी स्थानांतरण नीति अब तक जारी नहीं की गई है. पुरानी पेंशन योजना से छेड़छाड़ के प्रयासों ने कर्मचारियों में भारी असंतोष पैदा किया है, जिसके चलते महासंघ को संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ता है. दावा है कि महासंघ ने पहले भी सरकार से संवाद स्थापित करने के कई प्रयास किए, लेकिन सरकार की ओर से सकारात्मक पहल नहीं हुई. इसी कारण चरणबद्ध आंदोलन की रणनीति के तहत प्रदेशभर में संघर्ष चेतना यात्रा निकाली गई और 14 दिसंबर को जयपुर में संघर्ष चेतना महाधिवेशन आयोजित कर सरकार को चेतावनी दी गई, इसके बावजूद सरकार के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया, जिससे आंदोलन को और तेज करने का निर्णय लिया गया.
महासंघ के 7 संकल्प :
- पदोन्नति विसंगति दूर करवाना
- वेतन विसंगति दूर करना
- पुरानी पेंशन योजना की सुरक्षा सुनिश्चित करना
- संविदा कार्मिकों का नियमितीकरण करवाना
- पारदर्शी स्थानांतरण नीति जारी करवाना
- विभिन्न विभागों निगम और बोर्ड को समाप्त कर, किया जा रहे निजीकरण को बंद करवाना
- कर्मचारियों के मान सम्मान एवं स्वाभिमान की सुरक्षा सुनिश्चित करना
चेताने के लिए चेतावनी महारैली : महासंघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष तेज सिंह राठौड़ ने कहा कि 36 घंटे के उपवास के बाद भी सरकार की ओर से मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया. मजबूरन आज चेतावनी महारैली निकालनी पड़ी. इस महारैली में प्रदेश के 41 जिलों से कर्मचारी शामिल हुए हैं. चेतावनी महारैली के जरिए कर्मचारियों ने सरकार को साफ संदेश दे दिया है कि अब आंदोलन केवल चेतावनी तक सीमित नहीं रहेगा. सरकार ने जल्द ही संवाद का रास्ता नहीं अपनाया और मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया तो कर्मचारी आंदोलन को और व्यापक और उग्र रूप देने से पीछे नहीं हटेंगे.