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दिल्ली-एनसीआर में 3 दिनों तक ट्रांसपोर्टरों का हड़ताल, आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई रुकने से बढ़ सकते हैं दाम

नई दिल्ली: दिल्ली व पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में रहने वाले लोगों के लिए आने वाले दिन बेहद मुश्किल भरे साबित हो सकते हैं. ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) के नेतृत्व में आगामी 21, 22 और 23 मई को तीन दिवसीय चक्का जाम का ऐलान किया गया है. इस आंदोलन में दिल्ली-एनसीआर की 68 से अधिक ट्रांसपोर्ट यूनियन व एसोसिएशन एकजुट हो चुकी हैं. ट्रांसपोर्टरों की नाराजगी वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM), अदालतों व दिल्ली सरकार की उन नीतियों के खिलाफ है, जिन्हें वे पूरी तरह से अव्यावहारिक और ट्रांसपोर्टर विरोधी मान रहे हैं.

22 से 24 मई के बीच मंडियों में मचेगा हाहाकार

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरीश सभरवाल के मुताबिक, इस हड़ताल में 20 लाख से अधिक मालवाहक वाहन (ट्रक और कमर्शियल गाड़ियां) शामिल हो रहे हैं और सड़कों पर नहीं उतरेंगे. हालांकि हड़ताल 21 मई से शुरू हो रही है, लेकिन इसका असली व व्यापक असर 22, 23 और 24 मई को देखने को मिलेगा.

20 लाख गाड़ियां ठप होने से सामानों की सप्लाई होगी प्रभावित (ETV Bharat)

दिल्ली की मंडियों में मचेगा हाहाकार

दिल्ली में रोजाना कोलकाता, नासिक और देश के अन्य हिस्सों से करीब 6,000 मालवाहक वाहन फल, सब्जियां और दवाइयां जैसी आवश्यक वस्तुएं लेकर आते हैं. इन सभी रूटों के ऑपरेटरों ने हड़ताल को अपना पूर्ण समर्थन दिया है. इतनी भारी संख्या में गाड़ियों के पहिए थमने से दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद व फरीदाबाद में सप्लाई चेन पूरी तरह बाधित हो जाएगी, जिससे मंडियों में सामान की किल्लत होने व दैनिक उपभोग की वस्तुओं के दाम बढ़ने की पूरी आशंका है.

करोड़ों की आजीविका दांव पर