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पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा के आवास पर काली पूजा के उपलक्ष्य पर महाभोग का आयोजन, हजारों लोगों ने ग्रहण किया प्रसाद

जमशेदपुर: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के घोड़ाबांधा स्थित आवास में काली पूजा के उपलक्ष्य पर मंगलवार को महाभोग का आयोजन किया गया. जिसमें भारी संख्या लोग शामिल हुए महाभोग का आनंद लिया. इस दौरान झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल और आसपास के जिलों से भी लोग पहुंचे थे. मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि जब तक माता रानी की कृपा बनी रहेगी यह आयोजन होता रहेगा. उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन के जरिए एक-दूसरे से मिलने का मौका मिलता है.

इस मौके पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्यवासियों को दीपावली, काली पूजा, भैया दूज और सोहराय पर्व की शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन से लोगों के साथ आत्मीयता मिलने और साथ मिलकर उत्सव मनाने का मौका मिलता है. उन्होंने समाज के सभी वर्गों के लिए ​प्रगति और समृद्धि की कामना की. साथ ही, भारत की ज्ञान-विज्ञान में उन्नति, गांवों, किसानों और सभी जनजातीय समुदायों की प्रगति की भी कामना की. इस दौरान अर्जुन मुंडा ने अपने हाथों से महाभोग का वितरण किया.

पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

कारकेड दुर्घटना पर अर्जुन मुंडा ने दी प्रतिक्रिया

इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने सुरक्षा व्यवस्था में लगे कारकेड के वाहन मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि सुरक्षा प्रोटोकॉल से समझौता नहीं होना चाहिए. जनता की सुरक्षा ही मेरे लिए काफी है. पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने सुरक्षा व्यवस्था और प्रोटोकॉल को लेकर कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सुरक्षा व्यवस्था पर किसी तरह का सवाल खड़ा न हो. यदि किसी व्यक्ति को सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, तो उसे वापस लिया जा सकता है, लेकिन जहां सुरक्षा जरूरी है वहां किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए.

"सुरक्षा प्रोटोकॉल का गंभीरता से पालन जरूरी"

उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था में चूक या लापरवाही से राज्य और देश में अव्यवस्था का माहौल पैदा होता है. इसका प्रतिकूल प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था और प्रशासनिक तंत्र पर भी पड़ता है. देश और आम लोगों की सुरक्षा के लिए निर्धारित सभी मापदंडों एवं सुरक्षा प्रोटोकॉल का पूरी गंभीरता से पालन किया जाना चाहिए. आपको बता दें कि पिछले दिनों चांडिल में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के कारकेड का वाहन क्षतिग्रस्त हुआ था. इस घटना में अर्जुन मुंडा बाल-बाल बचे थे. कारकेड के पुराने वाहन की जानकारी अर्जुन मुंडा ने संबंधित विभाग को दी है.