Save Aravalli : वाटरमैन राजेंद्र सिंह बोले समिति में अफसरों व विशेषज्ञों के साथ अरावली बचाने में जुटे लोग भी हों शामिल

मैग्सेसे पुरस्कार सम्मानित तरुण भारत संघ के राजेन्द्र सिंह ने कहा कि अगली पीढ़ी को संरक्षित अरावली दे जाना लक्ष्य होना चाहिए.

Rajendra Singh praised the Supreme Court's order
राजेन्द्र सिंह ने शीर्ष कोर्ट के आदेश को सराहा (ETV Bharat Alwar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 30, 2025 at 8:13 AM IST

4 Min Read
अलवर: वाटरमैन और मैग्सेसे पुरस्कार सम्मानित तरुण भारत संघ के महासचिव राजेन्द्र सिंह ने अरावली की परिभाषा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सोमवार के आदेश को अरावली बचाने में जुटे लोगों की जीत बताया. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित विशेष ​समिति में एक तिहाई सदस्य सरकारी अधिकारी, एक तिहाई विशेषज्ञ और एक तिहाई लोग वे शामिल हों, जो अरावली बचाने में लंबे समय से जुटे हैं. अगली पीढ़ी को संरक्षित अरावली देकर जाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए.

वाटरमैन राजेन्द्र सिंह ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि अरावली की नई परिभाषा को लेकर उन्होंने पिछले दिनों दो पत्र सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लिखे थे. इनमें मुख्य न्यायाधीश से अरावली मुददे पर स्वत: संज्ञान लेने का अनुरोध किया था. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूर्व में अपनी ओर से अरावली की नई परिभाषा को लेकर दिए आदेश का स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई की. इस मामले में अपने पूर्व के आदेश पर स्थगन आदेश जारी कर नई विशेषज्ञ समिति बनाने का आदेश दिया, जो अरावली के तकनीकी पहलू की जांच कर समीक्षा करेगी. सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय स्वागत योग्य है. अरावली बचाने में जुटे लोगों की जीत है. इस निर्णय से अरावली को बचाने में जुटे लोगों की बात रखने का मौका मिल सकेगा.

अरावली केवल पत्थरों का ढेर नहीं: वाटरमैन राजेन्द्र सिंह ने कहा कि अरावली केवल पहाड़ और पत्थरों का ढेर नहीं है, बल्कि उसका अपना ईको सिस्टम है. अरावली भारत की प्रकृति और संस्कृति का सर्वोच्च योग केन्द्र है. यह हमारी बड़ी विरासत है. हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी को विरासत के रूप में अरावली जिस रूप में है, उसी रूप में दे जाएं. हमारा कर्तव्य है कि हमारे समय में अरावली को ज्यादा नुकसान नहीं होने दें.

बेहतर थी जीडीपी: उन्होंने कहा कि जब तक अरावली में खनन नहीं था, तब भारत की जीडीपी बेहतर थी क्योंकि संस्कृति एवं प्रकृति रक्षण करके अपना पोषण करते थे. अरावली में किसी भी प्रकार का खनन नहीं होना चाहिए. इसमें जंगल, वन्यजीव एवं खेती हो, नदियां हो, पानी हो, तालाब होना चाहिए. उन्होंने कहा कि पूर्व में अरावली की 100 मीटर ऊंचाई की परिभाषा से उसके नष्ट होने का खतरा था.

Singh had written a letter to the CJI
सिंह ने सीजेआई को लिखा था पत्र (Letter Source : Rajendra Singh)

सीजेआई को पत्र में अनुरोध: वाटरमैन राजेन्द्र सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई को भेजे पत्र में लिखा था कि सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व के फैसले से अरावली पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता और निरंतरता हजारों छोटी पहाड़ियों में विभाजित होकर टूटने की आशंका बढ़ गई थी. अरावली के शेष 90 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र खनन और विकास के लिए खुलने का खतरा बढ़ गया था. दिल्ली-हरियाणा सीमा पर 100 मीटर ऊंची कोई पहाड़ी नहीं है. इस कारण सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेश से अरावली के सभी संरक्षित क्षेत्र नए खनन और विकास के लिए खुलने और थार रेगिस्तान के दिल्ली में प्रवेश करने की आशंका बढ़ गई थी.

अरावली कोमल ढलानों वाली पहाड़ियों का पारिस्थितिकी तंत्र है. हवाओं, मानसून, भूजल भंडार, जल संचयन प्रणालियां, वनस्पति, वन, वन्यजीव और जैव विविधता ने लाखों वर्षों में अरावली को आकार दिया है. यही जैव विविधताएं इसे बनाए रखती हैं. अरावली को समझने के आधार भू-आकृति विज्ञान, प्रकृति और संस्कृति हैं. अरावली की प्राचीन प्राकृतिक परिभाषा केवल भारतीय ज्ञान प्रणाली की मूल भावना को समझकर ही दी जा सकती है. आर्थिक मापदंडों के आधार पर नहीं. 100 मीटर, 50 मीटर और ढलान संबंधी निर्णय के गंभीर नकारात्मक प्रभावों को सर्वे ऑफ इंडिया के मौजूदा मानचित्रों पर कुछ स्वतंत्र एजेंसियों की ओर से स्पष्ट रूप से दर्शाया जा सकता है. यह सर्वोच्च न्यायालय को दिखाया जा सकता है. पत्र में उन्होंने सीजेआई से अरावली को लेकर पूर्व आदेश पर स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई करने का अनुरोध किया था.

