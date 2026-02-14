ETV Bharat / state

अमर प्रेम की अमर निशानी, नेतरहाट का मैग्नोलिया पॉइंट

लातेहारः अपनी खूबसूरत वादियों के लिए विख्यात नेतरहाट एक अमर प्रेम का गवाह भी है. नेतरहाट की आबोहवा में प्रेम, विरह, वेदना और बलिदान की एक ऐसी अमर कहानी की मधुर गूंज सुनाई देती है, जिसने प्रेम को अमर कर दिया था. नेतरहाट के मैग्नोलिया पॉइंट पर जाने वाले पर्यटक आज भी उस अमर प्रेम की कसक को महसूस करते हैं.

मैग्नोलिया को खुली वादियों में घूमना काफी पसंद था

दरअसल नेतरहाट के मैग्नोलिया पॉइंट के बारे में एक बात प्रचलित है कि यहां एक अंग्रेज गवर्नर की बेटी ने अपने चरवाहे प्रेमी के विरह में अपनी जान दे दी थी. बात उस समय की है जब यहां अंग्रेजों का शासन हुआ करता था. नेतरहाट की खूबसूरती और यहां का सुहाना मौसम अंग्रेजों को खूब भाता था. एक अंग्रेज गवर्नर यहां आकर अक्सर रहा करता था. एक बार उसकी बेटी भी अपने पिता के साथ नेतरहाट आई थी. गवर्नर की बेटी का नाम मैग्नोलिया था. मैग्नोलिया को अपने घोड़े पर सवार होकर खुली वादियों में घूमना काफी पसंद था. वह अक्सर अपने घोड़े पर सवार होकर दूर तक घूमने चली जाती थी.

पर्यटकों से बात करते संवाददाता राजीव कुमार (Etv Bharat)

चरवाहे की मधुर बांसुरी की धुन को सुन दीवानी हो गई थी

बताया जाता है कि नेतरहाट के बटुआ टोली के पास बटुक नाम के एक युवक का घर था. बटुक मवेशियों को चराने के लिए जंगलों में जाता था. बट्टू की एक खासियत यह थी कि वह काफी मधुर बांसुरी बजाता था. एक दिन अंग्रेज गवर्नर की बेटी अपने घोड़े पर सवार होकर जब सैर करने निकली थी तो उसे जंगल की ओर से बांसुरी की मधुर ध्वनि की आवाज सुनाई दी. अंग्रेज गवर्नर की बेटी मैग्नोलिया बांसुरी की धुन की ओर खिंची चली गई. यहीं से अंग्रेज गवर्नर और चरवाहे के प्रेम की शुरुआत हुई. धीरे-धीरे यह प्रेम परवान चढ़ने लगा और मैग्नोलिया प्रतिदिन चरवाहे के पास आने लगी और घंटों चरवाहे के पास बैठकर बांसुरी की मधुर धुन सुनती रहती थी.

नेतरहाट की सुहानी वादियां (Etv Bharat)

अंग्रेज गवर्नर को हुई जानकारी तो करवा दिया चरवाहे की हत्या

कहा जाता है कि इश्क और मुश्क कभी छिपता नहीं है. अंग्रेज गवर्नर की बेटी और चरवाहे के बीच की प्रेम कहानी भी लोगों की जुबान पर आने लगी थी. धीरे-धीरे इस बात की जानकारी अंग्रेज गवर्नर को भी हो गई. जब गवर्नर को यह पता चला कि उसकी बेटी एक चरवाहे से प्रेम करती है तो वह आग बबूला हो गया. अंग्रेज गवर्नर ने सबसे पहले अपनी बेटी को अपने घर में ही नजरबंद कर दिया और चरवाहे बटुक की हत्या करवाकर उसे पहाड़ी के नीचे सिपाहियों से फेंकवा दिया.