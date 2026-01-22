ETV Bharat / state

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- चार्जशीट दाखिल होने के तीन साल बाद उस पर संज्ञान नहीं ले सकते मजिस्ट्रेट

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि आरोप पत्र दाखिल होने के तीन साल बाद मजिस्ट्रेट उस पर संज्ञान नहीं ले सकते हैं. यह सीआरपीसी की धारा 468 से बाधित है, जिसमें समय सीमा बीत जाने के बाद मामले पर संज्ञान लेने पर रोक है. कोर्ट ने इस आधार पर चोरी के एक मामले में आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी. मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि ने फिरोजाबाद के तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई सफाई पर भी कड़ी आपत्ति जताई, जिन्होंने कहा कि सभी मजिस्ट्रेट अदालतों में प्रचलित सामान्य चलन के अनुसार, संज्ञान लेने से पहले पुलिस रिपोर्ट पर कोई गहन जांच नहीं की जाती है.

यह मामला मोटरसाइकिल चोरी की घटना से संबंधित था और प्राथमिकी जुलाई 2019 में आईपीसी की धारा 379 के तहत दर्ज की गई. पहली चार्जशीट पांच सह-आरोपियों के खिलाफ दायर की गई, जिस पर 2019 में तुरंत संज्ञान लिया गया था. याची अवनीश कुमार और एक अन्य आरोपी सूरज ठाकुर के खिलाफ जांच कोर्ट में लंबित रही. इन दोनों आरोपियों के खिलाफ दूसरी चार्जशीट 26 जून, 2021 को तैयार की गई. हालांकि, यह 3 साल से अधिक समय तक सर्किल ऑफिसर, सिटी, फिरोजाबाद के पास पड़ी रही.

नवंबर, 2024 में कोर्ट में पेश किया गया. 3 साल की समय सीमा की अनदेखी करते हुए संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने घटना के पांच साल से अधिक और चार्जशीट की तारीख के तीन साल बाद इसका संज्ञान लिया. याची ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी. सरकारी वकील ने कहा कि कानून द्वारा निर्धारित अवधि (इस मामले में तीन साल) समाप्त होने के बाद संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान नहीं लिया जा सकता था.

इस पृष्ठभूमि में हाईकोर्ट ने संबंधित सीजेएम से स्पष्टीकरण मांगा कि सीआरपीसी की धारा 468 और 469 के तहत प्रदान की गई समय सीमा के बाद संज्ञान क्यों लिया गया. अपने स्पष्टीकरण में संबंधित सीजेएम ने स्वीकार किया कि सद्भावनापूर्ण चूक के कारण समय सीमा का बिंदु उनके दिमाग में नहीं आया. उन्होंने न्यायालय से अनुरोध किया कि उत्तर प्रदेश राज्य के सभी मजिस्ट्रेट अदालतों में और शायद अन्य राज्यों में भी, प्रचलित सामान्य प्रथा के अनुसार, अपराधों का संज्ञान लेने के उद्देश्य से पुलिस रिपोर्ट यानी चार्जशीट (या अंतिम रिपोर्ट) मिलने पर रिकॉर्ड की कोई गहन जांच या परीक्षण नहीं किया जाता. मजिस्ट्रेट द्वारा केवल केस डायरी में मौजूद सामग्री के आधार पर प्रथम दृष्टया राय बनाई जाती है.