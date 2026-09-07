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हाईकोर्ट की टिप्पणी- क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर सीधे संज्ञान ले सकता है मजिस्ट्रेट

​प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट (फाइनल/क्लोजर रिपोर्ट) दाखिल किए जाने के बावजूद मजिस्ट्रेट केस डायरी की सामग्री के आधार पर सीधे संज्ञान ले सकता है और आरोपियों को तलब कर सकता है. इसके लिए मजिस्ट्रेट पर सीआरपीसी की धारा 200 व 202 के तहत शिकायत प्रक्रिया अपनाने की बाध्यता नहीं है.

यह आदेश ​न्यायमूर्ति संदीप जैन ने जीतू सोनी की याचिका पर उनके अधिवक्ता बिपिन कुमार पाल व अन्य को सुनकर दिया है. इसी के साथ कोर्ट ने सत्र अदालत के आदेश को रद्द करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट औरैया के तलब करने के आदेश को बहाल रखा. ​मामले के तथ्यों के अनुसार, 18 मार्च 2015 को बिधूना (औरैया) में सर्राफा दुकान बंद कर लौट रहे अनिल सोनी पर लाल रंग की पल्सर से आए सत्येंद्र उर्फ चुनमुन व नारायण ने जानलेवा हमला कर गोली मार दी थी.

पुलिस जांच के दौरान घायल अनिल व वादी जीतू सोनी ने आरोपियों की पहचान की और मेडिकल रिपोर्ट में भी गोली लगने की पुष्टि हुई. इसके बावजूद जांच अधिकारी ने मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी. वादी ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल की. न्यायिक मजिस्ट्रेट औरैया ने क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर सीआरपीसी की धारा 190(1)(बी) के तहत संज्ञान लेते हुए आरोपियों को आईपीसी की धारा 307 में तलब कर लिया.