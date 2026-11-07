कांग्रेस की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद का सरकारी आवास खाली कराने दल-बल के साथ पहुंचे मजिस्ट्रेट, जानें पूरा माजरा
कांग्रेस की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद का रांची स्थित सरकारी आवास खाली कराने की कार्रवाई शुरू हो गई है. रिपोर्ट- उपेंद्र कुमार
Published : November 7, 2026 at 6:19 PM IST
रांची: कांग्रेस की पूर्व विधायक और AICC के राष्ट्रीय सचिव, पश्चिमी बंगाल की सह प्रभारी अंबा प्रसाद के विधायक रहते HEC परिसर में मिला सरकारी आवास F-44 को जिला प्रशासन ने अंबा प्रसाद या उनके परिवार के सदस्यों की अनुपस्थिति में खाली कराने की कार्रवाई शुरू कर दी है.
आवास खाली कराने पहुंचे जिला प्रशासन से नियुक्त मजिस्ट्रेट मो. जफर हसनात ने बताया कि पूर्व में यह आवास विधायक के रूप में अंबा प्रसाद के नाम पर आवंटित था, लेकिन पिछले वर्ष यह आवास एक आईएएस अधिकारी के नाम पर अलॉट हो गया था. इसके बाद से कई बार पूर्व विधायक अंबा प्रसाद को आवास खाली कराने का नोटिस दिया गया था. अंतिम नोटिस 02 नवंबर 2026 को ही दिया गया था और इसकी सूचना भी व्हाट्सएप के माध्यम से भी उन्हें दे दी गई थी, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था.
मजिस्ट्रेट मो.जफर हसनात ने बताया कि आज आवास खाली कराने की कार्यवाही शुरू की गई है और आज ही इस काम को पूरा कर लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक अंबा प्रसाद या उनके परिवार का कोई सदस्य अभी आवास पर मौजूद नहीं है. ऐसे में उनके आवास के केअरटेकर की उपस्थिति में आवास खाली कराया जा रहा है.
मेरी अनुपस्थिति में आवास खाली कराने की हड़बड़ी क्यों-अंबा प्रसाद
पूरे मामले पर ईटीवी भारत ने कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक अंबा प्रसाद से फोन पर बात की, तो उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि अभी रांची में कई पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री सरकारी आवास में रह रहे हैं. ऐसे में दिवाली जैसे त्योहार से ठीक एक दिन पहले मेरा आवास खाली कराया जा रहा है, यह ठीक नहीं है. उन्होंने कहा कि मैं या मेरे परिवार के किसी सदस्य की अनुपस्थिति में मकान खाली कराना ठीक नहीं है. उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से आवास खाली करने का कोई नोटिस उन्हें नहीं मिला है. वे रांची आकर मीडिया के समक्ष इस कार्रवाई को लेकर अपनी बात रखेंगी.
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