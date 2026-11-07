ETV Bharat / state

कांग्रेस की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद का सरकारी आवास खाली कराने दल-बल के साथ पहुंचे मजिस्ट्रेट, जानें पूरा माजरा

कांग्रेस की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के सरकारी आवास पर प्रशासन की टीम. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची: कांग्रेस की पूर्व विधायक और AICC के राष्ट्रीय सचिव, पश्चिमी बंगाल की सह प्रभारी अंबा प्रसाद के विधायक रहते HEC परिसर में मिला सरकारी आवास F-44 को जिला प्रशासन ने अंबा प्रसाद या उनके परिवार के सदस्यों की अनुपस्थिति में खाली कराने की कार्रवाई शुरू कर दी है.

आवास खाली कराने पहुंचे जिला प्रशासन से नियुक्त मजिस्ट्रेट मो. जफर हसनात ने बताया कि पूर्व में यह आवास विधायक के रूप में अंबा प्रसाद के नाम पर आवंटित था, लेकिन पिछले वर्ष यह आवास एक आईएएस अधिकारी के नाम पर अलॉट हो गया था. इसके बाद से कई बार पूर्व विधायक अंबा प्रसाद को आवास खाली कराने का नोटिस दिया गया था. अंतिम नोटिस 02 नवंबर 2026 को ही दिया गया था और इसकी सूचना भी व्हाट्सएप के माध्यम से भी उन्हें दे दी गई थी, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था.