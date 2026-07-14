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हल्द्वानी तीनपानी फ्लाईओवर हादसे की मजिस्ट्रियल जांच, 21 दिन में सच आएगा सामने, 4 युवकों की मौत से जुड़ा मामला

हल्द्वानी: नैनीताल के हल्द्वानी के गौलापार तीनपानी फ्लाईओवर पर 11 जुलाई को हुई दर्दनाक सड़क दुर्घटना, जिसमें चार युवकों की जान चली गई थी, उसे लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश देते हुए अपर जिलाधिकारी विवेक राय को जांच अधिकारी नियुक्त किया है. 21 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए सड़क सुरक्षा से जुड़े ठोस सुझाव भी मांगे गए हैं.

11 जुलाई को हल्द्वानी के गौलापार स्थित तीनपानी फ्लाईओवर पर हुई भीषण सड़क दुर्घटना में चार युवकों की मौत के बाद जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है. जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल ने दुर्घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी कर दिए हैं.

जिलाधिकारी के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी नैनीताल विवेक राय को मजिस्ट्रियल जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है. उन्हें दुर्घटना से जुड़े सभी तथ्यों और परिस्थितियों की निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं विधिसम्मत जांच कर 21 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं.