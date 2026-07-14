हल्द्वानी तीनपानी फ्लाईओवर हादसे की मजिस्ट्रियल जांच, 21 दिन में सच आएगा सामने, 4 युवकों की मौत से जुड़ा मामला
नैनीताल में हल्द्वानी गौलापार तीनपानी फ्लाईओवर पर सड़क दुर्घटना की मजिस्ट्रेट जांच होगी. डीएम ने एडीएम को जांच का जिम्मा सौंपा है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 14, 2026 at 3:59 PM IST
हल्द्वानी: नैनीताल के हल्द्वानी के गौलापार तीनपानी फ्लाईओवर पर 11 जुलाई को हुई दर्दनाक सड़क दुर्घटना, जिसमें चार युवकों की जान चली गई थी, उसे लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश देते हुए अपर जिलाधिकारी विवेक राय को जांच अधिकारी नियुक्त किया है. 21 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए सड़क सुरक्षा से जुड़े ठोस सुझाव भी मांगे गए हैं.
11 जुलाई को हल्द्वानी के गौलापार स्थित तीनपानी फ्लाईओवर पर हुई भीषण सड़क दुर्घटना में चार युवकों की मौत के बाद जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है. जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल ने दुर्घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी कर दिए हैं.
जिलाधिकारी के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी नैनीताल विवेक राय को मजिस्ट्रियल जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है. उन्हें दुर्घटना से जुड़े सभी तथ्यों और परिस्थितियों की निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं विधिसम्मत जांच कर 21 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं.
जांच के दौरान दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जाएगा. इसके साथ ही यह भी देखा जाएगा कि कहीं सड़क की डिजाइन, सुरक्षा व्यवस्था, संकेतक, प्रकाश व्यवस्था या अन्य तकनीकी एवं प्रशासनिक कमियों की भूमिका तो नहीं रही. जांच रिपोर्ट में भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक और व्यावहारिक सुझाव भी शामिल किए जाएंगे.
जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने स्पष्ट कहा कि जिले में सड़क सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने संबंधित विभागों को सड़क सुरक्षा के सभी पहलुओं पर गंभीरता से काम करने और दुर्घटना संभावित स्थानों की पहचान कर आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं.
जांच रिपोर्ट के आधार पर यदि किसी स्तर पर लापरवाही या जिम्मेदारी सामने आती है तो नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी. प्रशासन का उद्देश्य केवल दुर्घटना के कारणों का पता लगाना ही नहीं, बल्कि भविष्य में ऐसी दर्दनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी और स्थायी उपाय लागू करना भी है.
-ललित मोहन रयाल, जिलाधिकारी-
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