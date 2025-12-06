ETV Bharat / state

चंपावत बोलेरो हादसा: डीएम ने दिए मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश, शराब के नशे में वाहन चलाने पर चालक गिरफ्तार

चंपावत में बोलेरो हादसे की जिलाधिकारी चंपावत कृष्णनाथ गोस्वामी ने मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए हैं.

Champawat Road Accident
चंपावत बोलेरो हादसा (Photo- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 6, 2025 at 11:06 AM IST

3 Min Read
चंपावत: गुरुवार को लोहाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग में बाघधार के पास शादी से लौट रहा वाहन खाई में गिर गया था. हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई थी और पांच गंभीर घायल हो गए थे. वहीं चालक के नशे में वाहन चलाने के मामले में जिला प्रशासन ने हादसे की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए हैं. वहीं लापरवाही से वाहन चलाने समेत कई गंभीर मामले को देखते हुए लोहाघाट पुलिस ने बोलेरो चालक पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है. वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने हादसे पर शोक व्यक्त करते हुए घायलों के बेहतर इलाज के जिला प्रशासन को निर्देश जारी किए हैं.

चंपावत जिले के लोहाघाट तहसील क्षेत्र में गुरुवार देर रात राष्ट्रीय राजमार्ग-09 पर घाट से चंपावत की ओर बाघधारा के पास एक बोलेरो वाहन (पंजीकरण संख्या UK-04-TB-2074) अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. वाहन में चालक समेत कुल 10 लोग सवार थे. दुर्घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग ने त्वरित रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. घायलों को 108 एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से उप जिला चिकित्सालय लोहाघाट पहुंचाया गया. घटना में पांच व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि पांच घायलों का उपचार उप जिला चिकित्सालय लोहाघाट में चल रहा है. अपर जिलाधिकारी चंपावत कृष्णनाथ गोस्वामी ने उपजिलाधिकारी लोहाघाट को दुर्घटना की मजिस्ट्रेटी जांच करने के निर्देश दिए हैं.

साथ ही, मृतकों के आश्रितों को राहत राशि प्रदान की गई है. जिला प्रशासन ने समस्त नागरिकों से अनुरोध किया है कि पहाड़ी मार्गों पर वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पूर्ण पालन करें, निर्धारित गति सीमा का ध्यान रखें. ताकि इस तरह की दुखद दुर्घटना सामने ना आ पाए. वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर गहरा दुःख व्यक्त किया है. उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें व शोकाकुल परिजनों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति दें. साथ ही, मुख्यमंत्री ने घायलों के बेहतर उपचार हेतु स्वास्थ्य विभाग को सभी आवश्यक और हरसंभव चिकित्सा सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.

Champawat Road Accident
हादसे की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश (Photo- ETV Bharat)

वहीं मामले में चालक के नशे में होने, लापरवाही से वाहन चलाने की वजह से दुर्घटना के मामले में दूल्हे की भाई की तहरीर पर चालक पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी चालक के खिलाफ बीएनएस की धारा 281 सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही से या तेज गति से वाहन चलाने, धारा 125 A जानबूझकर गलत जानकारी देना, धारा 125B जल्दबाजी या लापरवाही से ऐसे कृत्य करना जिससे किसी के जीवन या सुरक्षा को खतरा हो, धारा 106 एक में लापरवाही या उतावले पन से किसी की मृत्य कारित करने संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है. वहीं बोलेरो चालक ने दुर्घटना में आगे से आए वाहन को बचाने के चलते दुर्घटना की बात कही है.

थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के एसपी अजय गणपति के निर्देश पर चालक देव दत्त (38) पुत्र रामदत्त, निवासी सल्ला भाटकोट सेराघाट जनपद पिथौरागढ़ को लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है.

