ETV Bharat / state

ETV भारत से बातचीत में जादूगर सम्राट शंकर की सरकार से अपील- , बोले- "जादू को ललित कला में शामिल करे सरकार, नहीं देगी तो विलुप्त हो जाएगी मैजिक कला"

पंचकूला में जादूगर सम्राट शंकर का जादुई शो ( ETV Bharat )

पंचकूला: आपने कभी अपने सामने खड़े किसी व्यक्ति को गायब होता देखा है या किसी के हाथ ही नोट बनाने वाली मशीन बन जाएं और समय तक को रोक दे, यकीन करना मुश्किल है लेकिन जब ये सच में हो सकता है. दरअसल, साल 1974 से देश-विदेश के लोगों का अपने जादू से मनोरंजन कर रहे शिव कुमार मोदी, जिन्हें सभी जादूगर सम्राट शंकर के नाम से जानते हैं, शुक्रवार को पंचकूला पहुंचे. हरियाणा सरकार से अनुबंध के तहत वह आगामी समय में हरियाणा के सभी जिलों में जादू दिखाएंगे. उनके जादुई कार्यक्रमों की शुरूआत 31 अक्टूबर से पंचकूला में निशुल्क हो रही है. यह कार्यक्रम तीन नवंबर तक दोपहर 1 से 3 बजे और शाम 7 से 9 बजे तक जारी रहेंगे.

ईटीवी भारत ने जादूगर सम्राट शंकर से परंपरागत जादुई ट्रिक से बदलते दौर के साथ आधुनिक दौर में इस कला में आए बदलाव और लोगों के रूझान पर बातचीत की. इस दौरान उन्होंने कुछ जादुई ट्रिक भी दिखाई.