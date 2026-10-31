ETV भारत से बातचीत में जादूगर सम्राट शंकर की सरकार से अपील- , बोले- "जादू को ललित कला में शामिल करे सरकार, नहीं देगी तो विलुप्त हो जाएगी मैजिक कला"
Magician Samrat Shankar in Panchkula: पंचकूला में सम्राट शंकर मुफ्त जादुई शो करेंगे. अविनाश शर्मा की रिपोर्ट.
Published : October 31, 2026 at 3:28 PM IST
पंचकूला: आपने कभी अपने सामने खड़े किसी व्यक्ति को गायब होता देखा है या किसी के हाथ ही नोट बनाने वाली मशीन बन जाएं और समय तक को रोक दे, यकीन करना मुश्किल है लेकिन जब ये सच में हो सकता है. दरअसल, साल 1974 से देश-विदेश के लोगों का अपने जादू से मनोरंजन कर रहे शिव कुमार मोदी, जिन्हें सभी जादूगर सम्राट शंकर के नाम से जानते हैं, शुक्रवार को पंचकूला पहुंचे. हरियाणा सरकार से अनुबंध के तहत वह आगामी समय में हरियाणा के सभी जिलों में जादू दिखाएंगे. उनके जादुई कार्यक्रमों की शुरूआत 31 अक्टूबर से पंचकूला में निशुल्क हो रही है. यह कार्यक्रम तीन नवंबर तक दोपहर 1 से 3 बजे और शाम 7 से 9 बजे तक जारी रहेंगे.
ईटीवी भारत ने जादूगर सम्राट शंकर से परंपरागत जादुई ट्रिक से बदलते दौर के साथ आधुनिक दौर में इस कला में आए बदलाव और लोगों के रूझान पर बातचीत की. इस दौरान उन्होंने कुछ जादुई ट्रिक भी दिखाई.
सेक्टर-14 गर्ल्स कॉलेज में होंगे कार्यक्रम: ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान सम्राट जादूगर शंकर ने बताया कि, "मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मंजूरी के साथ सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के सहयोग से पंचकूला में चार दिवसीय मैजिक शो किए जा रहे हैं. यह सभी कार्यक्रम पंचकूला के सेक्टर-14 स्थित सरकारी गर्ल्स कॉलेज के ऑडिटोरियम में होंगे. सबसे खास बात यह है कि हरियाणा सरकार द्वारा यह सभी कार्यक्रम निशुल्क रखे गए हैं. हर उम्र वर्ग के लोग अपने परिवारों के साथ इन कार्यक्रमों को देखने पहुंचे सकते हैं."
मां-बेटी को हवा में उड़ाया :जादूगर सम्राट शंकर ने करीब चालीस वर्ष पुराना एक किस्सा ईटीवी भारत के साथ सांझा किया. बताया कि, "मैंने एक शो के दौरान किसी एक लड़की को लोगों के बीच में से लेकर अपने कार्यक्रम का हिस्सा बनाकर उसे हवा में उड़ाया हैं. हाल ही में मेरा पानीपत में कार्यक्रम था. यहां शो के बाद एक महिला मिली, जिन्होंने बताया कि दर्पण सिनेमा में करीब चालीस वर्ष पहले आपने मुझे हवा में उड़ाया था और अब मेरी बेटी को हवा में उड़ाया है. मैं सालों से ये काम कर रहा हूं. मेरी इस कला के पीछे योग और सही खान-पान है."
मैजिक से अंधविश्वास दूर को जागरूकता: सम्राट जादूगर शंकर ने आगे बताया कि, "मैं अपने जादुई कार्यक्रमों के माध्यम से अंधविश्वास को भी दूर करने की कोशिश करता हूं. क्योंकि लोग अंधविश्वास में आकर अपना कीमती सामान तक खो बैठते हैं और भरोसा भी उठता है. चूंकि ये सबकुछ फाइन आर्ट का कमाल होता है. कई लोग दोगुना सोना, दोगुने नोट और तरह-तरह के झांसे में फांसते हैं, जो सब झूठ है." इसके लिए उन्होंने एक सफेद स्लिप से एक साथ एक सौ रुपये के नोटों का एक बंडल बनाकर दिखाया. मोबाइल और वहां बैठे लोगों की कलाई में बंधी घड़ियों का समय भी एक समान करके दिखाया. इसके अलावा कार्ड से भी कमाल का जादू करके मनोरंजन किया.
चैरिटी के लिए बीस हजार कार्यक्रम किए: जादूगर सम्राट शंकर ने बताया कि, "देश-दुनिया में मैं अब तक करीब तीस हजार कार्यक्रम कर चुके हैं. इनमें से बीस हजार कार्यक्रम केवल चैरिटी के लिए किए हैं. जब कभी देश पर कोई संकट आया तो मैंने कार्यक्रम किए और करीब दो करोड़ रुपये सरकार को डोनेट किए. मेरा मुख्य मकसद जादू की कला को जीवित रखना है. क्योंकि 140 करोड़ की आबादी में अच्छे स्तर के 140 जादूगर भी नहीं हैं. मैं जादू से नए आइटम बनाता हूं. मैं सभी कार्यक्रमों में किसी नई ट्रिक के साथ लोगों का मनोरंजन करता हूं, जिसे लोगों ने भी काफी सराहा है."
सरकारी योजनाएं जादू का हिस्सा: सम्राट जादूगर शंकर ने आगे कहा कि, " मेरा सरकार की विभिन्न योजनाओं, जैसे- बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, कन्या भ्रुण हत्या, जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षा के विषयों को भी अपनी जादू की ट्रिक का हिस्सा बनाया है." ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान जादूगर ने एक सोने-डायमंड की अंगूठी से भभूति बनाकर दिखाई. जादूगर शंकर ने प्रदेश के लोगों के लिए उनके सभी जादू के कार्यक्रमों को निशुल्क रखने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का धन्यवाद प्रकट किया. साथ ही वर्तमान समय में कई अन्य क्षेत्रों के मुकाबले जादू की कला के प्रति भी लोगों का रुझान कम होने से मायूसी जताई. इसके कारण जादू की कला सीखने वालों को सरकार से मदद नहीं मिलना बताया. उन्होंने कहा कि, "कलाकारों को स्टेज शो के लिए सरकार से लोन की सुविधा होनी चाहिए, ताकि कला का विकास हो. इसके अलावा जादू की कला को ललित कलाओं में शामिल किए जाने की मांग भी रखी."
सरकार से स्थायी जगह की मांग: सम्राट जादूगर शंकर ने जादू की कला को जीवित रखने के लिए सरकार से गुरुग्राम या चंडीगढ़ के आसपास भवन निर्माण के लिए निशुल्क या अत्यंत न्यूनतम दर पर जमीन उपलब्ध कराने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा कि, "इस प्रकार के ऑडिटोरियम में शनिवार-रविवार को सभी अच्छे जादूगरों के जादू के शो दिखाए जाते रहें. लोगों को पता हो कि उस भवन/ऑडिटोरियम में जादू के शो ही दिखाए जाते हैं. जिस तरह अप्पू घर, चिड़ियाघर और अन्य स्थायी इमारतें ऐसी हैं, जिनके बारे में लोग अच्छे से जानते हैं. ऐसे ही जादू की कला को जीवित रखने के लिए जमीन या ऑडिटोरियम बनाया जाए तो न केवल पर्यटन को फायदा होगा, बल्कि जादू की कला सीखने वालों में भी उम्मीद जगेगी. लेकिन सरकार ने समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो यह कला विलुप्त हो जाएगी."
हरियाणा में हुआ जन्म: सम्राट जादूगर शंकर ने कहा कि, "मैं जादू के कार्यक्रम साल 1974 से करते आ रहा हूं. मेरा जन्म स्थान हरियाणा के जिला सिरसा के ऐलनाबाद है. जबकि मैं परिवार के साथ राजस्थान के जिला श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में बस गया था. लेकिन बीते बीस साल से दिल्ली में रहता हूं. दिल्ली में मैंने अपनी निजी अकादमी (दिल्ली स्कूल ऑफ मैजिक) बनाई है, जहां लोगों को जादू का प्रशिक्षण देता हूं. इसके पीछे जादू की कला को जिंदा रखना है."
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