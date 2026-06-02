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'राजनीति के जादूगर' गहलोत ने की जादू की कला को जीएसटी से मुक्त करने की मांग

जयपुर: 'राजनीति के जादूगर' कहे जाने वाले राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से जादू की कला को जीएसटी से मुक्त करने की मांग की है. गहलोत ने कहा कि जीएसटी के दायरे में आने से ये कला प्रभावित हो रही है.

दरअसल, जादूगर एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल अपनी मांगों को लेकर मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिला. इस दौरान उन्होंने ज्ञापन देकर इस मामले में दखल देने की मांग की थी. जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री ने इस मामले में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बात करने का आश्वासन प्रतिनिधिमंडल को दिया है. मुलाकात के पश्चात पूर्व मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैजिशियन्स एसोसिएशन, राजस्थान के प्रतिनिधिमंडल ने आवास पर भेंट कर जादू कला को जीएसटी से मुक्त करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है.