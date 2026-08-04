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आज शाम आसमान में दिखेगा जादुई नजारा: एक ही कतार में सजे नजर आएंगे शुक्र, स्पाइका और रेगुलस!

स्पाइका एक अकेले नीले-सफेद तारे के रूप में दिखाई देता है. स्पाइका के रूप में हमें जो प्रकाश का एक बिंदु दिखाई देता है, वह वास्तव में कम से कम दो तारे हैं। इसका मतलब हुआ कि यह एक बाइनरी तारा है. चमक मैग्नीट्यूड के कारण ही यह यह कन्या तारामंडल का सबसे चमकीला तारा है. साथ ही यह पृथ्वी पर कहीं से भी दिखाई देने वाला 15वां सबसे चमकीला तारा माना जाता है.- अमर पाल सिंह , खगोलविद्, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर

अंतरिक्ष में महामिलन: इसे चित्रा और मघा तारा के बीच दिखाई देने वाली घटना भी कहा जाता है. जिसमें शुक्र ग्रह की सीध में स्पाइका और रेगुलस तारे होंगे. स्पाइका तारा जिसे खगोल विज्ञान की भाषा में अल्फा वर्जिनिस भी कहा जाता है. यह कन्या तारामंडल का सबसे चमकीला तारा है. जो कि पृथ्वी से लगभग 250 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है.

अद्भुत दीदार: खगोलविद् के मुताबिक आज शाम सूर्यास्त के बाद पश्चिमी क्षितिज पर यह विशेष खगोलीय संयोजन देखा जा सकेगा. उन्होंने बताया कि इस समय शुक्र ग्रह, स्पाइका और रेगुलस लगभग एक ही दिशा में दिखाई देंगे और आकाश में एक आकर्षक पैटर्न का निर्माण करेंगे. मौसम साफ रहने पर यह दृश्य काफी देर तक आसानी से देखा जा सकेगा. वर्तमान समय में यह सूर्यास्त के बाद पश्चिमी आकाश में अत्यंत चमकीला दिखाई दे रहा है और 4 अगस्त की शाम इसकी स्थिति स्पाइका और रेगुलस के साथ एक विशेष दृश्य प्रस्तुत करेगी.



खगोलीय घटना का समय: इस खगोलीय संयोजन के दौरान शुक्र ग्रह का मैग्नीट्यूड लगभग माइनस 4.14 रहेगा वहीं स्पाइका का मैग्नीट्यूड लगभग प्लस 0.97 होगा, जबकि रेगुलस लगभग प्लस 1.40 मैग्नीट्यूड के साथ अपनी चमक बिखेरता दिखाई देगा. चमक के इन अंतर के कारण शुक्र, दोनों तारों की तुलना में कहीं अधिक तेजस्वी नजर आएगा और पश्चिमी आकाश में सबसे पहले ध्यान आकर्षित करेगा. वैसे तो यह तीनों खगोलीय पिण्ड सूर्यास्त के बाद से ही आकाश के पश्चिमी दिशा में दिखना शुरू हो जाएंगे लेकिन अगर बात करें इनके अस्त होने की तो पाते हैं कि रेगुलस तारा लगभग शाम 7:30 बजे पश्चिमी क्षितिज के नीचे चला जाएगा. इसके बाद शुक्र ग्रह लगभग रात 8:45 बजे पश्चिमी क्षितिज के नीचे अस्त हो जाएगा. वहीं स्पाइका तारा लगभग रात 10 बजे तक पश्चिमी क्षितिज पर दिखाई देता रहेगा इसके बाद पश्चिमी क्षितिज पर नीचे चला जाएगा.

इस खगोलीय घटना का सर्वोत्तम अवलोकन सूर्यास्त के तुरंत बाद से लेकर शुरुआती शाम के समय तक किया जा सकता है. यदि मौसम साफ रहे तो शहर की तेज रोशनी और प्रकाश प्रदूषण से दूर किसी खुले स्थान का चयन करें. खुले क्षितिज वाले स्थान से पश्चिम दिशा में देखने पर यह सुंदर खगोलीय दृश्य अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देगा. दूरबीन अथवा बाइनोकुलर की सहायता लेने पर शुक्र ग्रह और उसके आसपास स्थित दोनों चमकीले तारों का दृश्य और भी मनमोहक तथा प्रभावशाली प्रतीत होगा.- अमर पाल सिंह , खगोलविद्, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर



खगोलीय घटना को समझिए: इसको हिंदी भाषा में मघा तारा के नाम से जाना जाता है. यह सूर्य के आकाशीय पथ, यानी क्रांतिवृत्त के निकट स्थित है. इसलिए पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों से रेगुलस तारामंडल समान रूप से स्पष्ट दिखाई देता है और रेगुलस पृथ्वी से लगभग 79 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है. खगोलविद् अमर पाल सिंह ने बताया कि उत्तरी गोलार्ध से रेगुलस वर्ष भर रात के किसी न किसी समय दिखाई देता है, सिवाय 22 अगस्त के आसपास के लगभग एक महीने को छोड़कर, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में रहने वाले लोग इसे देखने के लिए आमतौर पर उत्तर की ओर मुख करते हैं. खगोलविद् ने बताया कि एक खास बात यह भी है कि जब भी ग्रह और चंद्रमा इसके पास से गुजरते हुए प्रतीत होते हैं तो इसका मतलब हुआ कि रेगुलस एकमात्र प्रथम परिमाण का तारा है जो लगभग पूरी तरह से क्रांतिवृत्त पर स्थित है या कुछ यूं कहें कि रेगुलस तारा हमारे आकाश में सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों के पथ पर स्थित है.

जब रेगुलस तारा दिखाई देता है, तब चंद्रमा महीने में एक बार उसके सामने से गुजरता है. कुछ वर्षों में, पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा रेगुलस को ढक भी लेता है ,यानी उसके सामने से गुजरता है. अभी हम रेगुलस के 20 चंद्र ग्रहणों की एक श्रृंखला में हैं, जो जुलाई 2025 से दिसंबर 2026 तक चलेगी. दिसंबर 2026 के ग्रहण के दौरान, मंगल और बृहस्पति ग्रह इसके पास में होंगे. रेगुलस को ढकने वाला आखिरी ग्रह शुक्र था, जिसने 7 जुलाई 1959 को यह दृश्य प्रदर्शित किया था. फिर 1 अक्टूबर 2044 को शुक्र एक बार फिर रेगुलस को ढक लेगा.- अमर पाल सिंह , खगोलविद्, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर



खगोल विज्ञान के दृष्टिकोण से यह संयोजन आकाश में ग्रहों और तारों की प्रत्यक्ष स्थिति को समझने का भी एक सुनहरा मौका है. शुक्र, स्पाइका और रेगुलस वास्तविक अंतरिक्ष में एक-दूसरे से अत्यधिक दूर स्थित हैं लेकिन कभी कभी पृथ्वी से देखने पर वे एक ही दिशा में दिखाई देते हैं, जिससे यह आकर्षक दृश्य बनता है. ऐसे विशेष खगोलीय संयोजन विद्यार्थियों और आमलोगों में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए काफी है.

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