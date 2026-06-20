लखनऊ के आशियाना में जल्द खुलेगा मैजिकल लैंड फैंटसी पार्क, जुरैसिक पार्क का मिलेगा नज़ारा
कानपुर रोड योजना के विभिन्न पार्कों में ओपन जिम व झूले लगेंगे. रोबोटिक ड्रैगन, यूनीकॉर्न, साइक्लोप्स, ऐरावत सहित अन्य किरदार देखने को मिलेंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 20, 2026 at 1:54 PM IST
लखनऊ: आशियाना का वनस्थली पार्क जल्द ही मैजिकल लैंड फैंटसी पार्क के रूप में सामने आएगा. यहां जुरासिक पार्क की तर्ज पर ड्रैगन, यूनीकॉर्न, साइक्लोप्स, ऐरावत आदि के इंटरैक्टिव रोबोटिक मॉडल देखने को मिलेंगे. साथ ही सुप्रसिद्ध इंडियन फेयरी टेल ‘पंचतंत्र’ की कहानी व किरदार लोगों को लुभाएंगे.
लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने पार्क का निरीक्षण करके विकास कार्यों का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने सितम्बर तक समस्त विकास कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये.
इस मौके पर प्राधिकरण के मुख्य अभियंता मानवेन्द्र सिंह, अधीक्षण अभियंता नवनीत कुमार शर्मा, उद्यान अधिकारी शशि कुमार भारती समेत अन्य अधिकारी व अभियंता उपस्थित रहे.
एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि आशियाना के सेक्टर-के में स्थित वनस्थली पार्क में थीम आधारित विकास कार्य कराया जा रहा है. इसके अंतर्गत यहां पीपीपी मोड पर लगभग 12 करोड़ रुपये की लागत से मैजिकल लैंड फैंटसी पार्क विकसित किया जा रहा है.
पार्क में निष्प्रयोज्य सामग्री के इस्तेमाल से मरमेड, फीनिक्स, जिनी, ग्रिफिन, वेयर वूल्फ, मोगली आदि के 12 लाइव मॉडल व स्कल्पचर्स स्थापित किये जा रहे हैं.
इसके अलावा यहां ड्रैगन, यूनीकॉर्न, साइक्लोप्स, ऐरावत आदि के 10 रोबोटिक मॉडल होंगे.
उन्होंने बताया कि पार्क में काफी बड़ी वॉटर बॉडी विकसित की जा रही है, जिसमें आकर्षक फाउंटेन स्थापित किया जाएगा. साथ ही वॉच टॉवर और टॉयलेट ब्लॉक विकसित किये जाएंगे.
जोनल पार्क में एसटीपी बनकर तैयार
उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने ज्योतिबा फुले जोनल पार्क का भी निरीक्षण किया. पार्क में लगभग 04 करोड़ रुपये की लागत से कराये जा रहे विकास एवं सौंदर्यीकरण के कार्य अंतिम चरण में हैं.
वहीं, मेसर्स एएमटी बिल्डर्स प्रालि द्वारा एसटीपी का निर्माण कार्य कराया गया है. उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि एक माह के अंदर एसटीपी की टेस्टिंग कराकर संचालन शुरू कराया जाए.
इसके अलावा उपाध्यक्ष ने गौतम बुद्ध शांति उपवन पार्ट-1, 2 एवं 3 का निरीक्षण करके उपयुक्त स्थानों पर ओपन जिम व झूले लगाने के निर्देश दिये.
शहीद पथ पर 30 जून तक सिंचाई कार्य पूरा करने का निर्देश
लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा शहीद पथ पर सिंचाई एवं हॉर्टीकल्चर का कार्य कराया जा रहा है. इसमें अंडरग्राउंड पाइप लाइन, ड्रिप लाइन, पॉप-अप स्प्रिंकलर व 12 स्थानों पर बोरिंग का कार्य तेजी से कराया जा रहा है.
उपाध्यक्ष ने स्थल निरीक्षण करके कार्य की प्रगति की समीक्षा की. उन्होंने निर्देश दिये कि 30 जून तक सिंचाई व 30 जुलाई तक हॉर्टीकल्चर के समस्त कार्य पूर्ण करा लिया जाएं. उन्होंने कहा कि समय पर कार्य पूर्ण न होने की दिशा में ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.