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लखनऊ के आशियाना में जल्द खुलेगा मैजिकल लैंड फैंटसी पार्क, जुरैसिक पार्क का मिलेगा नज़ारा

आशियाना में जल्द खुलेगा मैजिकल लैंड फैंटसी पार्क. ( ETV Bharat )

लखनऊ: आशियाना का वनस्थली पार्क जल्द ही मैजिकल लैंड फैंटसी पार्क के रूप में सामने आएगा. यहां जुरासिक पार्क की तर्ज पर ड्रैगन, यूनीकॉर्न, साइक्लोप्स, ऐरावत आदि के इंटरैक्टिव रोबोटिक मॉडल देखने को मिलेंगे. साथ ही सुप्रसिद्ध इंडियन फेयरी टेल ‘पंचतंत्र’ की कहानी व किरदार लोगों को लुभाएंगे. लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने पार्क का निरीक्षण करके विकास कार्यों का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने सितम्बर तक समस्त विकास कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये. इस मौके पर प्राधिकरण के मुख्य अभियंता मानवेन्द्र सिंह, अधीक्षण अभियंता नवनीत कुमार शर्मा, उद्यान अधिकारी शशि कुमार भारती समेत अन्य अधिकारी व अभियंता उपस्थित रहे. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि आशियाना के सेक्टर-के में स्थित वनस्थली पार्क में थीम आधारित विकास कार्य कराया जा रहा है. इसके अंतर्गत यहां पीपीपी मोड पर लगभग 12 करोड़ रुपये की लागत से मैजिकल लैंड फैंटसी पार्क विकसित किया जा रहा है. पार्क में निष्प्रयोज्य सामग्री के इस्तेमाल से मरमेड, फीनिक्स, जिनी, ग्रिफिन, वेयर वूल्फ, मोगली आदि के 12 लाइव मॉडल व स्कल्पचर्स स्थापित किये जा रहे हैं. इसके अलावा यहां ड्रैगन, यूनीकॉर्न, साइक्लोप्स, ऐरावत आदि के 10 रोबोटिक मॉडल होंगे. उन्होंने बताया कि पार्क में काफी बड़ी वॉटर बॉडी विकसित की जा रही है, जिसमें आकर्षक फाउंटेन स्थापित किया जाएगा. साथ ही वॉच टॉवर और टॉयलेट ब्लॉक विकसित किये जाएंगे.