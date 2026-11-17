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दिनेशपुर में चलती मैजिक में लगी भीषण आग, महिला श्रमिकों में मचीं चीख पुकार

मैजिक में लगी भीषण आग ( Photo-ETV Bharat )

रुद्रपुर: दिनेशपुर क्षेत्र के मटकोटा मार्ग पर बायोटेक कंपनी के समीप उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब सिडकुल से महिला श्रमिकों को लेकर घर लौट रही एक मैजिक गाड़ी में अचानक आग लग गई. घटना के समय वाहन में दस से अधिक महिला श्रमिक सवार थीं. अचानक वाहन से धुआं निकलता देख चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए तत्काल गाड़ी रोक दी. इसके बाद वाहन में सवार महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकलने का मौका मिल गया. गनीमत रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं है.

मैजिक वाहन सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र से काम खत्म करने के बाद महिला श्रमिकों को लेकर उनके घर की ओर जा रहा था. इसी दौरान दिनेशपुर के मटकोटा मार्ग पर बायोटेक कंपनी के पास अचानक वाहन से धुआं उठने लगा. इसी मार्ग से गुजर रहे एक बाइक सवार की नजर मैजिक से निकलते धुएं पर पड़ी. उसने तुरंत वाहन चालक को इसकी जानकारी दी. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए चालक ने बिना देरी किए वाहन सड़क किनारे रोक दिया.

बताया जा रहा है कि वाहन में दस से अधिक महिला श्रमिक मौजूद थीं. अचानक धुआं उठने और आग लगने की जानकारी मिलते ही महिलाओं में घबराहट फैल गई. हालांकि चालक की सतर्कता के चलते सभी को सुरक्षित बाहर निकलने का अवसर मिल गया. घटना की जानकारी अग्निशमन विभाग को भी दी गई, जिसके बाद दमकल की गाड़ियां तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना कर दी गईं.