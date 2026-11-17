दिनेशपुर में चलती मैजिक में लगी भीषण आग, महिला श्रमिकों में मचीं चीख पुकार
दिनेशपुर क्षेत्र में सिडकुल से महिला श्रमिकों को लेकर घर लौट रही एक मैजिक गाड़ी में अचानक आग लग गई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 17, 2026 at 12:15 PM IST
रुद्रपुर: दिनेशपुर क्षेत्र के मटकोटा मार्ग पर बायोटेक कंपनी के समीप उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब सिडकुल से महिला श्रमिकों को लेकर घर लौट रही एक मैजिक गाड़ी में अचानक आग लग गई. घटना के समय वाहन में दस से अधिक महिला श्रमिक सवार थीं. अचानक वाहन से धुआं निकलता देख चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए तत्काल गाड़ी रोक दी. इसके बाद वाहन में सवार महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकलने का मौका मिल गया. गनीमत रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं है.
मैजिक वाहन सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र से काम खत्म करने के बाद महिला श्रमिकों को लेकर उनके घर की ओर जा रहा था. इसी दौरान दिनेशपुर के मटकोटा मार्ग पर बायोटेक कंपनी के पास अचानक वाहन से धुआं उठने लगा. इसी मार्ग से गुजर रहे एक बाइक सवार की नजर मैजिक से निकलते धुएं पर पड़ी. उसने तुरंत वाहन चालक को इसकी जानकारी दी. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए चालक ने बिना देरी किए वाहन सड़क किनारे रोक दिया.
बताया जा रहा है कि वाहन में दस से अधिक महिला श्रमिक मौजूद थीं. अचानक धुआं उठने और आग लगने की जानकारी मिलते ही महिलाओं में घबराहट फैल गई. हालांकि चालक की सतर्कता के चलते सभी को सुरक्षित बाहर निकलने का अवसर मिल गया. घटना की जानकारी अग्निशमन विभाग को भी दी गई, जिसके बाद दमकल की गाड़ियां तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना कर दी गईं.
देर रात विभाग को सूचना मिली थी कि दिनेशपुर क्षेत्र में एक मैजिक वाहन में आग लग गई है. वाहन में सवारियां भी मौजूद थीं, जो सिडकुल में काम करने के बाद अपने घर लौट रही थीं. सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम को तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया गया. इसी बीच दोबारा फोन आया कि वाहन में लगी आग को बुझा लिया गया है और किसी को भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है. इसके बाद फायर टीम वापस लौट आई. घटना में किसी के घायल होने या जनहानि की सूचना नहीं है. आग किस कारण लगी, इसकी जांच की जाएगी. जांच के बाद ही आग लगने के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा.
-महेश चंद्र,अग्निशमन अधिकारी-
इस घटना में सबसे अधिक चिंता वाहन में लगे सीएनजी टैंक को लेकर सामने आई. यदि आग की लपटें सीएनजी टैंक तक पहुंच जातीं तो स्थिति बेहद गंभीर हो सकती थी. इससे वाहन में सवार महिला श्रमिकों के साथ-साथ आसपास से गुजर रहे राहगीरों और अन्य वाहन चालकों की जान भी खतरे में पड़ सकती थी. घटना ने एक बार फिर औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों को लाने-ले जाने वाले वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
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