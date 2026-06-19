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बिहार DGP और नालंदा SP को नोटिस...शीतला मंदिर भगदड़ मामले में NHRC ने मांगी रिपोर्ट

नालंदा: बिहार के नालंदा के मघड़ा स्थित मां शीतला मंदिर भगदड़ मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है. आयोग ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए बिहार के डीजीपी विनय कुमार और नालंदा के एसपी भारत सोनी को पत्र जारी कर 4 सप्ताह में रिपोर्ट तलब की है. कानून प्रभाग के संयुक्त रजिस्ट्रार इंद्रजीत कुमार ने यह पत्र भेजा है.

प्रशासनिक विफलता का आरोप: दिल्ली हाई कोर्ट के वकील ब्रजेश सिंह की शिकायत पर आयोग ने यह कार्रवाई की है. शिकायत के अनुसार, 31 मार्च 2026 को हुई यह घटना प्रशासनिक विफलता और खराब भीड़ प्रबंधन का नतीजा थी. घटना के समय जिले का पुलिस बल राष्ट्रपति के आगमन की तैयारियों और वीआईपी ड्यूटी में लगा था. इस कारण मंदिर में भीड़ नियंत्रण के इंतजाम नहीं थे.

आयोग की मांगें और निर्देश: आयोग ने घटना के कारणों की निष्पक्ष और उच्च-स्तरीय जांच कराने के निर्देश दिए हैं. लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने और पीड़ितों के परिजनों को उचित मुआवजा देने की बात कही गई है. बिहार पुलिस मुख्यालय और नालंदा प्रशासन को अब 4 सप्ताह के भीतर जवाब देना होगा कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई.

क्या था मामला?: नालंदा में दीपनगर थाना क्षेत्र के मघड़ा स्थित शीतला मंदिर में 31 मार्च की सुबह-सुबह अचानक भगदड़ मच गई थी. चैत महीने का आखिरी मंगलवार होने के कारण वहां 25,000 से अधिक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी. मंदिर में पूजा के दौरान अचानक मची इस भगदड़ में कुल 9 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई थी. हालांकि प्रशासन ने 8 की पुष्टि की थी.

भगदड़ और अव्यवस्था का कारण: स्थानीय लोगों के अनुसार, भीड़ के बीच किसी व्यक्ति द्वारा अपने परिवार को आवाज देने के लिए मचाए गए शोर से हंगामा हुआ और भगदड़ मच गई थी. मंदिर के पुजारी गुट्टू सिंह ने बताया था कि अत्यधिक भीड़ के कारण कई श्रद्धालुओं का ब्लड प्रेशर गिर गया था. मंदिर परिसर में जगह नहीं थी और एम्बुलेंस भी काफी देरी से पहुंची थी.